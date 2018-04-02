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13:00, 02 апреля 2018

В Кремле призывают не связывать с политикой арест братьев Магомедовых

Арест владельцев группы «Сумма», братьев Магомедовых это не одноразовая акция, это целенаправленная политика по  мониторингу использования бюджетных средств, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что степень виновности Магомедовых определит суд.

Песков назвал «политологическими пересудами» размышления об аресте бизнесменов накануне формирования нового российского правительства.

Комментарии

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aorswen 02 апреля 2018 | 13:07

какая пилять палитика?? бугага. пацаны не отстегнули в общак игорёхе сечину. а это не по понятиям. и никакой политики ))

evgolius7 02 апреля 2018 | 13:10

– Тебе нравятся постоянно растущие цены и коммунальные платежи?
– Нет.
– А разбитые дороги, грязные улицы, вонь со свалки?
– Нет.
– А жирные, самодовольные чиновные хари, крадущие твои деньги?
– Нет... Только мне кажется, что ты меня уводишь в политику.

patrik04 02 апреля 2018 | 13:13

В Кремле призывают не связывать с политикой арест братьев Магомедовых...

Не кормите троллей "латыниных", "пархоменок" и "алексашенок", от этого они становятся только жирнее.

evgolius7 02 апреля 2018 | 13:18

patrik04:
Ага покормлю тебя...11.80....
Только воруют не тех кого ты перечислил...а наоборот те кого ты с таким упорством защищаешь.
Но 11.80 твои....кормись из моих рук и рук Пригожина.
Тебе пофигу чья кормушка...тебе дерьмо нравится.

patrik04 02 апреля 2018 | 13:21

evgolius7:

Я срал в рот тебе и Евгению Пригожину.

a_gafur 02 апреля 2018 | 13:33

patrik04: у Пригожина ты сосать только можешь )) И то, если конкурс пройдешь.

putinfu 02 апреля 2018 | 13:37

Так никто с политикой и не связывает- это просто одна ОПГ против другой ОПГ

diximania1948 02 апреля 2018 | 13:33

patrik04: Благодаря те, поклонников перечисленных тобою, становится всё больше, пиши ещё!

luger_max_otto 02 апреля 2018 | 13:09

Если "в Кремле призывают не связывать"- сталбыть, всё понятно.

nikitin43 02 апреля 2018 | 13:15

luger_max_otto: поддержка дальнобоев против сынка вротенберга дорого может стоить , больше злобы меж олигархами -кремлём , за что я поддерживаю путена это то что он шустро разваливает федерацию.

luger_max_otto 02 апреля 2018 | 13:20

Проблема в том, что Путин доведет страну до полной катастрофы- хотя вот с этим деятелем для будущего все скорее полезно.

zemljanka 02 апреля 2018 | 13:12

Сечин мочит .
Заботой.

chapter_2 02 апреля 2018 | 13:17

zemljanka: Преследование совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых - хороший пример заботы Кремля о предпринимательстве и бизнесе.

asyrj 02 апреля 2018 | 13:17

Все заявления Пескова (Путина) почему-то сбываются
с точностью до наоборот.
То ли не профессионализм, то ли подмигивание стране,
что ложь теперь у нас стала нормой жизни.

olegleon 02 апреля 2018 | 13:18

"это целенаправленная политика по мониторингу использования бюджетных средств, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков"

заменить слово "заявил" на "пошутил" и будет правильно

kochar 02 апреля 2018 | 13:23

При таком количестве бабла не бывает политики,вот здесь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прав.
Это бандитизм.

piter_ug 02 апреля 2018 | 13:25

//призывают не связывать с политикой арест...//

Да жрите дружка-дружку, никому дела нет кто из крыс выживет, чтобы потом попасть под вату.

peresvet73 02 апреля 2018 | 13:26

//Песков назвал «политологическими пересудами»//

А Путин сказал, что Песков, цитата - "пургу гонит"

galina6837 02 апреля 2018 | 13:28

пищевая цепочка

meteor9 02 апреля 2018 | 13:31

Самое интересное, что СМИ писали в своё время, что свадебный круиз на яхте Пескова и Навки проспонсировал как раз один из братьев...а теперь они присели в СИЗО и до 30 лет может грозить. Наши чиновники активно пользуются бизнесменами, а потом за нефиг делать их сливают и отказываются от них. Хорошенькое дельце...

vasya_von_smetankin 02 апреля 2018 | 13:34

Бюджетные средства не должны присваиваться кем попало!
Ротенберги/Тимченки/Ковальчуки негодуют!
Сечин в шоке!

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