Александр Овечкин провел 1000-й матч в НХЛ

Российский нападающий стал 57 хоккеистом в истории Лиги, отыгравшим тысячу матчей в составе одного клуба.

О достижениях Овечкина в НХЛ можно писать отдельную книгу, но обычно речь шла о результативности. Теперь же российскому нападающему покорилась важная отметка в 1000 матчей. НХЛ, помешанная на статистике и рекордах, всегда отмечает такие вещи. В столетней истории Лиги 1000 матчей провели лишь 319 хоккеистов. А таких, кто сыграл всю эту тысяча за один клуб, и вовсе всего 57 человек. Ну а россиян в этом списке до воскресенья было семеро. Правда, до 1316 Алексея Ковалева Овечкину еще далеко. Как, к слову, и до рекордсмена по количеству матчей в НХЛ – легендарного Горди Хоу. Канадец, правда, завершил карьеру на шестом десятке, а потом еще и возобновил ее в возрасте семидесяти лет. Символично, что тысячный матч Овечкина пришелся на встречу его «Вашингтона» с «Питтсбургом», который в последних двух сезонах выбивал столичный клуб из Кубка Стэнли. В этот раз победа осталась за «Вашингтоном», правда сам Овечкин результативными действиями не отметился.

В этом сезоне Овечкин стал рекордсменом «Вашингтона» по числу матчей за этот клуб.