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13:29, 02 апреля 2018

Москву проинформировали нотой о том, что Юлия Скрипаль пошла на поправку

Об этом сообщил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, вызывает возмущение тот факт, что британская сторона отказывается предоставить доступ к пострадавшей от отравления. При этом глава МИДа выразил уверенность, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль пойдет на поправку, как и его дочь.

Лондон обвиняет российские власти в причастности к  отравлению. Москва это категорически отрицает.

Комментарии

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r88w556xl4 02 апреля 2018 | 13:36

Кроме целей провокации испытывали и новый антидот.

patrik04 02 апреля 2018 | 13:39

Москву проинформировали нотой о том, что Юлия Скрипаль пошла на поправку...

Нотой протеста? Написали, мол, говно ваш "Новичок", а не боевое отравляющее вещество - бабу отравить не смог?

arabmot 02 апреля 2018 | 13:48

patrik04: Дебилы, мля! Даже БОВ в РФ через жопу делают)))

evgolius7 02 апреля 2018 | 13:55

Работа нашего МИДа...
Вздбзднуть...нюхнуть кокса ....потом контрвздбзднуть!

ostapbey 02 апреля 2018 | 13:56

r88w556xl4: вот жеж садюги!!!! Прям по живому Лаврова режут..
Даже...))

olegleon 02 апреля 2018 | 13:37

что-то Лондон уже несколько дней как перестал обвинять Россию. неужели полиция что-то нашла?

nelibermot17 02 апреля 2018 | 13:54

olegleon: нашла-то она нашла, только сейчас эту Юлю так обработают, что начнётся вторая часть марлезонского балета под названием "и всё-таки это сделал Путин". В конце концов чего только не скажешь для спасения папы.

glotov 02 апреля 2018 | 13:38

Пойдут на поправку или нет - это будет зависеть от того, выгодно ли это будет английским спецслужбам. Британцы , конечно же, пытаются принудить их к лжесвидетельству против РФ под угрозой расправы.

rktq 02 апреля 2018 | 13:55

glotov: /пытаются принудить их к лжесвидетельству/
Скрипаля трогать не будут, с ним итак все понятно.. Предателю веры в обществе нет, а вот с дочерью.! Если попытка вербовки будет неудачной - здоровье резко ухудшится.

idruker 02 апреля 2018 | 13:39

Лавров, лицемер, первое что сделает Юлия, придя в себя окончательно, это откажется от российского гражданства и останется в Британнии навсегда. Больше ты ее в России не увидишь, так что не суетись и не демонстрируй участие - это омерзительно

valentnew 02 апреля 2018 | 13:42

idruker: помечтай, пустомеля.

ukov 02 апреля 2018 | 13:43

idruker:
первое что сделает Юлия, придя в себя окончательно, это откажется от российского гражданства и останется в Британнии навсегда
___________________________________________________________
Чудак, она же не бандеровец.

severnaj 02 апреля 2018 | 13:40

Очень хорошо, что Юлия пошла на поправку. Если и отца смогут вытянуть, честь и хвала английской медицине. Это говорит о высоком уровне науки по спасению человека. Спасибо ученым, медикам. Наши были уверены, что убили человека, но, их ждет разочарование.

patrik04 02 апреля 2018 | 13:45

severnaj: "Это говорит о высоком уровне науки по спасению человека..."

Больше никаких мыслей после этой новости, у тебя не появляются? Это потому что ты украинка и ненавидишь россиян, от этого они для тебя априори во всём виноваты.

protiv777 02 апреля 2018 | 13:40

"Надо что то срочно делать, надо что то делать. Ведь заговорит." - бормотала в отчаянье Тереза Мэй.
"А ты что молчишь, пудель" - обратилась она к Борису Джонсу.

tks 02 апреля 2018 | 13:45

protiv777: Уже нажрался? ))) с бормотухи или бояры звиздишь? с понедельника, тык скыть, агась? )))

platonnekafrin 02 апреля 2018 | 13:46

protiv777: "Надо что то срочно делать, надо что то делать. Ведь заговорит." - бормотала в отчаянье Маша Захарова.
"А ты что молчишь, пудель" - обратилась она к Лаврову.
"Всем выжившим, здоровья!" - ну, вот, Лавров и тявкнул.

ostanovka 02 апреля 2018 | 13:42

Представляю, как схватились за голову простые русские разработчики безотказного, как АК, Новичка!! Ведь не должны были никогда пациенты идти на поправку!! Ведь наоборот, должны были тихо окочуриться, а продукты отравления - тихо распасться до углекислого газа и воды, не оставляя следов!!! Как так!! На поправку!! Невероятно!! Не может быть!!! А-а-а-а!!
Вот увидите, сейчас русня опять забьется в падучей и заверещит - выфсеврети!! Никакого отравления не было!! Это англикосы устроили провокацию, чтоб узнать, где разрабатывался и где хранится Новичок!! А-А-а-а-а!!

tks 02 апреля 2018 | 13:42

А зачем вам доступ? Чтобы добить?

zik14 02 апреля 2018 | 13:45

Итак.
1. Боевой нервно-паралитический газ "Новичок" на самом деле не то чтобы так уж боевой, но напугать сможет. Но не сразу, не сразу...
2. Его можно мазать на ручки дверей, или класть в кашу, но результат будет одинаков - часов через несколько человек попадет в больницу.
3. Он действует одновременно (напомню, через несколько часов после боевого применения) на людей разного возраста, комплекции и пола.
4. Никого другого он не затронет. Если конечно не трогать эту опасную ручку дверей и не есть эту кашу. Да,
ронять кашу на дверную ручку тоже небезопасно...
5. Весьмир знает, что агенты КГБ обычно ходят в плащах-невидимках. Поэтому не тратьте деньги на камеры видеонаблюдения, бесполезно...

jetsam 02 апреля 2018 | 13:49

@вызывает возмущение тот факт, что британская сторона отказывается предоставить доступ к пострадавшей от отравления. @
действительно. по скайпу же можно....

**** с родственников сгоревших )в кемерово) для _опознания_трупа_ требовали подписку о неразглашении?????? странно, что британцы не требуют запрещающего ордера.


zularin12 02 апреля 2018 | 13:51

Британские учёные установили, что российские шпионы отравили Бориса Джонсона секретным медленно действующим газом "Дурачок".

vlasti_kranty 02 апреля 2018 | 13:53

У главы МИДа Сергея Лаврова вызывает возмущение факт поправки здоровья Скрипалей... Так точнее будет.

neitral_n 02 апреля 2018 | 13:53

А доступ-то к ним зачем? Доотравить? Да-а-а. Лондонская клиника - это вам не районная поликлиника Москвы! Там ПЫТАЮТСЯ вытащить пациента с того света, а у нас - скорее отправить туда!

condor00 02 апреля 2018 | 13:53

Какой показательный пример для простого обывателя об его "защитниках": ни одна либеральная шваль, ни одна правозащитная организация не поинтересовалась судьбой Скрипалей! Но по принципу "рука руку моет" - сколько угодно: и Улюкаев, и Серебренников, и Малобродский....

vasya_von_smetankin 02 апреля 2018 | 13:57

Аха-ха!
"Предоставить доступ к пострадавшей от отравления"
Чтобы, значит, ещё раз и уже наверняка?
"Дебилы, ...ля"

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