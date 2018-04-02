Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что извинился в Кемерове перед родителями детей, погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». «Это страшная трагедия, она должна стать для нас всех уроком», — сказал министр. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок – это официальные данные.

Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев завтра начнет встречаться с родственниками пострадавших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Программа помощи рассчитана на долгие годы, особенно это касается детей, которые остались без родителей, — сказал Цивилев.

Аман Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997-го года, в воскресенье объявил о том, что добровольно уходит в отставку.