Владельцев «Суммы» братьев Магомедовых направили в СИЗО «Лефортово»

Совладельцев группы компаний «Сумма» — братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также их партнера Артура Максидова, арестованных по подозрению в организации преступного сообщества, поместили в следственный изолятор «Лефортово».

Как сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, они были шокированы увиденными условиями содержания. По ее словам, Магомедовых и Максидова «поместили в камеры, которые считаются карантинными и рассчитаны на пребывание до 10 дней». «Там нет ни телевизора, ни холодильника, ни свежей прессы — только железные нары и железный стол. Также там выдают миску, и вы можете с обеда или ужина оставить себе пару кусочков черного хлеба и немножко сахара», — рассказала Меркачева.

Кроме того, она отметила, что в «Лефортово» «забирают одежду и выдают специальную черную робу». «Адвокаты попасть туда зачастую не могут, поэтому это такая полнейшая изоляция. Арестованные пока не могут все это переосмыслить и находятся в некотором трансе. Все, что они узнают об этом СИЗО от членов ОНК, их шокирует. В частности, они были поражены, что там нет спортзала и горячей воды», — добавила Меркачева.

Она уточнила, что Магомедовы и Максидов прибыли в «Лефортово» в ночь с субботы на воскресение и «первое время ничего не ели из-за состояния стресса». «Сейчас они едят кашу на завтрак и пытаются как-то освоиться», — рассказала Меркачева. Она также обратила внимание на то, что Магомед Магомедов имеет «спортивную травму колена», поэтому сейчас ему предоставили возможность не гулять, кроме того, врачи обещали следить за его самочувствием.

Как сообщалось, Тверской суд Москвы отправил под арест владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также главу компании «Интэкс» Артура Максидова по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Им инкриминируется создание организованного преступного сообщества, мошенничество и особо крупная растрата. Свою вину они не признают.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что после суда братья Магомедовы и А.Максидов должны были быть доставлены в СИЗО-1 федерального подчинения, так называемый «Кремлевский централ».