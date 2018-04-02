В Бурятии провалился эксперимент Почты России по доставке почты беспилотником

В ходе тестового запуска аппарат быстро набрал высоту, но затем врезался в ближайший дом.

Дрон должен был доставить посылку из Улан-Удэ в одно из сел, расположенных в 15 километрах от столицы Бурятии. К счастью, никто не пострадал.

Посылка оказалась цела, однако дрон не подлежит восстановлению. Как утверждает «Московский комсомолец», аппарат обошелся Почте России в более чем один миллион рублей.