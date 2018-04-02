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15:02, 02 апреля 2018

Митинг против отмены прямых выборов мэра пройдет сегодня в Екатеринбурге

Как рассказал в эфире «Эха» главный редактор Эхо Москвы в этом городе Максим Путинцев, люди проявили большой интерес к этому мероприятию.

Митинг начнется в  17 часов по  московскому времени.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев внес в региональное законодательное собрание законопроект об отмене прямых выборов мэра. Предполагается, что градоначальник будет избираться депутатами городской думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Данный законопроект должен быть рассмотрен местным парламентом завтра.

Комментарии

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bozk 02 апреля 2018 | 15:06

Путинцев ? Господи Иисусе

xoxlbizombi 02 апреля 2018 | 15:10

Сколько придет? Сколько навальный обещал? И где, собсстно, навальный? Говорят, видели садящимся с семьей на рейс в Германию. И это-то с судимостью.

polsan 02 апреля 2018 | 15:12

xoxlbizombi: а куда ты можешь сесть за свои 11-80, что за труды свои получил?! :))

xoxlbizombi 02 апреля 2018 | 15:15

polsan: Я сяду в кресло губернатора Британской республики. Очень скоро.

patrik04 02 апреля 2018 | 15:19

Митинг против отмены прямых выборов мэра пройдет сегодня в Екатеринбурге...

В России выборы необходимы, но выбирать мэра города, нужно не из кого попало, не из кого-то с улицы, не из Дома-2, а из глав городских районов, которые проработали не менее одного срока. Губернаторов - выбирать из глав районов и мэров городов области, которые проработали не меньше одного срока. Главу Федерального округа РФ - выбирать из губернаторов областей и республик округа, проработавших не менее одного срока. Президента Российской Федерации - выбирать из глав Федеральных округов, проработавших не менее одного срока.

tttyyy 02 апреля 2018 | 15:29

xoxlbizombi: ну так подсобирал снова денег с шизанутых хомячков и тратит их теперь с жинкой в бутиках в Германии.

ts 02 апреля 2018 | 15:11

Никак не хочет власть, чтобы народ выбирал и чтобы выбрал, не дай бог, того, кому доверяет, кто говорит правду...

rern1 02 апреля 2018 | 15:13

Нужно выходить. Это вопрос чести, достоинства и свободы.

xoxlbizombi 02 апреля 2018 | 15:20

rern1: Выходи за меня, хохлушка.

velbkeirf1 02 апреля 2018 | 15:19

Наши элиты на местах еще не созрели кругом мздоимство и местничество так что назначение вполне оправдано только больше власти и спроса соответственно

vla7815 02 апреля 2018 | 15:19

Население страны узурпаторы власти вообще ни во что не ставят. Держат как подсобную скотину, которая им должна пользу приносить.

noxepy666 02 апреля 2018 | 15:21

Чо там, Женя Ройзман еще не в Израиле? Со своей коллекцией русских икон?

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