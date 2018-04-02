Кремль не может участвовать в обсуждении причин задержания владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, утверждения о противоборстве различных структур в преддверии формирования нового правительства всего лишь «политические пересуды».

Следственный комитет подозревает братьев Магомедовых в крупных хищениях, мошенничестве и организации преступного сообщества.