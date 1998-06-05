Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил профильным ведомствам подготовить новые требования к зарубежным интернет-магазинам. В первую очередь, речь идет о тех, которые продают товары для детей, — сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Одно из предложений – обязать продавцов информировать о наличии сертификата безопасности. Издание напоминает, что детские товары в России подлежат обязательной сертификации, а к зарубежным товарам такие требования не предъявляется.