Лавров: В вопросе высылки дипломатов первыми должны остановиться страны Запада
В вопросе высылки дипломатов первыми должны остановиться страны Запада, — считает глава российского МИДа Сергей Лавров.
Россия на прошлой неделе объявила о высылке дипломатов из США и большинства европейских стран в ответ на аналогичные действия западных стран.
Комментарии39
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pro_hanov 02 апреля 2018 | 14:35
Кому должны? Они вообще могут разорвать дипломатические отношения с путинской Россией. Их народы этого практически не заметят.
avp235 02 апреля 2018 | 14:39
pro_hanov:
"первыми должны остановиться страны Запада"
А если не остановятся?
oldpartizan 02 апреля 2018 | 15:03
как то уныло сказано
neyexo 02 апреля 2018 | 15:18
avp235:
если не остановятся - то разрыв дипотношений.
При этом дипломаты остаются на своих местах, но под флагом государства-протектора.
Например, американцы работали в Гаване почти все 50 лет в своем здании под флагом Швейцарии.
То же самое грузины сейчас в Москве - под тем же флагом.
avp235 02 апреля 2018 | 15:25
neyexo:
А под каким же флагом будут наши, если все кругом враги?
dorin1987 02 апреля 2018 | 14:45
pro_hanov: / Кому должны? / - Как это "кому"? Великой скрепной ымперии РФ, вставшей с колен, которая считает, что может гадить "новичками", "ихтамнетами" и "лугандонами" по всему миру без какой-либо ответственности.
evgolius7 02 апреля 2018 | 14:50
Трудно изображать победителя, сидя, образно говоря, в жопе.
Это плохо удается, даже известному мастеру многоходовок.
aorswen 02 апреля 2018 | 14:35
Лавруха, тебе нормальный сыр подвозят тоннами, а ты не доволен ))
idruker 02 апреля 2018 | 14:37
Нет, Лавров, теперь пощады не жди. Кто с холодной войной к нам придет, от нее и замерзнет
mikhail_spb_ 02 апреля 2018 | 14:37
Неужели росдипработникам не понравилось возвращаться на горячо любимую ими Родину?
Пришлось лаврухе скулить - "остановитесь, пожалуйста, страны Запада! Не высылайте нас!"
ostapbey 02 апреля 2018 | 14:37
остановиться?? А как же железный занавес??
jetsam 02 апреля 2018 | 14:38
"первыми должны остановиться страны Запада"
---
полностью согласен с овсовым...
ибо "Увидел дурака, отойди всторону!"(с)
sg79g 02 апреля 2018 | 14:38
Наоборот, надо бить на опережение. Обвинить в убийстве Немцова Украину (что вполне соотвествует истине) и выслать всех укродипломатов.. Янкелей в убийстве Магницкого, Англию - Павла Первого.. Можно бы еще напистеть с три короба как запутвшиеся в своих показаниях островитяне, но это не наш метод..
ostapbey 02 апреля 2018 | 14:43
sg79g: и как потом весь мир выживет без России??
Вот представь..ООН!! И никто не принуждает в зенки зырить..
НАТО!!! никто ночами тополя не уроет..
ПАСЕ!! А там Пушкова с Затуллиным НЕТ!!
И политолога С. МАРКОВА никто больше не ЦИТИРУЕТ!!
Это же катастрофа!!
kaplan911 02 апреля 2018 | 15:13
ostapbey:
Да, сейчас пурашка как аппендикс здорового организма цивилизованного
общества.
Как бы до хирургического вмешательства не дошло, вон как страсти накалились.
Того и гляди.....аппендикс лопнет.
vsveter 02 апреля 2018 | 15:19
ostapbey: Радостно от любых обострений только либеральной плесени. Всем здравомыслящам людям, в том числе и политикам, никакие напряжения не нужны. Разве что кроме США, для которых создавать непрерывно врагов - стиль политики. Под всевозможными лживыми предлогами развязали не одну войну - Корея, Вьетнам, Ирак...
Мелкобританцы жаждут подражать и мечтают возглавить Европу. Получать в результате пшик.
dorin1987 02 апреля 2018 | 14:52
___: /Обвинить ... напистеть / - Обвинили. Отгородились. Дальше что? Вы же понимаете, что когда не будет на кого кивать из "врагов" - покажут в вашу сторону?
sg79g 02 апреля 2018 | 15:01
dorin1987:
А вы понимаете что если так и продолжать на каждое подобное лживое обвинение пытаться взывать к разуму и логике, от эти мрази совсем обнаглеют от безщнаказанности и следующая их провокация может перейти все границы.. Например грохнуть своего принца, как когда то ДИану и свалить на Россию. А это уже война..
glotov 02 апреля 2018 | 15:05
sg79g: Мне интересно, почему наши "столпы либерального подхода" из числа "оппозиции" всегда отмалчиваются по поводу внешнеполитических вопросов. Мне вот интересно, как поступили бы на месте руководства страны ГАЯ, КАС, А Нав. (отчество забыл). Ну и остальные. Ведь не стали бы они в угоду Западу бороться со здравым смыслом.
vilingrad 02 апреля 2018 | 15:16
sg79g: Обвинить в убийстве Немцова Украину"
мало идиотов-советчиков у главдурака- еще один лезет с советами:)
kaplan911 02 апреля 2018 | 14:46
Ла\вруша, в знак протеста и симметричного ответа ВЫШЛИТЕ свою дочь из США
домой, в Россию.
post_v 02 апреля 2018 | 14:52
kaplan911:
==============
Песков, отомсти Европе!
забери свою дочку Лизу из Парижа в Москву!
yarross 02 апреля 2018 | 14:47
Вы Лавров теперь расслабьтесь и получайте удовольствие, толи ещё будет.
buzukin939 02 апреля 2018 | 14:47
Нужно отсылать в ТРИ раза больше - штобы унитазы было некому обслуживать, когда в их посольствах в Москве канализацию отключат. Ну а шпионов подстерегать в темных переулках и давать мзды - помните, как поляков уму-разуму мухой научили? Дипломатия - искусство возможного и невероятного. Красть, шантажировать, воровать - классические испытанные временем приемы - ну если не действует подкуп :) Ну а ежели какая падла кочевряжится и набивает цену - сдать записи начальнику, пусть его в Гуанотанамо или в какой-нибудь сраной Литве в секретной тюрьме сгноят - шоб знал, сцука - пришел КейДжиБи - сдавайся! Вот, коротенько, глобальное направление действий против МИ-6. Щас набегут, сучата, за фунтами - а то и шекелях возьмут, там таких до Кетая раком не переставить...
grigol331 02 апреля 2018 | 15:25
buzukin939:
Стратег, бля! Вы ведь уже одну холодную войну выиграли, не?
platonnekafrin 02 апреля 2018 | 14:49
Сын сотрудницы Министерства торговли и одного очень пробивного и состоятельного армянина с младшей детсадовской группы отличался капризностью и несговорчивостью. "Настоящий дипломат, прям, до министра дорастет" - пророчила ему заведующая.
Напророчила... блин.
curhatuy6 02 апреля 2018 | 14:50
Дипломаты не решают политические вопросы. Они озвучивают политику власти. А там у нас полно НЕпрофессионалов. И думается у Лаврова хватило бы ума остановится первым. Но он лишь громкоговоритель:)))
apels 02 апреля 2018 | 14:52
Дебилл бл...
Кому должны? Его выгода Запада интересует или выгода России. Так вот России холодную войну не выиграть. И интересы России в налаживании контактов и прекращении а не наращивании санкций.
alexakimfaa 02 апреля 2018 | 14:52
Вообще - в последнее время Лавров и его МИД несут такую чепуху,что возникает сомнение в их дипломатической принадлежности..."..Запад должен.."?..Но на Западе так не считают, и об этом ими уже было сказано..
grigol331 02 апреля 2018 | 15:30
alexakimfaa: в последнее время Лавров и его МИД несут такую чепуху
__________
Во-первых, в соответствии с последними веяниями моды в придворном сленге, не "чепуху", а "пургу". Во-вторых, сказанное старым мерином, как обычно, рассчитано исключительно на внутреннее потребление.
volkov_25 02 апреля 2018 | 14:55
Мы будем делать что хотим а вы (запад) сидите молча. Ну в принципе сильная позиция. Только все на эту позицию х... ложили.
captainobvious 02 апреля 2018 | 15:02
в знак солидарности с Великобританией в связи с делом Скрипаля, больше всех выслала дипломатов Россия: 146 человек ))
alexander25101977 02 апреля 2018 | 15:02
Лавров - главный заводила в песочнице, где развернулась нешуточная борьба за только что вылепленные куличики. Где-то на краю сидит и истерит девочка Маша. Но на её истерику не обращает внимания никто в песочнице. А борьба за куличики продолжается.
bazilgu 02 апреля 2018 | 15:07
Лавров, как обычно, "прикидывается шлангом". Его послушать, так получается, что на Западе сидели себе, ковыряли в носу, и вдруг, ни с того, ни с сего, решили- а давайте -ка мы вышлем российских дипломатов. Без причины, с бухты- барахты. То же с экономическими санкциями. Вдруг, с перепою просто так, ни с того, ни с сего взяли да и ввели. Любимый прием кремлевских пропогандонов- говорить правду, но далеко не всю правду. А частенько - просто ложь говорить. А 86% все скушает и не подавится. Не будут анализировать факты, сопоставлять, просто думать своей головой не будут. Что и требуется.
neyexo 02 апреля 2018 | 15:15
У нас слишком много дипломатов на душу населения.
(по сравнению как с богатыми, так и бедными странами)
Вчера озвучивали у Соловьева.
kochar 02 апреля 2018 | 15:16
Засиделся Лавров на этом кресле. Наверное до посинения как все эти.
Такой же Тулеев,только почаще разъезжает.
margosher 02 апреля 2018 | 15:16
При чём тут высылка дипломатов? Всё началось с Крыма. Или раньше.
inga_92 02 апреля 2018 | 15:19
дада, пока толстый сохнет, тощий сдохнет...
puteshestvennik 02 апреля 2018 | 15:20
Не думаю - выслали 50 англичан в ответ на высылку 23 россиян из Лондона - значит англичане вышлют еще 27. Думаю что Лавров имел в виду именно это когда говорил что нужно остановиться - но вряд ли англичане его послушают - не тот тон.