В Кремле призывают не связывать с политикой арест братьев Магомедовых
Арест владельцев группы «Сумма», братьев Магомедовых это не одноразовая акция, это целенаправленная политика по мониторингу использования бюджетных средств, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что степень виновности Магомедовых определит суд.
Песков назвал «политологическими пересудами» размышления об аресте бизнесменов накануне формирования нового российского правительства.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aorswen 02 апреля 2018 | 13:07
какая пилять палитика?? бугага. пацаны не отстегнули в общак игорёхе сечину. а это не по понятиям. и никакой политики ))
evgolius7 02 апреля 2018 | 13:10
– Тебе нравятся постоянно растущие цены и коммунальные платежи?
– Нет.
– А разбитые дороги, грязные улицы, вонь со свалки?
– Нет.
– А жирные, самодовольные чиновные хари, крадущие твои деньги?
– Нет... Только мне кажется, что ты меня уводишь в политику.
patrik04 02 апреля 2018 | 13:13
В Кремле призывают не связывать с политикой арест братьев Магомедовых...
Не кормите троллей "латыниных", "пархоменок" и "алексашенок", от этого они становятся только жирнее.
evgolius7 02 апреля 2018 | 13:18
patrik04:
Ага покормлю тебя...11.80....
Только воруют не тех кого ты перечислил...а наоборот те кого ты с таким упорством защищаешь.
Но 11.80 твои....кормись из моих рук и рук Пригожина.
Тебе пофигу чья кормушка...тебе дерьмо нравится.
patrik04 02 апреля 2018 | 13:21
evgolius7:
Я срал в рот тебе и Евгению Пригожину.
a_gafur 02 апреля 2018 | 13:33
patrik04: у Пригожина ты сосать только можешь )) И то, если конкурс пройдешь.
putinfu 02 апреля 2018 | 13:37
Так никто с политикой и не связывает- это просто одна ОПГ против другой ОПГ
diximania1948 02 апреля 2018 | 13:33
patrik04: Благодаря те, поклонников перечисленных тобою, становится всё больше, пиши ещё!
luger_max_otto 02 апреля 2018 | 13:09
Если "в Кремле призывают не связывать"- сталбыть, всё понятно.
nikitin43 02 апреля 2018 | 13:15
luger_max_otto: поддержка дальнобоев против сынка вротенберга дорого может стоить , больше злобы меж олигархами -кремлём , за что я поддерживаю путена это то что он шустро разваливает федерацию.
luger_max_otto 02 апреля 2018 | 13:20
Проблема в том, что Путин доведет страну до полной катастрофы- хотя вот с этим деятелем для будущего все скорее полезно.
zemljanka 02 апреля 2018 | 13:12
Сечин мочит .
Заботой.
chapter_2 02 апреля 2018 | 13:17
zemljanka: Преследование совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых - хороший пример заботы Кремля о предпринимательстве и бизнесе.
asyrj 02 апреля 2018 | 13:17
Все заявления Пескова (Путина) почему-то сбываются
с точностью до наоборот.
То ли не профессионализм, то ли подмигивание стране,
что ложь теперь у нас стала нормой жизни.
olegleon 02 апреля 2018 | 13:18
"это целенаправленная политика по мониторингу использования бюджетных средств, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков"
заменить слово "заявил" на "пошутил" и будет правильно
kochar 02 апреля 2018 | 13:23
При таком количестве бабла не бывает политики,вот здесь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прав.
Это бандитизм.
piter_ug 02 апреля 2018 | 13:25
//призывают не связывать с политикой арест...//
Да жрите дружка-дружку, никому дела нет кто из крыс выживет, чтобы потом попасть под вату.
peresvet73 02 апреля 2018 | 13:26
//Песков назвал «политологическими пересудами»//
А Путин сказал, что Песков, цитата - "пургу гонит"
galina6837 02 апреля 2018 | 13:28
пищевая цепочка
meteor9 02 апреля 2018 | 13:31
Самое интересное, что СМИ писали в своё время, что свадебный круиз на яхте Пескова и Навки проспонсировал как раз один из братьев...а теперь они присели в СИЗО и до 30 лет может грозить. Наши чиновники активно пользуются бизнесменами, а потом за нефиг делать их сливают и отказываются от них. Хорошенькое дельце...
vasya_von_smetankin 02 апреля 2018 | 13:34
Бюджетные средства не должны присваиваться кем попало!
Ротенберги/Тимченки/Ковальчуки негодуют!
Сечин в шоке!