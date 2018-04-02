Братья Магомедовы, потеряли около 4 миллиардов рублей на снижении стоимости акций своих компаний
Владельцы группы «Сумма» братья Магомедовы, потеряли около 4 миллиардов рублей на снижении стоимости акций своих компаний. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные торгов. Так, больше всего упали в цене акции Дальневосточного морского пароходства – более чем на 19%.
Братьев Магомедовых подозревают в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Они арестованы и находятся сейчас в СИЗО Лефортово.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
bozk 02 апреля 2018 | 15:04
Улучшаем инвестиционный климат ? =))
gordy 02 апреля 2018 | 15:06
Кто-то теряет, а кто-то находит: кто нашёл?
patrik04 02 апреля 2018 | 15:06
Братья Магомедовы, потеряли около 4 миллиардов рублей на снижении стоимости акций своих компаний...
Быстрее конфискуйте оставшееся в пользу государства, а то ничего не останется.
evgolius7 02 апреля 2018 | 15:04
Кто-то потерял...кто-то нашел.
Что для других нищета, для холопов счастливая достойная жизнь.
a_111111 02 апреля 2018 | 15:05
Это не потеря, а потенциальная потеря. Если сейчас продадут по этой цене, то типа потеряли...
sadda 02 апреля 2018 | 15:05
А чего Сурков и Песков не замолвят словечка за своих друганов Магомедовых перед шефом? он что, зря их подкармливал?
sg79g 02 апреля 2018 | 15:09
Братья строили. строили порты, параходы, заводы.. А им бац - и обвалили акции. Обидно, наверное..
niko1268 02 апреля 2018 | 15:24
Ща по тихой все это перейдет роснефти)))) И опа.... Братья на свободе.