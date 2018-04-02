В Telegram сообщили Роскомнадзору о невозможности передать ключи шифрования переписки

Ранее надзорный орган дал мессенджеру 15 дней на предоставление ключей, этот срок истекает 4 апреля.

Выполнить требования Роскомнадзора технически невозможно, утверждают представители Telegram. Дело в том, что в мессенджере используется два вида чатов – «секретные» и «облачные». В первом случае переписка вообще не сохраняется на серверах Telegram, а ключи к ней доступны только на устройствах пользователей. Сообщения из «облачных чатов» распределяются на разных подсистемах и хранятся в зашифрованном виде. Даже администратор сервиса не может получить доступ к ключам расшифровки переписки пользователей, написал в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков, который представляет интересы компании.

Ситуация со статусом мессенджера остается неясной с 20 марта. Тогда Верховный суд признал законным требование ФСБ о предоставлении ключей расшифровки переписки. Сразу после этого Роскомнадзор обязал Telegram в 15-дневный срок предоставить спецслужбе необходимые данные.

В случае отказа мессенджера сотрудничать с ФСБ Telegram грозит блокировка.