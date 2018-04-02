Киев готов обменять 20 россиян на украинцев, которые содержатся в России
Этот вопрос будет подниматься на встрече контактной группы в Минске в ближайшую среду, — сообщила представитель украинской стороны Ирина Геращенко. Конкретных имен она не назвала. При этом подчеркнула, что Киев будет добиваться скорейшего возвращения на родину, в частности, режиссера Олега Сенцова.
Комментарии16
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cattt 02 апреля 2018 | 14:36
Не пойдет Раша на обмен, пока жаренный петух в жопу не клюнет.
kara 02 апреля 2018 | 14:38
Осталось только 16 русских поймать
contador 02 апреля 2018 | 14:51
kara: Они нам Надю Савченко впарить хотят.
kara 02 апреля 2018 | 14:53
contador: пусть дадут ей белорусское гражданство(там есть смертная казнь)
testmeter 02 апреля 2018 | 14:39
Для паРаши свои граждане - это скот. Даже хуже - ихтамнеты. Российска быдломасса даже и не думает их защищать. Арестовывать и брать в плен нужно Лавровых-Сечиных-Бастрыкиных-Гундяевых.
ilich1971 02 апреля 2018 | 14:44
testmeter: ты это ....так сидя на диване будешь их арестовывать ? Арестовыватель хренов!
vulgaris_liberal 02 апреля 2018 | 14:40
Зная о судьбе савченко, украинские террористы вряд ли захотят вернуться обратно в орду :)
lion64___3 02 апреля 2018 | 14:44
И лично Надюху впридачу выдадут. А то сильно исхудала от голодовки. В России же так поголодала на сале и пыве, что на пуд поправилась.
captainobvious 02 апреля 2018 | 14:58
lion64___3: а я даже не сомневаюсь, что среди этих 20-ти будет имя Савченко, как матерой кремлевской диверсантки и государственной преступницы ))
protiv777 02 апреля 2018 | 14:49
Остается только спросить - хотят ли украинцы возвращаться на территорию скачущих хохлобесов, звавшуюся раньше их Родиной?
vulgaris_liberal 02 апреля 2018 | 14:52
protiv777: Не хотят. Собственно, в тюрьме у них былась сокровенная мечта свидомого окраинца: целый день ничего не делать и чтобы москали тебя кормили
captainobvious 02 апреля 2018 | 14:54
градждане Россияне, которые всё ещё продолжают пересекать границу с государством, которое находится с нами в состоянии войны: вы там это, поосторожнее, берегите себя... вдруг г-же Геращенко не хватит этих 20-ти бедолаг, и надо будет срочно набрать ещё десяток-другой? вот так и окажетесь внезапно, сойдя с трапа самолета в Борисполе, "террористом" и "бурятским танкистом" ))
b522 02 апреля 2018 | 14:59
Пирдосия, страна где зарплаты в четыре раза ниже африканских (ЮАР). Но президент лучший за 19 лет! Просто среди русских он реально лучший...А кто... кроме! При этом у пирдосов больше всего ископаемых. И 67 место по уровню жизни.
perestarok 02 апреля 2018 | 15:00
"Киев готов обменять 20 россиян на украинцев, которые содержатся в России"
Их в России много миллионов.
sculll 02 апреля 2018 | 15:04
Тут каждого россиянина, задержанного на Украине, обсасывают недели две. Что то вспоминается только Агее и два погранца-крымчанина, остальные 17 кто? Придурки-навальнята, попросившие политическое убежище?
velbkeirf1 02 апреля 2018 | 15:12
Обменивают военнопленных а поскольку войны нет только на с а л о