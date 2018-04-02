Митинг против отмены прямых выборов мэра пройдет сегодня в Екатеринбурге...

Как рассказал в эфире «Эха» главный редактор Эхо Москвы в этом городе Максим Путинцев, люди проявили большой интерес к этому мероприятию.

Митинг начнется в 17 часов по московскому времени.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев внес в региональное законодательное собрание законопроект об отмене прямых выборов мэра. Предполагается, что градоначальник будет избираться депутатами городской думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Данный законопроект должен быть рассмотрен местным парламентом завтра.