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Эксклюзив Эха 14:00, 02 апреля 2018

В Кремле призывают не связывать с политикой арест братьев Магомедовых

В  Кремле называют пересудами предположения о политической подоплеке дела Магомедовых и возможной связи этого ареста с формированием нового российского правительства. Степень виновности Магомедовых определит суд, — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее совладелец компании группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат были арестованы по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей.

Статьи о мошенничестве, растрате, создание преступного сообщества, а также сумма похищенного – 2,5 млрд. рублей. К сегодняшнему дню о деле Зиявудина и Магомеда Магомедовых из официальных источников известно именно это. Как пишет пресса, основным, скорее всего, стал эпизод со строительством в Калининграде стадиона к чемпионату мира по футболу. На это указывает бывшее место работы третьего арестованного — Артур Максидов руководил компанией, которая укрепляла грунт «Арены Балтика». Третий обвиняемый, по версии следствия, причастен к хищению почти 700 млн. рублей. Другой эпизод — расширение территории петербургского острова Крестовский, которое, по версии правоохранительных органов, компания группы «Сумма» Зиявудина Магомедова провела с нарушениями. Как пишет «Коммерсантъ», также в поле зрения следствия попала одна из сделок Объединенной зерновой компании, которая также принадлежит «Сумме». А еще, добавляет газета, были расследования против структур Магомедова по фактам махинаций при поставках электротехнического и другого оборудования и проведении работ на подстанции «Василеостровская» в Петербурге, подстанции «Майя» Нерюнгринской ГРЭС, Эльгинского угольного месторождения и калининградского аэропорта Храброво. Всего же, как пишет со ссылкой на свои источники издание The Bell, в деле фигурируют семь эпизодов. Арестованные своей вины не признают.

Братья Магомедовы находятся в одиночных камерах в СИЗО Лефортово, жалоб на условия содержания нет, — сказал «Эху» зампред Московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

После ареста Михаила Ходорковского это первое масштабное дело против крупного бизнеса, — отмечает РБК. Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в миллиард 400 миллионов долларов. По данным на  2017 год, он занимал 63-е место в списке богатейших россиян по версии журнала Forbes.

Комментарии

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olegleon 02 апреля 2018 | 14:06

"ничего личного. просто бизнес"

evgolius7 02 апреля 2018 | 14:07

Степень виновности Магомедовых определит суд, — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Когда Магомедов катал Пескова с Навкой на своей яхте, он еще не знал, что яхта им так понравится, что они решат в следующий раз кататься на ней без Магомедова.

patrik04 02 апреля 2018 | 14:20

В Кремле призывают не связывать с политикой арест братьев Магомедовых...

Да пусть связывают что хотят, тем более, что эту мульку заплели Ю.Латынина, С.Алексашенко, С.Пархоменко... которые специально сбежали из России, чтобы безнаказанно врать и русофобничать из-за рубежа.

pro_hanov 02 апреля 2018 | 14:30

"После ареста Михаила Ходорковского это первое масштабное дело против крупного бизнеса, — отмечает РБК"

И РБК ошибается: нагнули миллиардера Евтушенкова. Он правда быстро понял - всего дня три сидел.

irdo 02 апреля 2018 | 14:37

Россия.
От тюрьмы и от сумы...и миллиарды не спасают.

nitsahon 02 апреля 2018 | 14:06

Песков,а как там насчет личной дружбы с подозреваемыми? ведь была...и теперь - никакой политики, знать их не знаю...
да и Дворкович,наверно, то же самое скажет?!
мастера спорта по подковерной борьбе вас пока одолевают...

kazbich 02 апреля 2018 | 14:06

Суд... Кажется, я уже слышал это слово.

margo 02 апреля 2018 | 14:37

kazbich:
Ну да, а рядом с этим словом было "руки по локоть в крови..."
Все уже было. Гусинский отдал и уехал, Ходорковский начал спорить и отсидел 10 лет. Третьего не дано.

chapter_2 02 апреля 2018 | 14:06

Предприниматели и бизнесмены, не огорчайтесь, что арестовали не вас. Ждите. За вами тоже придут. В своё время.

goshan31 02 апреля 2018 | 14:07

Да здравствует наш суд!, самый гуманный суд в мире!( сарказм..)

stas_russkiy 02 апреля 2018 | 14:12

Да, какая политика, озёрные стали, причмокивая, жрать друг друга:

"...Суть конфликта в желании Транснефти полностью подмять под себя Новороссийский морской торговый порт (НМТП), которым они владеют на паритете с Суммой;
- Конфликт в последние годы заходил настолько далеко, что Транснефть добивалась возбуждения через СКР уголовного дела против экс-директора НМТП Радо Антоловича...
...- 30 марта за несколько часов до ареста Магомедова глава Транснефти Токарев встречался с Путиным..."

Владимир Милов
https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/1886674064737593

dekadik 02 апреля 2018 | 14:14

Пускай попересажают этих зажравшихся гнид...пускай они посидят на засцанных шконках и подышат своими же испражнениями от параши.

lion64___3 02 апреля 2018 | 14:14

А менделёк с дворковичем уже купили билеты на историческую родину. Их там давно ждут классово близкие невзлины, гусинские, михаси и прочие воры да бандиты.

prade 02 апреля 2018 | 14:22

"В Кремле призывают не связывать с политикой арест братьев Магомедовых"
Все правильно, только бизнес, и никакой политики.

sergoder172 02 апреля 2018 | 14:23

Верим Кремлю! Бесконечно верим! Хотя нам уже все объяснили. Запасаемся попкорном и ждем продолжения событий!

gladman__ 02 апреля 2018 | 14:29

ну какая может быть здесь политика? Всего лишь покусились на ворье, которое поднялось благодаря Медведеву. Давайте без политики, судите, раскручивайте... пока Медведев не вылетит из Кремля

a_andrey_yrievich 02 апреля 2018 | 14:32

Если против России - чмыри подведут муде к бороде, с удовольствием...

ed10075 02 апреля 2018 | 14:35

Смотря что считать политикой. Воровство и откаты стало давно внутренней государственной политикой. Миллиардер в любом случае фигура политическая. Песков как всегда, брякнул, что сказали брякнуть.

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