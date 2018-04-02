Ройзман: осужденный за убийство пенсионерки экс-депутат гордумы Екатеринбурга дал показания против него под угрозами
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что экс-депутат екатеринбургской гордумы Олег Кинев, осужденный за убийство пенсионерки, дал показания против него под угрозами. Об этом градоначальник сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Кинева уговаривали, запугивали, он давал самые разные показания, менял их раз 10. В конце концов, он уже под видеозапись на очной ставке сказал, что его заставили меня оболгать, пообещав в противном случае уничтожить всю семью, и он сломался. Потом он попросил прощения», — отметил Ройзман.
Он напомнил, что Кинев получил 16 лет строгого режима два года назад за убийство пенсионерки Ольги Ледовской. По некоторым данным, новые показания заключенного ставят вопрос о причастности к тем событиям нынешнего главы Екатеринбурга — якобы Евгений Ройзман должен был получить деньги, вырученные от продажи квартиры убитой. Косвенно о том, что вокруг этого дела вновь что-то происходит, свидетельствует тот факт, что как минимум трое из его фигурантов, невзирая на приличные сроки, заговорили о возможности условно-досрочного освобождения «Понятно, что от человека, у которого 16 лет тюрьмы за плечами, можно добиться любых показаний. Как их привязать ко мне? Ну это слишком нелепо. С другой стороны, мы видели еще более нелепые ситуации, и я ничему не удивлюсь», — заключил Ройзман.
Комментарии11
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meister_luvin 02 апреля 2018 | 14:19
часовню 14 века тоже Ройзман развалил?
nikitin43 02 апреля 2018 | 14:21
meister_luvin: старый приём чекистов - иногда зэков публично опускали тогда они давали любые показания , теперь за дозу мать завалят .
danko1 02 апреля 2018 | 14:28
nikitin43: Так и против Навального по Кировлесу дал показания только Опалев, отбывавший уже срок, против воровства которого Навальный выступал.
nelibermot17 02 апреля 2018 | 14:35
Хорошие у Ройзмана дружки. Кынев его соратник и депутат от "Гражданской платформы"
sculll 02 апреля 2018 | 14:21
5 бабушек-рупь.
dekadik 02 апреля 2018 | 14:27
А как он хотел ...занимать пост губернатора и поливать власть грязью...он что с ума там сошёл как сказал бы Путин.
oppicruss 02 апреля 2018 | 14:28
Что ни оппозиционер, то или бандит, или толераст. Наслушаются старших западных товарищей, и мозги у них плывут..
shplint_04 02 апреля 2018 | 14:30
Ройзмана мочат. Никому не нужен на посту мэра оппозиционер. Это с одной стороны. А с другой бывших уголовников не бывает. Это только в романах они исправляются. Когда-то Ройзман был вор на доверии. Знакомился с дамочками, а потом их обирал. А сейчас он "за демократию". Митинги собирает, на "Эхе" непрерывно верещит. Нет, не надо нам такой демократии, если она идёт в комплекте с Ройзманом.
platonnekafrin 02 апреля 2018 | 14:31
Захарченко, Ролдугин, Васильева... Ройзман, учитесь! Если кто-нибудь из них и убивал бабушек, то даже не припомнит сколько и за что.
neitral_n 02 апреля 2018 | 14:37
Выслушав все доводы сторон: Ройзману, пусть у того за плечами даже не самое безоблачное прошлое - верю. Нашей власти, готовой оболгать любого, даже самого честнейшего гражданина, если в данный момент ей это необходимо - не верю!
rus095 02 апреля 2018 | 15:04
Гы скоро посадят еще одного демшизанутого! хорошая новость. Выборы показали на кого могут рассчитывать либерасты- 1.5% .Ну всем им место на лесоповале найдется.