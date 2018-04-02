Telegram уведомил Роскомнадзор о невыполнимости требований ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений
Telegram уведомил Роскомнадзор о невыполнимости требований ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. «Это невозможно сделать технически» — сказал «Эху» юрист Telegram Павел Чиков.
Telegram дали 15 дней на то, чтобы выполнить предписание. Этот срок истекает 4-го апреля.
Комментарии6
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olegleon 02 апреля 2018 | 14:14
теперь ФСБ потребует от всех пользователей телеги самим приходить в местный отдел ФСБ и предоставлять ключи
ac_dc 02 апреля 2018 | 14:24
olegleon:
Не ключи - телефоны на проверку
И штоб функция delete была отключена. Мало ли...
cattt 02 апреля 2018 | 14:33
ac_dc: А гебешники не хотят ли еще получить ключи от квартиры, где деньги лежат!
nikitin43 02 апреля 2018 | 14:24
мягко послали чекистов , блин , интеллигенция ....
jetsam 02 апреля 2018 | 14:28
золотые ленинские слова: "первым делом надо захватить почту, телефон, телеграм...."
navsegda 02 апреля 2018 | 14:32
Теперь Роскомнадзор даст запрос в Академию наук с просьбой расшифровать термин "ТЕХ-НИ-ЧЕС-КИ"