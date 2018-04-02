Лавров: В вопросе высылки дипломатов первыми должны остановиться страны Запада

В вопросе высылки дипломатов первыми должны остановиться страны Запада, — считает глава российского МИДа Сергей Лавров.

Россия на прошлой неделе объявила о высылке дипломатов из США и большинства европейских стран в ответ на аналогичные действия западных стран.