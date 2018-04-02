В Кремле призывают не связывать с политикой арест братьев Магомедовых...

Арест владельцев группы «Сумма», братьев Магомедовых это не одноразовая акция, это целенаправленная политика по мониторингу использования бюджетных средств, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что степень виновности Магомедовых определит суд.

Песков назвал «политологическими пересудами» размышления об аресте бизнесменов накануне формирования нового российского правительства.