Художественный руководитель Театр.doc Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни

Причиной смерти стал сердечный приступ.

«Умер Миша Угаров. Неожиданно. Больно и страшно», – сообщила в «Фейсбуке» режиссер Марина Разбежкина. По ее словам, «скорая приехала быстро, но не успела». Позже короткое подтверждение появилось и на странице «Театра.doc». «У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить», — пишут коллеги.

Михаил Угаров был одним из ярких драматургов, режиссеров и педагогов. Он работал на телевидении, в том числе руководил некогда популярной программой «Моя семья», был сценаристом ток-шоу «Окна» и сериалов «Петербургские тайны» и «Дневник убийцы». Писал и ставил пьесы. Они шли во многих театрах. Некоторые удостоены премий «Новое слово», «Гвоздь сезона», ТЭФИ, «Золотая маска». В 2002 году вместе с супругой — драматургом Еленой Греминой, Угаров основал «Театр.doc», который получил известность злободневными постановками в жанре «документального театра». В эфире «Эха» режиссер неоднократно говорил, что гордится тем, что его театр содержится не за счет государственных средств.

Промимо «Театра. Doc», Угаров ставил спектакли в Центре драматургии и режиссуры, в МХТ им. Чехова, ET CETERA, «Школе современной пьесы» и «Практике». Он был одним из создателей фестивалей «Новая пьеса» и «Любимовка», входил в число идеологов театрального движения «Новая драма», преподавал в «Школе документального кино и театра».

О времени прощания и дате похорон пока не сообщается.