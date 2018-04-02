Владельцы группы «Сумма» братья Магомедовы, потеряли около 4 миллиардов рублей на снижении стоимости акций своих компаний. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные торгов. Так, больше всего упали в цене акции Дальневосточного морского пароходства – более чем на 19%.

Братьев Магомедовых подозревают в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Они арестованы и находятся сейчас в СИЗО Лефортово.