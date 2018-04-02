Александр Овечкин провел 1000-й матч в НХЛ
Российский нападающий стал 57 хоккеистом в истории Лиги, отыгравшим тысячу матчей в составе одного клуба.
О достижениях Овечкина в НХЛ можно писать отдельную книгу, но обычно речь шла о результативности. Теперь же российскому нападающему покорилась важная отметка в 1000 матчей. НХЛ, помешанная на статистике и рекордах, всегда отмечает такие вещи. В столетней истории Лиги 1000 матчей провели лишь 319 хоккеистов. А таких, кто сыграл всю эту тысяча за один клуб, и вовсе всего 57 человек. Ну а россиян в этом списке до воскресенья было семеро. Правда, до 1316 Алексея Ковалева Овечкину еще далеко. Как, к слову, и до рекордсмена по количеству матчей в НХЛ – легендарного Горди Хоу. Канадец, правда, завершил карьеру на шестом десятке, а потом еще и возобновил ее в возрасте семидесяти лет. Символично, что тысячный матч Овечкина пришелся на встречу его «Вашингтона» с «Питтсбургом», который в последних двух сезонах выбивал столичный клуб из Кубка Стэнли. В этот раз победа осталась за «Вашингтоном», правда сам Овечкин результативными действиями не отметился.
В этом сезоне Овечкин стал рекордсменом «Вашингтона» по числу матчей за этот клуб.
Комментарии5
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prender 02 апреля 2018 | 13:39
все его спортдостижения перечеркнуты одним поступком. лизоблюд и одним словом овца.
nikitin43 02 апреля 2018 | 13:42
prender: ему без разницы что о нём думают в расеи он туда не вернётся , нынче за
путриотизм кремль неплохо платит долларами .
olegleon 02 апреля 2018 | 13:46
prender: он не поддержал идеи Майдана?
nanaryfive 02 апреля 2018 | 13:51
prender: Да, мнение о нём хохло-троллей и местных прокладок с эха его очень волнует :)
vilingrad 02 апреля 2018 | 13:49
Пора Овце обратно. В колхозной лиге у него не будет конкурентов.