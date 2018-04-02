Торговые центры обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах уже в этом году
Госдума также планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, — об этом заявил зампредседателя профильного комитета Госдумы Анатолий Выборный.
Привлекаются эксперты и специалисты не только в области обеспечения противопожарной и иных видов безопасности, но также и в области государственного управления, строительства, а также в области уголовного, гражданского и охранного законодательства. Обсуждается вопрос о переформатировании политики деятельности торгово-развлекательных центров таким образом, чтобы кинозалы и детские площадки были только на первых этажах. Я надеюсь, что работа комиссии, которая при комитете безопасности и противодействию коррупции, она закончит свою работу в весеннюю сессию, и уже будут соответствующие законодательные инициативы. Я думаю, что к концу года вся эта работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году уже приступят к соответствующей реорганизации.
Впервые депутаты от «Единой России» озвучили эту инициативу на прошлой неделе после пожара в кемеровской ТЦ «Зимняя вишня». Его жертвами стали 64 человека. Детские игровые зоны в этом торговом центре располагались на четвертом этаже.
Комментарии37
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kindman_a 02 апреля 2018 | 12:42
Ну да, на первом этаже - прям ща все комплексы перенесут быстренько кинотеатры вниз, да?
Госдума, привет - опять за старое? :-))))
patrik04 02 апреля 2018 | 12:43
Торговые центры обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах уже в этом году...
Это правильно, с одной стороны, но достаточно было бы и двух пожарных лестниц с четвёртого этажа.
a8olduin 02 апреля 2018 | 12:48
patrik04: Я пару дней высказывался по этому мнению (мои мольбы услышаны).
patrik04 02 апреля 2018 | 12:51
По фильмам и сериалам знаю, что в Америке все дома выше трёх этажей снабжены пожарными лестницами, по которым преступники убегают от полицейских, когда те звонят в дверь.
galina6837 02 апреля 2018 | 13:32
patrik04: По причине легкодоступности для детей пожарных выходов в бизнес-центре выпал с третьего этажа и разбил голову пятилетний мальчик 31 марта. Ребенок находится в больнице между жизнью и смертью.
servelat 02 апреля 2018 | 13:06
patrik04: Лишь бы ключи нашлись в нужный момент.
patrik04 02 апреля 2018 | 13:11
servelat:
А есть специальные замки, которые открываются только снаружи? Надо такие замки поставить или просто засовы.
patrik04 02 апреля 2018 | 13:15
patrik04:
...открываются только изнутри, а не снаружи.
Ошибка.
testmeter 02 апреля 2018 | 13:23
patrik04: "Ошибка" /// Ошибки юношей питают
testmeter 02 апреля 2018 | 13:25
Россияне, как всегда, этот план перевыполнят. Кинотеатры перенесут в подвалы. Глубоко, места много и темно... Удачное решение. И запасных выходов не нужно - всегда можно ямку выкопать и огонь землицею присыпать
evgolius7 02 апреля 2018 | 12:42
Торговые центры обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах
Кинотеатры переименуют в кинематограф.
А детские комплексы....в площадки.
И начнётся чиновничья свобода выбора.
delovoy_podolsk 02 апреля 2018 | 12:44
(повторяю реплику из предыдущей аналогичной темы)
Вот уж чушь так чушь! Чушнее не придумаешь... Прямо анекдот, а не меры по противопожарной безопасности. Сразу видно - показуха их метод. А почему бы в этой связи не выдавать всем посетителям кислородные маски, купленные за счёт предпринимателей? А может вообще всё население обязать носить рюкзачки с аптечками и средствами индивидуальной защиты? Типа автоаптечек? Тогда у полиции будет повод оштрафовать любого, если гражданин не носит с собой подобные гаджеты. А фирмы, торгующие этими гаджетами сертифицировать у государственных чиновников. А начальники этих фирм будут родственники и члены семьи государственных чиновников. Во схема! Дарю.
nkale 02 апреля 2018 | 13:41
delovoy_podolsk: предлагаю дополнить рюкзачок негорючей веревочной лестницей... размерами ну хотя бы пару этажей))) или все же парашютом? проголосуем?
mikegolubchik 02 апреля 2018 | 12:48
А я-то думал какую же супер дурацкую ерунду придумают по итогам трагедии. Вот оно. Даже у меня воображения не хватило. Тааак. все переезжаем вниз. Потом где нибудь затопит или обрушиться и ломанемся обратно вверх.
perrrkele_satttana 02 апреля 2018 | 12:49
Фамилия Выборный, для депутана госдумы - звучит с каким-то особым цинизмом
sasass 02 апреля 2018 | 12:51
Какой закон нужен , если и дураку понятно , что кинозалы не должны быть на крыше...
jeremey 02 апреля 2018 | 12:52
глупое решение и совершенно невыполнимое ведь.
для этого и принимают, чтобы невозможно было выполнить?
неужели нельз
jeremey 02 апреля 2018 | 12:54
jeremey: неужели нельзя сделать дополнительные выходы даже на 4-м этаже и построить к ним лестницы?
это и реализовать легче и имеет больше смысла.
вообще любое такое здание должно иметь дополнительные выходы именно снаружи, чтобы люди при пожаре ни шли внутри здания. то есть опять какие-то меры с претензией на какое-то решение в последней инстанции , но по сути пустота, не продуманная.
serge3leo 02 апреля 2018 | 13:20
jeremey: Если бы над персоналом ТЦ реально бы висела бы "Статья 125 УК РФ. Оставление в опасности" и они про это знали бы, то жертв бы не было.
Персонал имел все возможности, и для своевременного оповещения МЧС, и для полной эвакуации всех кинозалов. Но, увы, ...
mikegolubchik 02 апреля 2018 | 12:52
В следующий раз значит запертыми на верху будут всякие посетители Ашанов, которые переедут наверх. Их, кстати гораздо больше и плотность толпы там выше.
grossalexis_032018 02 апреля 2018 | 12:52
Тут есть во всем этом поносе одна фраза, коорая самая главная - Я думаю, что к концу года вся эта работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году уже приступят к соответствующей реорганизации.
Ну это ж простая рашкованская компанейщина - просто представьте масштабы инженерных работ при переоборудовании Европейского. Это как минимум на год закрыть весь Центр. А теперь просто поинтересуйтесь персонами владельцев - проще лишить этого дурика из Думы всего, включая не только мандата но части собственности.
ed10075 02 апреля 2018 | 12:56
Инициатива хорошая, только вот все, за что берется едрисня, заканчивается созданием новых кормушек для чиновников и новых путей к вымогательству денег.
s011ma 02 апреля 2018 | 13:17
ed10075: При этом деньги будут экономиться именно за счёт безопасности.
vlabumur 02 апреля 2018 | 12:56
Ага кинотеатры вниз а верх рестораны, ресторан сгорит, его вниз,наверх магазины и тд и тп.
yurasska 02 апреля 2018 | 12:57
ой... а за выпуск.утверждение и поддержание Инструкций о закрытии аварийных дверей (для выхода людей при пожаре)-т.е. прямого убийства людей для поддержания безопасности КГБ(выпустившего и придумавшего ццю Инструкццю)-за эти услуги народу и России-вы будете превлекать КГБ,МВД,ФСО???Или оне пока не очень превлекательны??Как и раньше?Превлекательны-охранник,электрик,начальник электрека,начальник охраннека???А КГБ,МВД,ФСО-выпустившего и требующего выполнять Инструкцию по убийству граждан-не превлекательны,депутат Анатолий Назначеный??А все проверяльщики по этим Инструкциям,убившим в Хромой Лошади 150 человек и убившим в Вишне 64-непревлекательны чота,депутат Анатолий Назначеный?Так значит ВЫ-не депутат.И вашы действия-вовсе не для России и её народу.Вы по-прежнему -антинародны и античеловечны.Как коммунисты или фашысты.Хоть и в 3-м тысячелетьи.Да вы и не власть вовсе,Анатолий.Вы на месте власти.И чота вякаете.Вы убиваете людей,Анатолий.И продолжаете это пока еще делать.И убийцы из указанных министерств(от Министра до проверяльщика)-уголовное чмо рецидивист,а не дипутат или специалист своего дела.Хоть и непревлекательный.Вона в Афреке-столько смертей от ЧС(пожаров и др и пр)Вот вы,Анатолий -какрас на уровне Афреки начальнек и власть.И вот пачиму путен-не презедент вовсе.Он тоже ниччо за 20 лет так и зделал.Он-почотный гражданин Панамы.
kryymsdyk 02 апреля 2018 | 13:00
Хромая лошадь вообще в подвале была. А переносить кинотеатры сверху вниз - несусветная дичь.
vasya_von_smetankin 02 апреля 2018 | 13:00
Можно подумать, что это первое такое "обяжут", отпечатанное "бешеным принтером".
Даёшь ещё 300500 неисполняемых законов!
elenaprekrasnaya2009 02 апреля 2018 | 13:02
И как эти Думские "мудрецы" себе это представляют ? Как перенести в уже построенном, со сданными магазинам площадями ТЦ, кинотеатр вниз ?
Не пробовали МЧС заставить по-другому работать? Не брать взятки на проверках помещений.
Например, приезжать на пожар не через 30-40 мин, а в теч, 10 мин.
Закупить нормальное современное оборудование. Деньги и возможности у МЧС на все это есть.
ravilich 02 апреля 2018 | 13:05
Значит не будет кинотеатров в ТЦ. Ставки на первых этажах в несколько раз отличаются от верхних.
olenenok_zed 02 апреля 2018 | 13:09
дак за счет гос думы торговые комплексы и будут делать свои реконструкции? так? :)
фантазирую чет. само собой за счет налогоплотельщиков.
ведь ответственные предприниматели. не виноваты. что законы поменялись пост фактум.
а он, закон, обратной силы не имеют. (как основа легитимности законов) но и пожарные нормы, это не такой закон, который можно не соблюдать. они поменялись - надо соответствовать.
следовательно будут суды. и предприниматели по логики эти суды должны выигрывать, и единственный выход - компенсация всех издержек.
serge3leo 02 апреля 2018 | 13:09
Хм, лучше б улучшили Статья 125 УК РФ. Оставление в опасности
Похоже же, охрана, билетёры, киномеханики, другой персонал ТЦ Зимняя Вишня, в основном, эвакуировались в первых рядах. И похоже, их даже публично не осудят за оставление в опасности целого кинозала с детьми, не говоря уж об административном и уголовном преследовании.
jetsam 02 апреля 2018 | 13:15
сейчас площади на первом взлетят в цене. а вот кто на первом и у кого договор аренды на хххх лет - им как?
компенсация из кармана арендодателя? или?
а компенсация за потерю xx% выручки - на последнем поток не тот, совсем не тот, что на первом - за чей счет?
вопросы... вопросы...
потом на первом вспыхнет - не обольщайтесь, вспыхнет, не причину пожара (коррупцию) устраняют же - сгорят верхние - тогда сажать будем думу, надеюсь?
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А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь(с)И.Крылов
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От перемены мест слагаемых - сумма не меняется(с)математика
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а, вообще, все это напоминает историю создания уазика: Что только не придумают русские, лишь бы не строить дороги!
vladimirgornitsky 02 апреля 2018 | 13:25
Закон этот, конечно, не примут - слишком уж он идиотский даже для Госдумы (обсуждать его нелепость просто смысла нет). Да он, наверно, и не рассчитан на принятие. Дума же должна как-то отреагировать на случившееся - она и реагирует. Глядишь, наиболее ретивым зачтется. А принимать законы, которые реально обеспечивали бы безопасность, это, во-первых, непосильная (по уму) задача для депутатов, а во-вторых, такой закон (если бы, конечно, его стали исполнять) подорвал бы коррупционнцую систему, выстроенную жуликами и ворами. А что-то куда-то перенести - для такого предложения ума не надо, и по сути это ничего не изменит.
prender 02 апреля 2018 | 13:29
послушайте это https://www.youtube.com/watch?v=rzeFj_FOyOk&feature
peresvet73 02 апреля 2018 | 13:33
А что, в России, для каждого подобного конструктивного решения нужны человеческие жертвы? Без достаточного количества человеческих жертв и информационной огласки, безопасность игнорируется и дальше будет практика принятия решений, только по факту, исходя из количества трупов?
lara17 02 апреля 2018 | 13:34
Лучше всего и проще закрыть всё на свете. Магазины пусть будут в киосках или палатках, а кинотеатры в шатрах, хотя в шатрах тоже опасно.
jetsam 02 апреля 2018 | 13:40
lara17: история, Карл, история. все придумано 2тыс лет тому назад
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Колизей (от лат. colosseus — громадный, колоссальный) ....амфитеатр, памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени. Находится в Риме.... и вмещает 50 000 зрителей.
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ничего не горит. камень.