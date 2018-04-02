Дональд Трамп отказался помиловать летчика Константина Ярошенко

Несколько лет назад россиянин был приговорен к 20 годам тюрьмы за попытку организовать доставку в США крупной партии наркотиков.

С призывом к американским властям помиловать Ярошенко ранее обратилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Сегодня она рассказала об ответе, пришедшем от имени Дональда Трампа – президент США написал, что не видит оснований для освобождения россиянина. Условия содержания Ярошенко в тюрьме, по оценке американской стороны, тоже соответствуют стандартам. Москалькова, в свою очередь, заверила, что продолжит следить за судьбой заключенного и будет добиваться смягчения условий его содержания.

О жалобах защиты Ярошенко на негуманное обращение и недостаточный уровень медицинской помощи известно уже давно. Сам россиянин утверждал, что сталкивается и с дискриминацией. Накануне жена заключенного сообщила ТАСС об опасениях, которыми с ней поделился Ярошенко – по его словам, тюремный персонал может подкинуть ему наркотики. Это грозит россиянину пожизненным заключением.

Свою вину Ярошенко так и не признал. Наказание россиянин отбывает в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.