Суд Волоколамска 10 апреля приступит к рассмотрению искового заявления жителей города с требованием закрыть полигон
Суд Волоколамска 10-го апреля приступит к рассмотрению искового заявления жителей города с требованием закрыть полигон Ядрово. В городе регулярно проходят акции протеста. В конце марта в Волоколамске объявлен режим повышенной готовности к ЧС из-за неблагоприятной экологической ситуации.
Комментарии2
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dr_nemos 02 апреля 2018 | 12:52
делайте ставки.....1000000 к 1, что суд подтвердит ништяки свалки.
evgolius7 02 апреля 2018 | 13:04
То,что сейчас творится со свалками....цветочки
Посмотрим,когда созреют ягодки в июне июле,когда начнётся жара под 30 градусов