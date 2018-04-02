Приговор руководителю карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву будет вынесен 5 апреля, — рассказал «Новой газете» адвокат историка Виктор Ануфриев. По его словам, дело сложное, позиции защиты и обвинения резко противоположные – суду потребовалось больше времени. есть серьезные шансы на то, что Дмитриева оправдают, — рассказала в эфире Эха правозащитница Зоя Светова.

Ранее предполагалось, что приговор огласят во вторник, 3 апреля. Дмитриева обвиняют в изготовлении порнографии. Правозащитники считают, что Дмитриева преследуют карельские силовики за работу по восстановлению памяти жертв политических репрессий.