Суд Волоколамска 10 апреля приступит к рассмотрению искового заявления жителей города с требованием закрыть полигон

Суд Волоколамска 10-го апреля приступит к рассмотрению искового заявления жителей города с требованием закрыть полигон Ядрово. В городе регулярно проходят акции протеста. В конце марта в Волоколамске объявлен режим повышенной готовности к ЧС из-за неблагоприятной экологической ситуации.