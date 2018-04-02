Приговор руководителю карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву будет вынесен 5 апреля
Приговор руководителю карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву будет вынесен 5 апреля, — рассказал «Новой газете» адвокат историка Виктор Ануфриев. По его словам, дело сложное, позиции защиты и обвинения резко противоположные – суду потребовалось больше времени. есть серьезные шансы на то, что Дмитриева оправдают, — рассказала в эфире Эха правозащитница Зоя Светова.
Ранее предполагалось, что приговор огласят во вторник, 3 апреля. Дмитриева обвиняют в изготовлении порнографии. Правозащитники считают, что Дмитриева преследуют карельские силовики за работу по восстановлению памяти жертв политических репрессий.
Комментарии12
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nikitin43 02 апреля 2018 | 13:11
конфликт Дмитриева с местными чекистами уже стоил ему год отсидки . чекизм головного мозга мало того что позволяет им крышевать , так ещё и фактически утверждает внесудебные тройки с помощью путиносудия.
olegleon 02 апреля 2018 | 13:15
nikitin43: а ты тоже голых девочек фотографируешь в рамках борьбы с местными чекистами?
patrik04 02 апреля 2018 | 13:26
Есть серьезные шансы на то, что Дмитриева оправдают, — рассказала в эфире Эха правозащитница Зоя Светова...
"Педофильское лобби" - это самая могущественная мафия, после еврейской и "голубой" мафий.
serjo1977 02 апреля 2018 | 13:35
patrik04: Тебе, поборнику педофилии, я в этом охотно верю! Для вас обвинение Дмитриева нужно как воздух, потому, что дискредитация в массовом сознании борьбы с педофилией - ваш единственный шанс остаться безнаказанными.
diximania1948 02 апреля 2018 | 13:36
patrik04: А любитель мальчиков даже в Кремль пробрался.
xoxlbizombi 02 апреля 2018 | 13:12
Занимаясь фальсификацией истории по заказу пиндосов, не удивляйся, что тебе подкинут порнографию или наркоту.
petrovich_spb 02 апреля 2018 | 13:16
Свободу Юрию Дмитриеву!
Позор выкормышам НКВД!
patrik04 02 апреля 2018 | 13:28
petrovich_spb: "Позор выкормышам НКВД!"
Слава педофилам!
serjo1977 02 апреля 2018 | 13:38
patrik04: Не будет вам славы. Будет вам колючий забор, место под шконкой и насыщенная личная жизнь.
vulgaris_liberal 02 апреля 2018 | 13:18
В этом мемориале каждый первый педофил или наркоман. А еще правозащитниками прикидывались :)
serjo1977 02 апреля 2018 | 13:40
vulgaris_liberal: +11.80. Держи, шлюшка. Заработал!
vulgaris_liberal 02 апреля 2018 | 13:50
serjo1977: Не ной, хомяк. Лучше тренируйся дырявой ложкой кушать. Сам знаешь к вашему брату в приличном обществе относятся :)