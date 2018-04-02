Telegram уведомил Роскомнадзор о невыполнимости требований ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. «Это невозможно сделать технически» — сказал «Эху» юрист Telegram Павел Чиков.

Telegram дали 15 дней на то, чтобы выполнить предписание. Этот срок истекает 4-го апреля.