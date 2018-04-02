В Казахстане в Forbes и  портала Ratal, известного своими расследованиями, прошли обыски

В Казахстане в редакциях делового издания Forbes и аналитического портала Ratal, известного своими расследованиями, прошли обыски. Полицейские изъяли технику, отобрали у сотрудников мобильные телефоны, а также задержали несколько человек, в том числе, главных редакторов – всех увезли в неизвестном направлении.

В самих изданиях обыски связывают с иском бывшего министра госдоходов Казахстана, который в течение прошлого года судился с обеими СМИ.