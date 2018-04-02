Ройзман: осужденный за убийство пенсионерки экс-депутат гордумы Екатеринбурга дал показания против него под угрозами

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что экс-депутат екатеринбургской гордумы Олег Кинев, осужденный за убийство пенсионерки, дал показания против него под угрозами. Об этом градоначальник сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Кинева уговаривали, запугивали, он давал самые разные показания, менял их раз 10. В конце концов, он уже под видеозапись на очной ставке сказал, что его заставили меня оболгать, пообещав в противном случае уничтожить всю семью, и он сломался. Потом он попросил прощения», — отметил Ройзман.

Он напомнил, что Кинев получил 16 лет строгого режима два года назад за убийство пенсионерки Ольги Ледовской. По некоторым данным, новые показания заключенного ставят вопрос о причастности к тем событиям нынешнего главы Екатеринбурга — якобы Евгений Ройзман должен был получить деньги, вырученные от продажи квартиры убитой. Косвенно о том, что вокруг этого дела вновь что-то происходит, свидетельствует тот факт, что как минимум трое из его фигурантов, невзирая на приличные сроки, заговорили о возможности условно-досрочного освобождения «Понятно, что от человека, у которого 16 лет тюрьмы за плечами, можно добиться любых показаний. Как их привязать ко мне? Ну это слишком нелепо. С другой стороны, мы видели еще более нелепые ситуации, и я ничему не удивлюсь», — заключил Ройзман.