В Telegram сообщили Роскомнадзору о невозможности передать ключи шифрования переписки
Ранее надзорный орган дал мессенджеру 15 дней на предоставление ключей, этот срок истекает 4 апреля.
Выполнить требования Роскомнадзора технически невозможно, утверждают представители Telegram. Дело в том, что в мессенджере используется два вида чатов – «секретные» и «облачные». В первом случае переписка вообще не сохраняется на серверах Telegram, а ключи к ней доступны только на устройствах пользователей. Сообщения из «облачных чатов» распределяются на разных подсистемах и хранятся в зашифрованном виде. Даже администратор сервиса не может получить доступ к ключам расшифровки переписки пользователей, написал в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков, который представляет интересы компании.
Ситуация со статусом мессенджера остается неясной с 20 марта. Тогда Верховный суд признал законным требование ФСБ о предоставлении ключей расшифровки переписки. Сразу после этого Роскомнадзор обязал Telegram в 15-дневный срок предоставить спецслужбе необходимые данные.
В случае отказа мессенджера сотрудничать с ФСБ Telegram грозит блокировка.
Комментарии13
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dataan 02 апреля 2018 | 13:10
Давай до свиданья, Telegram!
r88w556xl4 02 апреля 2018 | 13:15
Telegram грозит блокировка
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Чьи-то жизни возможно окажутся спасёнными.
dr_alfalcon 02 апреля 2018 | 13:29
r88w556xl4: Чьи-то жизни возможно окажутся спасёнными.
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Это вы про то,что больше никто в цивилизованном мире не увидит месаг из рашки-говняшки(цитата) с коврами на стене и прочей совковщиной ,что спасет их психику от разрушения;)
dataan: И привет КНДР! ;)
pavelmistery 02 апреля 2018 | 13:32
r88w556xl4: А до Телеграмм почему не спасали? Может вообще запретить язык, ведь террористы их активно используют...
r88w556xl4 02 апреля 2018 | 13:42
pavelmistery: До Телеграма тоже спасали. Если ты лезешь в логическую ловушку из-за того, что не умеешь мыслить, то не тяни в неё собеседника. Когда ты разговариваешь языком, посредством телефона или напрямую, когда ты переписываешься через ВКонтакте, gmail-почту, Одноклассники, ICQ и пр., то при соответствующем подозрении на совершение преступления тебя можно подслушать-прочитать и предотвратить твоё готовящееся преступление. С Телеграм это сделать не получится и преступники могут беспрепятственно координировать свои действия. Вроде популярно объяснил для неспособных к элементарному мышлению?
galina6837 02 апреля 2018 | 13:22
dataan:
давай, прощай цивилизация
platonnekafrin 02 апреля 2018 | 13:26
dataan: Здравствуй, голубь (почтовый) с личным номерком от ФСБ!
canary 02 апреля 2018 | 13:33
dataan: удивил,знаешь такое слово Telegram!
oldpartizan 02 апреля 2018 | 13:56
dataan: будешь скоро по батарее мессиджи отправлять
vsehporvem 02 апреля 2018 | 13:35
Вот и отлично! Или приведут свой мессенджер в соответствие законным требованиям России или нафиг с пляжа!
jetsam 02 апреля 2018 | 13:35
Т: дорогой полковник, вот все ключи ото всех.
через три дня..
П: Дорогой телеграм, переданные вами ключи не подходят для чтения переписки васи пупкина.
Т: А он замок сменил. теперь, извините, это уже не наше дело.
murad_manapov 02 апреля 2018 | 13:39
хорошая реклама для Telegram
ostanovka 02 апреля 2018 | 13:51
Клево.
Так, по ходу, ФСБ просто таким образом кагбэ обосновывает блокировку, мол, ключей не дали.
Лохам сразу ясно, что в Телеграме бдят англосаксы, а ФСБ их таким образом от этого спасает.
Профессионалам сразу ясно что это уловка, но где в России профессионалы? - в ФСБ только.