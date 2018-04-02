Москву проинформировали нотой о том, что Юлия Скрипаль пошла на поправку...

Об этом сообщил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, вызывает возмущение тот факт, что британская сторона отказывается предоставить доступ к пострадавшей от отравления. При этом глава МИДа выразил уверенность, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль пойдет на поправку, как и его дочь.

Лондон обвиняет российские власти в причастности к отравлению. Москва это категорически отрицает.