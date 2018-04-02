В Казахстане в Forbes и портала Ratal, известного своими расследованиями, прошли обыски
В Казахстане в редакциях делового издания Forbes и аналитического портала Ratal, известного своими расследованиями, прошли обыски. Полицейские изъяли технику, отобрали у сотрудников мобильные телефоны, а также задержали несколько человек, в том числе, главных редакторов – всех увезли в неизвестном направлении.
В самих изданиях обыски связывают с иском бывшего министра госдоходов Казахстана, который в течение прошлого года судился с обеими СМИ.
Комментарии5
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allasc 02 апреля 2018 | 12:48
оба СМИ являются российскими :)))) несмотря на свои "западные" названия
bosen48 02 апреля 2018 | 13:16
allasc: Forbes («Форбс») — американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Основан в 1917 году Берти Чарлзом Форбсом.
Общая аудитория Forbes и его международного англоязычного издания составляет около 5 млн человек по всему миру. Кроме того, на местных языках журнал выходит в России, Польше, Грузии, Казахстане, Эстонии, Японии, Бразилии, Корее, Китае и Украине.
А даже если и российские СМИ, что это меняет? Что в Казахстане не "кровавый режим"?!
allasc 02 апреля 2018 | 13:20
bosen48: нет не кровавый, дороги строят, экономику подымают, ни с кем не воюют
allasc 02 апреля 2018 | 13:23
bosen48: этот Форбес ничего общего с американским журналом не имеет :))))
bosen48 02 апреля 2018 | 13:54
allasc: Кто тебе сказал? Прочитай до конца.