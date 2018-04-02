Роскомнадзор утверждает, что не получил никакого ответа на свое уведомление от мессенджера Telegram
Роскомнадзор утверждает, что не получил никакого ответа на свое уведомление от мессенджера Telegram. В ведомстве рассчитывают получить ключи декодирования сообщений, как того требует федеральный закон.
Между тем, юрист мессенджера Павел Чиков утверждает, что направил ответ в Роскомнадзор. В нем говорится, что Telegram не может передать ключи шифрования ФСБ.
Комментарии7
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cattt 02 апреля 2018 | 14:38
Хрен им, а не ключи, пускай своей бестолковкой тумкают.
georg100 02 апреля 2018 | 14:41
Отправляли дроном "Почты России"?
dasergey 02 апреля 2018 | 14:42
слово нет у этой организации не воспринимаеться как ответ
jetsam 02 апреля 2018 | 14:44
припев:
Ничего не вижу
ничего не слышу.
Ничего не знаю
ничего никому не скажу.(с)Тамара Миансарова
odobryam_s 02 апреля 2018 | 14:45
Ну дык! Ответ был зашифрован.
skanon 02 апреля 2018 | 14:57
Они для себя Telegram давно уже заблокировали и пользуются только голубиной почтой, так что, шлите голубями, а лучше, их помётом!.. )
denisevropeets 02 апреля 2018 | 15:03
И не получат никаких ключей. Как уже говорилось, пусть анус себе заблокируют.