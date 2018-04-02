Кремль не может участвовать в обсуждении причин задержания владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, утверждения о противоборстве различных структур в преддверии формирования нового правительства всего лишь «политические пересуды».
Следственный комитет подозревает братьев Магомедовых в крупных хищениях, мошенничестве и организации преступного сообщества.
Комментарии6
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prender 02 апреля 2018 | 13:36
во усы возбудились. то ничего не знает , а тут полная информированность . значит так и есть - политика.
nikitin43 02 апреля 2018 | 13:52
prender: без кремля такие вопросы не решают , чай не в британии живём .
tks 02 апреля 2018 | 13:39
Ха-ха-ха! Кремль тут не при чём ))))))) бугага как смешно!
Таки кто же возбудился, а то непонятно: СК, МВД или ФСБ??
jetsam 02 апреля 2018 | 13:54
@Кремль не может участвовать в обсуждении@
в натуре, он же - памятник!
odobryam_s 02 апреля 2018 | 13:55
Еготамнет.
sadda 02 апреля 2018 | 13:56
Дима, лучше расскажи как тебе Магомедовы оплачивали свадебное путешествие на дорогущей яхте, 17 миллионов рублей, не хухры-мухры. Наверняка и другие услуги были, к бабке не ходи.