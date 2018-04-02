В Кремле призывают не связывать с политикой арест братьев Магомедовых...

В Кремле называют пересудами предположения о политической подоплеке дела Магомедовых и возможной связи этого ареста с формированием нового российского правительства. Степень виновности Магомедовых определит суд, — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее совладелец компании группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат были арестованы по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей.

Статьи о мошенничестве, растрате, создание преступного сообщества, а также сумма похищенного – 2,5 млрд. рублей. К сегодняшнему дню о деле Зиявудина и Магомеда Магомедовых из официальных источников известно именно это. Как пишет пресса, основным, скорее всего, стал эпизод со строительством в Калининграде стадиона к чемпионату мира по футболу. На это указывает бывшее место работы третьего арестованного — Артур Максидов руководил компанией, которая укрепляла грунт «Арены Балтика». Третий обвиняемый, по версии следствия, причастен к хищению почти 700 млн. рублей. Другой эпизод — расширение территории петербургского острова Крестовский, которое, по версии правоохранительных органов, компания группы «Сумма» Зиявудина Магомедова провела с нарушениями. Как пишет «Коммерсантъ», также в поле зрения следствия попала одна из сделок Объединенной зерновой компании, которая также принадлежит «Сумме». А еще, добавляет газета, были расследования против структур Магомедова по фактам махинаций при поставках электротехнического и другого оборудования и проведении работ на подстанции «Василеостровская» в Петербурге, подстанции «Майя» Нерюнгринской ГРЭС, Эльгинского угольного месторождения и калининградского аэропорта Храброво. Всего же, как пишет со ссылкой на свои источники издание The Bell, в деле фигурируют семь эпизодов. Арестованные своей вины не признают.

Братья Магомедовы находятся в одиночных камерах в СИЗО Лефортово, жалоб на условия содержания нет, — сказал «Эху» зампред Московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

После ареста Михаила Ходорковского это первое масштабное дело против крупного бизнеса, — отмечает РБК. Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в миллиард 400 миллионов долларов. По данным на 2017 год, он занимал 63-е место в списке богатейших россиян по версии журнала Forbes.