В Иркутске умерла четырехмесячная девочка, которая была ВИЧ-инфицирована...

Вирус иммунодефицита человека передался ребенку от матери.

В больницу ребенка привезли с пневмоцистной пневмонией, которая возникла на фоне острого иммунодефицита, девочка умерла в феврале, сообщили в Следственном комитете Иркутской области. По данным СК, мать ребенка была ВИЧ-инфицированной, но не лечилась сама и не занималась лечением дочери. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

ВИЧ у 28-летней матери девочки обнаружили более пяти лет назад, но обращаться к врачам она не стала. Во время беременности отказалась от терапии, необходимой для профилактики, чтобы не передать вирус ребенку. Во время родов женщине провели экспресс-тест на ВИЧ, он дал положительный результат, но и тогда она отказалась от химиопрофилактики, сообщили в Иркутском областном СПИД-центре агентству «Интерфакс»-"Сибирь".

Носителем заболевания является и гражданский муж матери умершей девочки. В семье живут еще двое детей-школьников.