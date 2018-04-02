Президент США Дональд Трамп не видит оснований для помилования россиянина Константина Ярошенко. Такой ответ из Вашингтона получила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она обращалась с соответствующим ходатайством.

В США Ярошенко приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению в попытке доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Апелляционный суд Нью-Йорка отказал в пересмотре приговора.