В Иркутске умерла четырехмесячная девочка, которая была ВИЧ-инфицирована
Вирус иммунодефицита человека передался ребенку от матери.
В больницу ребенка привезли с пневмоцистной пневмонией, которая возникла на фоне острого иммунодефицита, девочка умерла в феврале, сообщили в Следственном комитете Иркутской области. По данным СК, мать ребенка была ВИЧ-инфицированной, но не лечилась сама и не занималась лечением дочери. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
ВИЧ у 28-летней матери девочки обнаружили более пяти лет назад, но обращаться к врачам она не стала. Во время беременности отказалась от терапии, необходимой для профилактики, чтобы не передать вирус ребенку. Во время родов женщине провели экспресс-тест на ВИЧ, он дал положительный результат, но и тогда она отказалась от химиопрофилактики, сообщили в Иркутском областном СПИД-центре агентству «Интерфакс»-"Сибирь".
Носителем заболевания является и гражданский муж матери умершей девочки. В семье живут еще двое детей-школьников.
Комментарии13
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olenenok_zed 02 апреля 2018 | 13:13
спасать детей надо от таких семей.
dataan 02 апреля 2018 | 13:15
Умерла от пневмонии. А диагностируют какой то ВИЧ. Очень удобная и выгодная позиция для фармацевтов продающих лекарства от несуществующей болезни. И проверить то никак нельзя то, чего не существует в природе. Очень грамотно построен бизнес. Очень грамотно.
patrik04 02 апреля 2018 | 13:23
В Иркутске умерла четырехмесячная девочка, которая была ВИЧ-инфицирована...
ВИЧ-диссиденты.
ostapbey 02 апреля 2018 | 13:27
patrik04: еще один нож в спину Путину???
Мизуллина опять проспала свой пост часового??
oleg_andreevich 02 апреля 2018 | 13:25
dataan: так это же очень просто доказать, что ВИЧ не существует - перелейте себе кровь ВИЧ-инфицированного и посрамите мошенников, которые наживаются на продаже лекарств.
blindpew_33 02 апреля 2018 | 13:34
oleg_andreevich: +1
отчего бы ольгинскому дебилу не номинироваться на премию Дарвина?
Пусть бы добровольно заразился "несуществующей болезнью".
Главное - при этом запретить ему все половые контакты, чтобы пресечь распространение не только дефектных генов, но и ВИЧ.
hastings 02 апреля 2018 | 13:28
olenenok_zed: нам батюшка сказал, что ВИЧ - кара за блуд и лечение оного есть противление воле божией.
glotze7 02 апреля 2018 | 13:15
Тю, так спида ж нет. Его америкосы придумали, чтобба русскава человека обмануть. Но пример показывает нам, что не выйдет!
kochar 02 апреля 2018 | 13:20
Это уже не деградация,это конец.
citilink82 02 апреля 2018 | 13:21
спасите ВИЧ инфицированных! после перехода на замещенные препараты российского производства, начинаются осложнения из-за которых человек умирает быстрее чем без принятия терапии, нормальную терапию препаратами зарубежного производства, перестали давать как таковую! врачи уговаривают пациентов не принимать терапию пока уже мед показатели не скажут что перед доктором труп! Главное! без прописки не лечат! так что если прописан в регионе, а работать жизнь заставила в другом городе, то лечения не будет (или покупай временную регистрацию (нужна минимум на 2 года чтобы встать на учет).
Дело не в родителях, больные ВИЧ люди не получают нормальной терапии! нет возможности лечиться!
goodman 02 апреля 2018 | 13:42
citilink82: То же самое и гепатитом С. То, что мать безбашенная, это другой вопрос. А то, что государство лицемерит, обеспечивая программами лечения (и то, не всем нуждающимся!) с малоэффективными препаратами. По другой у сказать, декларации фальшивые, как и в других сферах, будь то онкология, и др. Но как представляют эту лапшу населению!
ostapbey 02 апреля 2018 | 13:22
Вообще то это типичная русская семья. Многодетная..
И не самая плохая. Даже.
allasc 02 апреля 2018 | 13:31
поэтому за исламом и будущее... потомучто у них блядок меньше и спида тоже