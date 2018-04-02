Братья Магомедовы потеряли около 4 миллиардов рублей на снижении стоимости акций своих компаний
Владельцы группы «Сумма», братья Магомедовы, потеряли около 4 миллиардов рублей на снижении стоимости акций своих компаний. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные торгов. Так, больше всего упали в цене акции Дальневосточного морского пароходства – более чем на 19%.
Братьев Магомедовых подозревают в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Они арестованы и находятся сейчас в СИЗО Лефортово.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 02 апреля 2018 | 14:37
это мелочь. ради 4 млрд. рублей их бы не арестовали.
pro_hanov 02 апреля 2018 | 14:39
Неужели пример братьев Магомедовых ничему не научит других олигархов? Сегодня в России могут всё отобрать у любого. "Был бы человек - статья найдётся" (с)
odobryam_s 02 апреля 2018 | 14:41
бе-е-едненькие...
vasya_von_smetankin 02 апреля 2018 | 14:50
Аллах мой!
Уверен, что настоящие патриоты - пенсионеры, врачи и учителя - срочно сбросятся для того, чтобы спасти братьев Магомедовых!
Причём, этих бюджетников даже спрашивать не будут...
lion64___3 02 апреля 2018 | 14:53
Хорошо бы получили пожизненное с конфискацией эти душманы. А там и до менделя с дворковичем доберутся.
tks 02 апреля 2018 | 14:57
Ноу-хау бизнеса Сечена:
1. Возбуждение дела (а лучше нескольких дел зараз)
2. Арест владельцев бизнеса
3. Скупка упавших в цене в связи с арестами активов
4. После получения контроля над бизнесом, предъявление к прежним собственникам требований об убытках.
Для такой схемы нужна самая малость: дать указания Органам.
kaplan911 02 апреля 2018 | 15:27
tks:
Сто пудов, что бизнес Магомедова прихватизируют сечены.
Он им "приглянулся".......
Этот бедолага сам пошёл в пасть монстру.
В органы писал.
sadda 02 апреля 2018 | 15:13
А чего Сурков и Песков не замолвят словечка за своих друганов Магомедовых перед шефом? братья что, зря их подкармливали?
kaplan911 02 апреля 2018 | 15:24
Была инфа, что Магомедов неоднократно обращался в органы МВД, ФСБ на основании
аудиторских проверок. Никакой реакции.
Теперь его самого взяли за жабры.
Наверное потому, что обратился официально в органы.