Игорь Шувалов поручил профильным ведомствам подготовить новые требования к зарубежным интернет-магазинам
Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил профильным ведомствам подготовить новые требования к зарубежным интернет-магазинам. В первую очередь, речь идет о тех, которые продают товары для детей, — сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Одно из предложений – обязать продавцов информировать о наличии сертификата безопасности. Издание напоминает, что детские товары в России подлежат обязательной сертификации, а к зарубежным товарам такие требования не предъявляется.
Комментарии15
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aorswen 02 апреля 2018 | 12:39
Игорёха, как там твои собачки поживают? Слетали на Майами? ))
vasyakirin 02 апреля 2018 | 12:43
aorswen: Ну тогда уж делайте всем одинаково, купил закардоном товар будь добр предъяви таможне сертификат россиянского обрящика!
vasilevich58 02 апреля 2018 | 12:55
Козлы хотят возродить дефицит и поднять цены. чтобы быдлу жизнь раем не казалась!
Но бараны всё равно голосуют за ботоксного волка!
y3emen1 02 апреля 2018 | 12:44
ох отберут у игорька бабульки в альбионе
glotze7 02 апреля 2018 | 12:50
Ну да, а то возмет такую игрушку ребенок, пойдет в кинотеатр российский, да и сгорит нафиг. Нужно детей уберечь, Игорёша.
ed10075 02 апреля 2018 | 12:51
Решил напомить о своей полезности, осознавая свою бесполезность и даже вредность для общества?
platonnekafrin 02 апреля 2018 | 12:53
С утра Шувалов наподписовал всякого, не только не читая, но даже не смотря на роспись. Негосударсвенное, можно сказать халатное поведение вице-премьера объяснялось кознями британцев относительно его добра, разбросанного по всей Европе и Америке.
jetsam 02 апреля 2018 | 13:04
@информировать о наличии сертификата безопасности.@
а наш радиоктивный тягач, что вчера тормознули на литовской границе - имел сертификаты безопасности?
имел.
это помогло ему не фонить и проехать? не помогло.
и нафига тогда бумажка?
---
- Хаим, ты слышал, что скоро будет погром?
- А я не боюсь - я по паспорту русский.
- Дурак, бить будут не по паспорту, а по морде!
---
может по морде безопасность определять?
grigol331 02 апреля 2018 | 13:04
Выделяю ключевые фразы в сообщении.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил профильным ведомствам подготовить новые требования к зарубежным интернет-магазинам. В первую очередь, речь идет о тех, которые продают товары для детей, — сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Одно из предложений – обязать продавцов информировать о наличии сертификата безопасности. Издание напоминает, что детские товары в России подлежат обязательной сертификации, а к зарубежным товарам такие требования не предъявляется.
Т. е., зарубежным интернет-магазинам будут предъявлены новые (наверное облегченные, не?) требования. В качестве дымовой завесы, сообщается о первоочередности тех, кто продает товары для детей, которые, кроме прочего, продаются почти всеми. И об актуальности сего напоминает уже издание.
grigol331 02 апреля 2018 | 13:14
grigol331:
Да, и слова "Одно из предложений". А остальные предложения, в которых, вероятнее всего, и кроется весь цимес?
natogrek 02 апреля 2018 | 13:55
Интересно, требования к интернет магазинам, продающим товары для детей, Шувалов сам изобрел или какой советник подсказал. Чтоб дескать покупали только нашенское что ли. Ведь , если детские товары за рубежом не имеют сертификата безопасности, как любезно сообщает новость, то где же его взять-то для предъявления Шувалову.
grossalexis_032018 02 апреля 2018 | 13:06
Есть во всем этом одна хрень - - игрушки как правило китайские. А вот с красками так все зашибись - начиная от почесухи до экземы. ТО что можно огрести в пишеварительном тракте - просто прелесть. Это касается и упаковки и содержимого. А все что производится в ЕС, США, Канаде и Австралии подлежит международной сертификации в три и более слоя.
И до кучи - Шувалов не в курсе с какой легкостью штампуются сертификаты Ростеста? Гораздо легче чем получить сертификат на его Бомбардье для корги;))
nkale 02 апреля 2018 | 13:10
Ага, сертификаты эти интернет магазины должны получить (СРОЧНО! ДОРОГО!) у наших российских специалистов разных там лабораторий))) А то много стало умников - покупают себе за копейки всякие мелочи, практически мимо бюджета... бедным собачкам на керосин не хватает до Швейцарии)))
fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 02 апреля 2018 | 13:32
забота о детях это святое...а заодно и конкурентов замочить в сортире...
sergoder172 02 апреля 2018 | 13:55
Сижу и недоумеваю: как эти дебилы могут "обязать" такой магазин, как, например, www.aliexpress.com? Это же - целая система магазинчиков, объединенная в портал! Я там, кстати, постоянный покупатель.