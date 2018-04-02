Митинг против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга пройдет сегодня в городе
Митинг против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга пройдет сегодня в городе. Как рассказал в эфире «Эха» главный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев, люди проявили большой интерес к предстоящему мероприятию.
Митинг начнется сегодня в 19 часов.
Комментарии2
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meister_luvin 02 апреля 2018 | 14:16
Ройзмана уважаю
dekadik 02 апреля 2018 | 14:22
Шансы есть, пока власти ещё не успели как следует подтереться.