Яхта Сталина станет плавучим музейным центром

Речь идет о теплоходе «Максим Горький», который покупает у Московского Речного пароходства ФГУП «Канал имени Москвы». Сумма сделки составила 20 миллионов рублей.

Теплоход строили по указанию Сталина. Первые лица страны отдыхали на суден в 40-е -50-е годы. Позже его стали использовать для перевозки обычных граждан.