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13:31, 02 апреля 2018

В Бурятии провалился эксперимент Почты России по доставке почты беспилотником

В ходе тестового запуска аппарат быстро набрал высоту, но затем врезался в ближайший дом.

Дрон должен был доставить посылку из Улан-Удэ в одно из  сел, расположенных в  15 километрах от столицы Бурятии. К счастью, никто не пострадал.

Посылка оказалась цела, однако дрон не подлежит восстановлению. Как утверждает «Московский комсомолец», аппарат обошелся Почте России в более чем один миллион рублей.

Комментарии

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gvs 02 апреля 2018 | 13:36

Накануне эксперимента беспилотник выпил много "Боярышника" )))

cattt 02 апреля 2018 | 13:38

gvs: В этом и есть вся Раша!

danko_klisma 02 апреля 2018 | 13:39

cattt: коклотролль в шляпе.

xoxlbizombi 02 апреля 2018 | 13:48

cattt: А тем временем свидомые новости:

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evgolius7 02 апреля 2018 | 13:53

Первый беспилотник "Почты России" хотел по российской традиции утонуть в океане, но ресурса бы не хватило и с горя он убился об стену.

stebinmaku 02 апреля 2018 | 13:39

Убился ап стену..

maximv 02 апреля 2018 | 13:42

Чтоб они не делали...

arabmot 02 апреля 2018 | 13:43

Я вот тока въехать не могу, где они этот дрон за целый лям покупали? На АлиБабе он в разы дешевле стоит, причем, в отличии от ПочтаРоссовского, долетит)))

che21 02 апреля 2018 | 13:46

Убился об стену!гыгыгыгы!
Это хороший пример и остальным ублюдкам-патриотам!

avp235 02 апреля 2018 | 13:46

На видео дрон сначала сбросил посылку с высоты более 100 м, а уже потом стал падать сам и разбился о стену дома. В это время по тротуару проходили люди и, если бы он прошел ниже на пару метров, то вполне мог угробить 2- 3-х человек.

ivar1964 02 апреля 2018 | 13:51

Что там царенок говорил про крылатую ракету с ядерной силовой установкой?

(комментарий скрыт)

tks 02 апреля 2018 | 13:54

Это был беспилотник-камикадзе!

vasyaz 02 апреля 2018 | 13:54

Просто у беспилотника очень непредсказуемая траектория, а то штаты все посылки перехватят

tks 02 апреля 2018 | 13:57

vasyaz: Кодовое название: "Дрон-ушлёпок"!

pol_55 02 апреля 2018 | 13:57

Еще не гиперзвук,но непредсказуемую траекторию уже увидели в реале(не мультик точно).

jetsam 02 апреля 2018 | 13:57

@ аппарат быстро набрал высоту,@
чувствую, посылку хотел скоммуниздить, но наше ПВО не дремлет...

@аппарат обошелся Почте России в более чем один миллион рублей.@
а чего не сообщается фирма-производитель и продавец????
две резинки, палочка-рогатка и лимон? чай дешево как-то для сколково...

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