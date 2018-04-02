Великобритания может закрыть российское торгпредство в Лондоне
Великобритания может закрыть российское торгпредство в Лондоне в связи с высылкой британских дипломатов и требованием Москвы привести в соответствие численность состава дипмиссии обеих стран, сообщило издание «Дэйли Мэйл». Как утверждают источники издания, британские власти считают торгпредство «логовом шпионов».
Россия объявила об ответных мерах после того, как США, Канада и ряд европейских стран в знак солидарности с Великобританией выслали российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
java_php 02 апреля 2018 | 12:39
А что мелочиться? Сразу уже войну объявить. Вообще песня.
glotze7 02 апреля 2018 | 12:48
java_php: Не истери, хотя и понимаю - есть от чего :)
danko_klisma 02 апреля 2018 | 12:51
glotze7: хокломрась лохматая.
evgolius7 02 апреля 2018 | 12:52
Странно называть русофобией желание цивилизованных стран оградить себя от российских шпионов и диверсантов.
danko_klisma 02 апреля 2018 | 12:55
evgolius7: тролль рисованный. Тфу на тебя. Не пиши широко.
monik_7 02 апреля 2018 | 13:10
evgolius7: Меня вообще удивляет, что русские вкладывают в слово русофобия отрицательную коннотацию. Во-первых, очень многие фобии совершенно естесственны и полезны для людей - боязнь инфекций, боязнь хулиганов, боязнь пьяных, боязнь нищих. Это - нормальная человеческая реакция. Во-вторых, где сказано, что остальной мир должен быть русофильским? Никого бы не удивило, если бы я сказала, что не люблю сомалийцев. Это нормально. Но если я открыто говорю, что не люблю русских, то они негодяют. Так что перестаньте, россияне, относиться к слову русофобия негативно. Это нормальное чувство наряду с другими
detul 02 апреля 2018 | 13:22
monik_7: Конечно нормальное. Наряду с боязнью чернокожих, голубых, и евреев. Вот только почему-то в так называемых "цивилизованных" странах, негативно относятся ко всем открыто выражающим эту свою фобию. Более того, людей, открыто проповедующих геефобию просто не пускают на экраны ... А русофобов и антисемитов - пускают.
bosen48 02 апреля 2018 | 13:29
monik_7: боязнь пьяных, боязнь нищих. Это - нормальная человеческая реакция.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Но тогда нужно очень сильно бояться Украину и Порошенко.
Нацистик, твоё мнение о русских, тебя очень роднит с Гитлером. Но он за это получил, значит следующая очередь твоя.
bosen48 02 апреля 2018 | 13:21
evgolius7: Ваша тупость и маразм проявляется всё отчётливее. Вы верите во всякую ересь, даже самую очевидную.
Россия не останется в долгу, не ссы! Британская разведка понесёт невосполнимые потери.
olegleon 02 апреля 2018 | 12:49
java_php: а что они ещё могут сделать? месяц прошёл а все шерлоки холмсы никак "русский след" найти не могут.
dataan 02 апреля 2018 | 12:51
Байда всё это. Комариные укусы для слона. Не более. Великие Британцы опустились ниже плинтуса. А ведь когда то была неплохая страна....
evgolius7 02 апреля 2018 | 12:57
12:32 Великобритания может закрыть российское торгпредство в Лондоне
12:32 Игорь Шувалов поручил профильным ведомствам подготовить новые требования к зарубежным интернет-магазинам
Имея недвижимост в Великобритании ведёт войну с Великобританией.
Аллё патриотик...продай там имущество...или не можешь?
Мда...вот такие они борцы с Западом.
На словах ...порвут.
Но с добром на гейзападе не растануться!
Умрут защищая своё наворованное.
Хлотя...если что Путин компенсирует потери...
Денег нет для нас..
danko_klisma 02 апреля 2018 | 13:03
evgolius7: не пиши широко. Задолбал троллить, спамер дешёвый.
efilika 02 апреля 2018 | 13:08
evgolius7: мне тоже интересная параллель показалась.
bosen48 02 апреля 2018 | 13:33
evgolius7: Если ты действительно пенсионер из Москвы, то деньги для тебя есть, но я бы тебе ни копейки не дал, чтобы ты жил на подачки госдепа.
idruker 02 апреля 2018 | 12:58
java_php: Войны не будет. Жизнь британского гражданина несравнимо выше жизни россиянина. Британия не будет платить дорогими жизнями своих людей за дешевые жизни россиян. Задушат в экономических кольцах
bosen48 02 апреля 2018 | 13:36
idruker: Уже 4 года душат, душилка не выросла. Если посмотреть на историю России нас всю жизнь кто-то пытался задушить.
efilika 02 апреля 2018 | 13:06
java_php: давно пора закрыть. Зачем нам торгпредство в Европе? Правда?
tornado2017 02 апреля 2018 | 12:43
Правильно. Не фиг держать оглоедов - ГОУ ТУ РАША!
danko_klisma 02 апреля 2018 | 12:49
tornado2017: а холкам безвиз. Не забудь.
bosen48 02 апреля 2018 | 13:40
tornado2017: Удар по рукопожатным и кострюлеголовым:
«После марта 2014-го нам не поступило ни одного разумного предложения по гастролям (в Крыму – прим. РВ). Сделают — поедем с большим удовольствием. Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму», — сообщил Гребенщиков.
«Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления», — добавил он.
В этом контексте его не волнует запрет на въезд в «незалежную», который может последовать за поездкой в Крым. «Разумные люди всегда найдут возможность договориться, а с придурками общаться не собираемся. Мы же не к политикам едем, а к зрителям, которых за эти годы и на Украине меньше не стало, уверяю вас», — пояснил он.
oppicruss 02 апреля 2018 | 13:00
Европомоку трясёт. Европаскудники заврались так, что отступать уже некуда....