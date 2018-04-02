Сегодняшний день стал самым теплым в Москве с начала года. На базовой метеостанции на ВДНХ столбики термометров поднялись до 7 градусов. Воздух в столице продолжит нагреваться – завтра еще будет плюс 2-4, а затем резко потеплеет. Через неделю воздух может прогреться до 20 градусов.