Сегодняшний день стал самым теплым в Москве с начала года
Сегодняшний день стал самым теплым в Москве с начала года. На базовой метеостанции на ВДНХ столбики термометров поднялись до 7 градусов. Воздух в столице продолжит нагреваться – завтра еще будет плюс 2-4, а затем резко потеплеет. Через неделю воздух может прогреться до 20 градусов.
Комментарии2
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monik_7 02 апреля 2018 | 14:42
Подмосковные помойки любят когда тепленько
platonnekafrin 02 апреля 2018 | 14:57
К инаугурации мы станем Африкой еще и климатически.