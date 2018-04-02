Яхта Сталина станет плавучим музейным центром
Речь идет о теплоходе «Максим Горький», который покупает у Московского Речного пароходства ФГУП «Канал имени Москвы». Сумма сделки составила 20 миллионов рублей.
Теплоход строили по указанию Сталина. Первые лица страны отдыхали на суден в 40-е -50-е годы. Позже его стали использовать для перевозки обычных граждан.
Комментарии6
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meister_luvin 02 апреля 2018 | 13:35
Музей палача позорит Россию!!!
Коммунизм надо запретить законом
nikitin43 02 апреля 2018 | 13:40
meister_luvin: кстати ещё один из тех кто объявил контрсанкции и народ стал резко подыхать от голода . можно добавить что на этом как при путене миллиардеры резко не росли которые заставили нынче жрать гавно расеян по высокой цене , которое при другом правители действовало рвотном для собак.
xoxlbizombi 02 апреля 2018 | 13:52
meister_luvin: Мнение скаклов очень важно для нас (нет).
annacrimea 02 апреля 2018 | 13:55
meister_luvin: Спокойнее, мейстер! Это еще ба-а-альшой вопрос: будет ли вышеупомянутое нечто музеем? Музей чего - "речных прогулок первых лиц"? И много ли найдется желающих за свои кровные 100-200-300 деревянных на ЭТО поглазеть? Ну будет очередное "непоймишо" - и достаточно быстро станет очевидна невостребованность "музЭя"
rern1 02 апреля 2018 | 13:41
Яхта грузинского гопника? Как-то совсем по-скотски.
sensei54 02 апреля 2018 | 13:47
Теплоходик то жидковат. На "Севрюгу" смахивает.
"Первые лица", бедняги, знали бы они, как подобает правильно жить.