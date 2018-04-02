Дональд Трамп отказался помиловать летчика Константина Ярошенко
Несколько лет назад россиянин был приговорен к 20 годам тюрьмы за попытку организовать доставку в США крупной партии наркотиков.
С призывом к американским властям помиловать Ярошенко ранее обратилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Сегодня она рассказала об ответе, пришедшем от имени Дональда Трампа – президент США написал, что не видит оснований для освобождения россиянина. Условия содержания Ярошенко в тюрьме, по оценке американской стороны, тоже соответствуют стандартам. Москалькова, в свою очередь, заверила, что продолжит следить за судьбой заключенного и будет добиваться смягчения условий его содержания.
О жалобах защиты Ярошенко на негуманное обращение и недостаточный уровень медицинской помощи известно уже давно. Сам россиянин утверждал, что сталкивается и с дискриминацией. Накануне жена заключенного сообщила ТАСС об опасениях, которыми с ней поделился Ярошенко – по его словам, тюремный персонал может подкинуть ему наркотики. Это грозит россиянину пожизненным заключением.
Свою вину Ярошенко так и не признал. Наказание россиянин отбывает в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.
Комментарии6
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odobryam_s 02 апреля 2018 | 15:09
Русофоб! Уж и наркотики нельзя на самолете возить....
ivar1964 02 апреля 2018 | 15:13
odobryam_s: Можно. Но соблюдая понятия. Он действовал самостоятельно. И, тем самым, нарушил конвенцию. Должен был работать с разрешения МИД РФ.
odobryam_s 02 апреля 2018 | 15:20
ivar1964: Думаю, так и было. Иначе с какого перепугу за него хлопочут? Не за банальные же загранкомандировки в США, типа для "контроля условий содержания...
avp235 02 апреля 2018 | 15:23
odobryam_s:
Тепрь, после событий в посольстве в Аргентине, понятно, почему российские дипломаты так озабочены судьбой наркоторговца Ярошенко.
seryj_wolk 02 апреля 2018 | 15:14
Это ясно было с самого начала. Во- первых Москалькова для Трампа - никто и звать никак, во-вторых с какой стати он должен миловать перевозчика наркотиков, который еще к тому же и вину свою признать отказался. Пусть сидит себе во славу любимой родины.
abuvgrobu 02 апреля 2018 | 15:15
ора отлавливать коррупированных американцев в Афганистане, организовавших транзит наркотиков в Среднюю Азию! Других аргументов, кроме обмена пленными на нарковойне, развязанной ЦРУ в конце 70-х с помощью моджахедов, нет..