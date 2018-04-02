Роскомнадзор утверждает, что не получил никакого ответа на свое уведомление от мессенджера Telegram. В ведомстве рассчитывают получить ключи декодирования сообщений, как того требует федеральный закон.

Между тем, юрист мессенджера Павел Чиков утверждает, что направил ответ в Роскомнадзор. В нем говорится, что Telegram не может передать ключи шифрования ФСБ.