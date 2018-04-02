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14:08, 02 апреля 2018

Владимир Пучков сообщил, что извинился в Кемерове перед родителями детей, погибших во время пожара в торговом центре

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что извинился в Кемерове перед родителями детей, погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». «Это страшная трагедия, она должна стать для нас всех уроком», — сказал министр. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок – это официальные данные.

Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев завтра начнет встречаться с родственниками пострадавших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Программа помощи рассчитана на долгие годы, особенно это касается детей, которые остались без родителей, — сказал Цивилев.

Аман Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997-го года, в воскресенье объявил о том, что добровольно уходит в отставку.

Комментарии

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evgolius7 02 апреля 2018 | 14:16

И Мизулина посочувствовала президенту, решающему глобальные задачи, в связи с пожаром в Кемерове.
Перевожу на русский: мы тут всей страной 18 лет шили платье для короля, и, вдруг, весь мир увидел, что король-то голый.
Как тут не выразить соболезнования?

danko1 02 апреля 2018 | 14:26

evgolius7: Да и само МЧС - одна имитация деятельности.
Никого не спасают, приезжают на пепелища, но воруют знатно.
Полностью Шойгу эту контору угробил, а Пучков продолжает.
И кому нужны извинения того, кто обязан был не только детей спасать, но и не допустить ситуацию с пожаром, а предотвращать такие трагедии на этапе строительства и проектирования.

marykov 02 апреля 2018 | 14:18

О! Извинился! Отчего никто не самоубился?

protvik 02 апреля 2018 | 15:03

marykov: Он не офицер, чести и гордости нет. Поэтому не самоубился и в отставку не подал. Мозгов соотнести события не хватает.

dekadik 02 апреля 2018 | 14:19

Пучков, лучшее извинение от тебе это признание вины и добровольный уход...твое ведомство обделалось вместе с тобой, так что придётся тебе до конца жизни ходить с обосраными штанамия

svetlanas41 02 апреля 2018 | 14:19

Трагедий неслыханно много. Уроками они не становятся. Дежурные слова министра того чего нет.

odobryam_s 02 апреля 2018 | 14:21

В отставку должен был подать.... Развел бездельников-нумех под видом пожарных и спасателей....

jetsam 02 апреля 2018 | 14:23

все пучком(с)
теперь в эту фразу пришла новизна звука...

kp6ic 02 апреля 2018 | 14:32

а перед "товарищем президентом российской федерации"?

neyexo 02 апреля 2018 | 14:32

Тулеев говорил правильные слова.
Белыху, другим губернаторам - учиться.
Подставил ВВП - извинись.

max3446 02 апреля 2018 | 14:33

Трупоеды по обе стороны российско-украинской границы с нетерпением смотрели в сторону опалённого трагедией Кемерово и ждали бунта. Того самого. Русского. Бессмысленного и беспощадного.

Они потирали потные от возбуждения ладошки и предвкушали. Что вот сейчас-то уж точно начнётся. И если не в Москве, то хотя бы на Кузбассе запылают покрышки, полетят коктейли Молотова, а растерзанные тела чиновников повесят на главной площади на фонарных столбах.

Но, несмотря на все усилия, приложенные для этого сетевыми стервятниками, с первых часов трагедии подогревавшими публику вбросами и накручивавшими местных рассказами о сотнях погибших, которых власть от них скрывает, — ничего не произошло. Ни в день трагедии, ни после, когда обезумевшие от горя люди вышли на митинг.

Нет, в какой-то момент казалось, что вот-вот ситуация взорвется. Но, несмотря на массу спичек, которые заботливо подносились к этой людской «пороховой бочке», майдан так и не случился.

И это стало самым большим разочарованием, которое постигло неполжЫвцев со светлыми лицами. Они действительно огорчены. Ведь их лишили очередной надежды, что те, кто пережил самые страшные и чёрные дни в своей жизни, — воплотят их мечту о майдане. И теперь, еле скрывая душащую их злость, они вымещают все своё негодование на человеке, который в этой трагедии потерял троих детей, жену и сестру.

Именно он больше всех не оправдал их доверия. Именно он не только не возглавил бунт, но и позорно «слился», назвав Путина царем и заявив, что площадные акции были своего рода провокацией и отвлекающим маневром.

И теперь его за это смешивают с дерьмом.

alexander25101977 02 апреля 2018 | 14:40

Программа помощи рассчитана на долгие годы, особенно это касается детей, которые остались без родителей, — сказал Цивилев.

О да! Такие программы нам известно. Дети попадут в интернаты, где их будут продавать педофилам "опытнейшие педагоги". А старая номенклатурная жаба тулеева, акти на за что и не ответив, будет восседать в своей резиденции, окружённая холуями и рабами, пока не сдохнет.

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