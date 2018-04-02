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13:04, 02 апреля 2018

Дональд Трамп не видит оснований для помилования россиянина Константина Ярошенко

Президент США Дональд Трамп не видит оснований для помилования россиянина Константина Ярошенко. Такой ответ из Вашингтона получила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она обращалась с соответствующим ходатайством.

В США Ярошенко приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению в попытке доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Апелляционный суд Нью-Йорка отказал в пересмотре приговора.

Комментарии

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askol2016 02 апреля 2018 | 13:10

Пущай сидит... Тут есть, кому наркоту возить. Вон, Патрушев подрядился на своем самолете, у него хорошо получается!

ostapbey 02 апреля 2018 | 13:15

askol2016: а если он был на спецзадании?? Пути разведывал и подхода и отхода. Чтоб Симонян еще один флаг вывесила на свою машину...типа как известный Кожедуб,за подбитый самолет...
Даже..

dickson_s 02 апреля 2018 | 13:22

Трамп падла совсем не по понятиям живет.

smershmen 02 апреля 2018 | 13:50

askol2016: +1000

persev Виктор Перцев 02 апреля 2018 | 13:25

Уважаемый Дональд Трамп!

Только сильный лидер великой страны может разобраться в уголовном деле и вернуть в семью невиновного человека.

Значит США, не такая великая и лидер не сильный, а так себе!

lisitsa1962 02 апреля 2018 | 13:32

persev: Ваше мнение о США, безусловно важно для Трампа

ugas 02 апреля 2018 | 13:35

persev: Невиновные в наших тюрьмах сидят! За них никого не хочешь попросить? Или страшно?

persev Виктор Перцев 02 апреля 2018 | 13:48

ugas: Уважаемая Вера!
Приглашаю Вас, на участие в любую правозащитную организацию.

komiccap_nkvd 02 апреля 2018 | 13:34

Ярошенко - политический заключенный который сидит по сфабрикованному делу состряпанному режимом

ugas 02 апреля 2018 | 13:37

Москальковой больше нечем заняться? Наши тюрьмы опустели? Ну и тварь...

annacrimea 02 апреля 2018 | 13:41

Нормально так: то, что немолодой и нездоровый Малобродский, вину которого еще только предстоит устанавливать-доказывать, может под следствием умереть - это вертухая не беспокоит. А вот судьба драгдиллера - это да, это серьезно. Драгдиллера, Карл!

makeda 02 апреля 2018 | 13:43

Дорогие товарищи! США беззастенчиво и противозаконно арестовывают российских граждан на территории других стран и у себя. Обвинения же в основном сфабрикованы и не имеют никакой истины. Россия тоже должна начать аресты американских граждан,которые прибывают на территорию России с целями организации антиправительственной деятельности. Эти граждане хорошо известны нашим органам ФСБ и также хорошо известно с кем они встречаются в России и какую деятельность проводят. Поэтому в ответ на наглые действия США надо начать поимку американцев и прочих засланцев. Тогда начнётся диалог и предложения в обмене. В СССР такая практика была постоянной и имела хорошие плоды. Необходимо создавать не благоприятные условия для антироссийской деятельности иностранцев в России. И параллельно надо садить тех,кто ведёт с иностранцами тесную работу по подрыву устоев государства. Например все деятель не без известной компании Дождь. Нам России не нужны Дожди засылаемые из вне.

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