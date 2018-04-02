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14:31, 02 апреля 2018

Лавров: В вопросе высылки дипломатов первыми должны остановиться страны Запада

В вопросе высылки дипломатов первыми должны остановиться страны Запада, — считает глава российского МИДа Сергей Лавров.

Россия на прошлой неделе объявила о высылке дипломатов из США и большинства европейских стран в ответ на  аналогичные действия западных стран.

Комментарии

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pro_hanov 02 апреля 2018 | 14:35

Кому должны? Они вообще могут разорвать дипломатические отношения с путинской Россией. Их народы этого практически не заметят.

avp235 02 апреля 2018 | 14:39

pro_hanov:
"первыми должны остановиться страны Запада"

А если не остановятся?

oldpartizan 02 апреля 2018 | 15:03

как то уныло сказано

neyexo 02 апреля 2018 | 15:18

avp235:
если не остановятся - то разрыв дипотношений.
При этом дипломаты остаются на своих местах, но под флагом государства-протектора.
Например, американцы работали в Гаване почти все 50 лет в своем здании под флагом Швейцарии.
То же самое грузины сейчас в Москве - под тем же флагом.

avp235 02 апреля 2018 | 15:25

neyexo:
А под каким же флагом будут наши, если все кругом враги?

dorin1987 02 апреля 2018 | 14:45

pro_hanov: / Кому должны? / - Как это "кому"? Великой скрепной ымперии РФ, вставшей с колен, которая считает, что может гадить "новичками", "ихтамнетами" и "лугандонами" по всему миру без какой-либо ответственности.

evgolius7 02 апреля 2018 | 14:50

Трудно изображать победителя, сидя, образно говоря, в жопе.
Это плохо удается, даже известному мастеру многоходовок.

aorswen 02 апреля 2018 | 14:35

Лавруха, тебе нормальный сыр подвозят тоннами, а ты не доволен ))

idruker 02 апреля 2018 | 14:37

Нет, Лавров, теперь пощады не жди. Кто с холодной войной к нам придет, от нее и замерзнет

(комментарий скрыт)

mikhail_spb_ 02 апреля 2018 | 14:37


Неужели росдипработникам не понравилось возвращаться на горячо любимую ими Родину?
Пришлось лаврухе скулить - "остановитесь, пожалуйста, страны Запада! Не высылайте нас!"

ostapbey 02 апреля 2018 | 14:37

остановиться?? А как же железный занавес??

jetsam 02 апреля 2018 | 14:38

"первыми должны остановиться страны Запада"
---
полностью согласен с овсовым...
ибо "Увидел дурака, отойди всторону!"(с)

sg79g 02 апреля 2018 | 14:38

Наоборот, надо бить на опережение. Обвинить в убийстве Немцова Украину (что вполне соотвествует истине) и выслать всех укродипломатов.. Янкелей в убийстве Магницкого, Англию - Павла Первого.. Можно бы еще напистеть с три короба как запутвшиеся в своих показаниях островитяне, но это не наш метод..

ostapbey 02 апреля 2018 | 14:43

sg79g: и как потом весь мир выживет без России??
Вот представь..ООН!! И никто не принуждает в зенки зырить..
НАТО!!! никто ночами тополя не уроет..
ПАСЕ!! А там Пушкова с Затуллиным НЕТ!!
И политолога С. МАРКОВА никто больше не ЦИТИРУЕТ!!
Это же катастрофа!!

kaplan911 02 апреля 2018 | 15:13

ostapbey:
Да, сейчас пурашка как аппендикс здорового организма цивилизованного
общества.
Как бы до хирургического вмешательства не дошло, вон как страсти накалились.
Того и гляди.....аппендикс лопнет.

vsveter 02 апреля 2018 | 15:19

ostapbey: Радостно от любых обострений только либеральной плесени. Всем здравомыслящам людям, в том числе и политикам, никакие напряжения не нужны. Разве что кроме США, для которых создавать непрерывно врагов - стиль политики. Под всевозможными лживыми предлогами развязали не одну войну - Корея, Вьетнам, Ирак...
Мелкобританцы жаждут подражать и мечтают возглавить Европу. Получать в результате пшик.

dorin1987 02 апреля 2018 | 14:52

___: /Обвинить ... напистеть / - Обвинили. Отгородились. Дальше что? Вы же понимаете, что когда не будет на кого кивать из "врагов" - покажут в вашу сторону?

sg79g 02 апреля 2018 | 15:01

dorin1987:
А вы понимаете что если так и продолжать на каждое подобное лживое обвинение пытаться взывать к разуму и логике, от эти мрази совсем обнаглеют от безщнаказанности и следующая их провокация может перейти все границы.. Например грохнуть своего принца, как когда то ДИану и свалить на Россию. А это уже война..

glotov 02 апреля 2018 | 15:05

sg79g: Мне интересно, почему наши "столпы либерального подхода" из числа "оппозиции" всегда отмалчиваются по поводу внешнеполитических вопросов. Мне вот интересно, как поступили бы на месте руководства страны ГАЯ, КАС, А Нав. (отчество забыл). Ну и остальные. Ведь не стали бы они в угоду Западу бороться со здравым смыслом.

vilingrad 02 апреля 2018 | 15:16

sg79g: Обвинить в убийстве Немцова Украину"
мало идиотов-советчиков у главдурака- еще один лезет с советами:)

kaplan911 02 апреля 2018 | 14:46

Ла\вруша, в знак протеста и симметричного ответа ВЫШЛИТЕ свою дочь из США
домой, в Россию.

post_v 02 апреля 2018 | 14:52

kaplan911:
==============

Песков, отомсти Европе!
забери свою дочку Лизу из Парижа в Москву!

yarross 02 апреля 2018 | 14:47

Вы Лавров теперь расслабьтесь и получайте удовольствие, толи ещё будет.

buzukin939 02 апреля 2018 | 14:47

Нужно отсылать в ТРИ раза больше - штобы унитазы было некому обслуживать, когда в их посольствах в Москве канализацию отключат. Ну а шпионов подстерегать в темных переулках и давать мзды - помните, как поляков уму-разуму мухой научили? Дипломатия - искусство возможного и невероятного. Красть, шантажировать, воровать - классические испытанные временем приемы - ну если не действует подкуп :) Ну а ежели какая падла кочевряжится и набивает цену - сдать записи начальнику, пусть его в Гуанотанамо или в какой-нибудь сраной Литве в секретной тюрьме сгноят - шоб знал, сцука - пришел КейДжиБи - сдавайся! Вот, коротенько, глобальное направление действий против МИ-6. Щас набегут, сучата, за фунтами - а то и шекелях возьмут, там таких до Кетая раком не переставить...

grigol331 02 апреля 2018 | 15:25

buzukin939:
Стратег, бля! Вы ведь уже одну холодную войну выиграли, не?

platonnekafrin 02 апреля 2018 | 14:49

Сын сотрудницы Министерства торговли и одного очень пробивного и состоятельного армянина с младшей детсадовской группы отличался капризностью и несговорчивостью. "Настоящий дипломат, прям, до министра дорастет" - пророчила ему заведующая.
Напророчила... блин.

curhatuy6 02 апреля 2018 | 14:50

Дипломаты не решают политические вопросы. Они озвучивают политику власти. А там у нас полно НЕпрофессионалов. И думается у Лаврова хватило бы ума остановится первым. Но он лишь громкоговоритель:)))

apels 02 апреля 2018 | 14:52

Дебилл бл...
Кому должны? Его выгода Запада интересует или выгода России. Так вот России холодную войну не выиграть. И интересы России в налаживании контактов и прекращении а не наращивании санкций.

alexakimfaa 02 апреля 2018 | 14:52

Вообще - в последнее время Лавров и его МИД несут такую чепуху,что возникает сомнение в их дипломатической принадлежности..."..Запад должен.."?..Но на Западе так не считают, и об этом ими уже было сказано..

grigol331 02 апреля 2018 | 15:30

alexakimfaa: в последнее время Лавров и его МИД несут такую чепуху
__________
Во-первых, в соответствии с последними веяниями моды в придворном сленге, не "чепуху", а "пургу". Во-вторых, сказанное старым мерином, как обычно, рассчитано исключительно на внутреннее потребление.

volkov_25 02 апреля 2018 | 14:55

Мы будем делать что хотим а вы (запад) сидите молча. Ну в принципе сильная позиция. Только все на эту позицию х... ложили.

(комментарий скрыт)

captainobvious 02 апреля 2018 | 15:02

в знак солидарности с Великобританией в связи с делом Скрипаля, больше всех выслала дипломатов Россия: 146 человек ))

alexander25101977 02 апреля 2018 | 15:02

Лавров - главный заводила в песочнице, где развернулась нешуточная борьба за только что вылепленные куличики. Где-то на краю сидит и истерит девочка Маша. Но на её истерику не обращает внимания никто в песочнице. А борьба за куличики продолжается.

bazilgu 02 апреля 2018 | 15:07

Лавров, как обычно, "прикидывается шлангом". Его послушать, так получается, что на Западе сидели себе, ковыряли в носу, и вдруг, ни с того, ни с сего, решили- а давайте -ка мы вышлем российских дипломатов. Без причины, с бухты- барахты. То же с экономическими санкциями. Вдруг, с перепою просто так, ни с того, ни с сего взяли да и ввели. Любимый прием кремлевских пропогандонов- говорить правду, но далеко не всю правду. А частенько - просто ложь говорить. А 86% все скушает и не подавится. Не будут анализировать факты, сопоставлять, просто думать своей головой не будут. Что и требуется.

neyexo 02 апреля 2018 | 15:15

У нас слишком много дипломатов на душу населения.
(по сравнению как с богатыми, так и бедными странами)
Вчера озвучивали у Соловьева.

kochar 02 апреля 2018 | 15:16

Засиделся Лавров на этом кресле. Наверное до посинения как все эти.
Такой же Тулеев,только почаще разъезжает.

margosher 02 апреля 2018 | 15:16

При чём тут высылка дипломатов? Всё началось с Крыма. Или раньше.

inga_92 02 апреля 2018 | 15:19

дада, пока толстый сохнет, тощий сдохнет...

puteshestvennik 02 апреля 2018 | 15:20

Не думаю - выслали 50 англичан в ответ на высылку 23 россиян из Лондона - значит англичане вышлют еще 27. Думаю что Лавров имел в виду именно это когда говорил что нужно остановиться - но вряд ли англичане его послушают - не тот тон.

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