В Бурятии провалился эксперимент Почты России по доставке почты беспилотником
В ходе тестового запуска аппарат быстро набрал высоту, но затем врезался в ближайший дом.
Дрон должен был доставить посылку из Улан-Удэ в одно из сел, расположенных в 15 километрах от столицы Бурятии. К счастью, никто не пострадал.
Посылка оказалась цела, однако дрон не подлежит восстановлению. Как утверждает «Московский комсомолец», аппарат обошелся Почте России в более чем один миллион рублей.
Комментарии16
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gvs 02 апреля 2018 | 13:36
Накануне эксперимента беспилотник выпил много "Боярышника" )))
cattt 02 апреля 2018 | 13:38
gvs: В этом и есть вся Раша!
danko_klisma 02 апреля 2018 | 13:39
cattt: коклотролль в шляпе.
xoxlbizombi 02 апреля 2018 | 13:48
cattt: А тем временем свидомые новости:
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evgolius7 02 апреля 2018 | 13:53
Первый беспилотник "Почты России" хотел по российской традиции утонуть в океане, но ресурса бы не хватило и с горя он убился об стену.
stebinmaku 02 апреля 2018 | 13:39
Убился ап стену..
maximv 02 апреля 2018 | 13:42
Чтоб они не делали...
arabmot 02 апреля 2018 | 13:43
Я вот тока въехать не могу, где они этот дрон за целый лям покупали? На АлиБабе он в разы дешевле стоит, причем, в отличии от ПочтаРоссовского, долетит)))
che21 02 апреля 2018 | 13:46
Убился об стену!гыгыгыгы!
Это хороший пример и остальным ублюдкам-патриотам!
avp235 02 апреля 2018 | 13:46
На видео дрон сначала сбросил посылку с высоты более 100 м, а уже потом стал падать сам и разбился о стену дома. В это время по тротуару проходили люди и, если бы он прошел ниже на пару метров, то вполне мог угробить 2- 3-х человек.
ivar1964 02 апреля 2018 | 13:51
Что там царенок говорил про крылатую ракету с ядерной силовой установкой?
tks 02 апреля 2018 | 13:54
Это был беспилотник-камикадзе!
vasyaz 02 апреля 2018 | 13:54
Просто у беспилотника очень непредсказуемая траектория, а то штаты все посылки перехватят
tks 02 апреля 2018 | 13:57
vasyaz: Кодовое название: "Дрон-ушлёпок"!
pol_55 02 апреля 2018 | 13:57
Еще не гиперзвук,но непредсказуемую траекторию уже увидели в реале(не мультик точно).
jetsam 02 апреля 2018 | 13:57
@ аппарат быстро набрал высоту,@
чувствую, посылку хотел скоммуниздить, но наше ПВО не дремлет...
@аппарат обошелся Почте России в более чем один миллион рублей.@
а чего не сообщается фирма-производитель и продавец????
две резинки, палочка-рогатка и лимон? чай дешево как-то для сколково...