Митинг против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга пройдет сегодня в городе. Как рассказал в эфире «Эха» главный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев, люди проявили большой интерес к предстоящему мероприятию.

Митинг начнется сегодня в 19 часов.