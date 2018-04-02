Вещество, которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь, могло находиться в гречневой каше
Вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, могло находиться в гречневой каше. О такой версии следствия пишет сегодня газета The Sun со ссылкой на источники.
Британская полиция допросила подругу Юлии Скрипаль, которая работает в большой медицинской компании в России. Ее имя не уточняется. Как выяснилось, бывший разведчик-перебежчик хотел, чтобы его дочь привезла ему из России кое-какие продукты. В их числе, гречка, лавровые листья и специи. Но она забыла их купить и попросила об этом подругу, которая прилетела в Великобританию другим рейсом. Теперь, как рассказал собеседник издания, следствие подозревает, что отравляющее вещество «Новичок» могло содержаться в этих подарках, в частности, в каше.
Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Ранее в Скотленд-Ярде предполагали, что яд могли подбросить в чемодан Юлии еще в Москве. Затем в полиции пришли к выводу, что вещество нанесли на ручку двери дома Скрипаля в Солсбери.
Сейчас пострадавшие остаются в британской больнице. Как сообщалось, Юлия пришла в сознание и пошла на поправку, ее отец до сих пор находится в коме.
Комментарии29
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ura_123 02 апреля 2018 | 12:07
А также сечка и ячневая крупы по которым так истосковалась русская душа прозябающая словно на необитаемом острове на чужбине))))
danko_klisma 02 апреля 2018 | 12:09
ura_123: ты бойся кокломрась, что тебя неправильной свининой накормят не кошерной.
nelibermot17 02 апреля 2018 | 12:16
Интересно, они гречку с Новичком кушали до того как облизали входную дверь, а потом надышались им ещё в машине через выхлопную трубу или после? Ну и главный воарос: пинкертоны в курсе, что гречка - это не чипсы, её нужно как минимум 30 минут варить, а Новичок действует мгновенно?
sg79g 02 апреля 2018 | 12:21
nelibermot17:
В Лондоне живет 300 000 русскоязычных. А гречку по прежнему по 1 кг из Москвы привозят? )))))) Истерика у мелкобритов. И Юля некстати очнулась. Если вообще была в коме. С самого начала писали что на скамейке она сидела и махала руками. Может просто на помощь папе звала? А ее в кутузку и сказали что при смерти. Но как представили что придется тело предъявлять - запаниковали..
ura_123 02 апреля 2018 | 12:12
ura_123: Причём как не крути,а "специи" приехали из рассеюшки,несмотря на все танцы с печальной лошадью в своём ФБ известной танцовщицей Марией З.
Не Чехия,ни Швеция и даже не Буркина-Фасо,а именно Россия постоянно всплывает в разных местах словно вторичный продукт после прорыва канализации)))
xoxlbizombi 02 апреля 2018 | 12:16
ura_123: Каклы - чемпионы по вылизыванию очек наглосаксов.
andreyoo 02 апреля 2018 | 12:27
ura_123: Убогенький, ты сегодня дежуришь? Я смотрю, все твои коллеги разбежались, потому от бреда раздающегося с Острова даже им уже не ловко. Ты один тужишься.
xoxlbizombi 02 апреля 2018 | 12:14
ura_123: Почем нынче сало в щеневмерляндии?
ura_123 02 апреля 2018 | 12:18
xoxlbizombi: Цен не скажу,не в курсе. А вот ты в порыве чувств отчего то мне "плюсанул". Смотри,урежет тебе Пригожин пайку)))
xoxlbizombi 02 апреля 2018 | 12:22
ura_123: /Цен не скажу,не в курсе. /
Ты какой-то неправильный хохол, несвидомый.
azatjan1 02 апреля 2018 | 12:15
ura_123: Надо магазин в Англии открывать для эмигрантов с гречкой , сечкой, ячкой , пшеном, караваями, квасом, вениками березовыми, балалайками, валенками, хозяйственным мылом, грузинским чаем, башкирским медком и прочими атрибутами совковой жизни.
ura_123 02 апреля 2018 | 12:22
azatjan1: Стопудово))) А то Чичваркин торгует элитным пойлом...
А тут как захочется Шуваловы на прогулках с корги кашки гречневой,а нет её! Ну не самолёт же посылать за ней в рассеюшку,в самом деле?
А ему помощник,есть такой магазин на Даунинг стрит с русскими деликатесами!
gad123 02 апреля 2018 | 12:23
azatjan1: Чего , чего, а там этого ВАЛОМ!! Даже чикчикваркин не русские напитки толкает! Видать брезгует..А вот мелкие- НЕТ!!
gad123 02 апреля 2018 | 12:19
ura_123: Первый раз в жизни слушу про гречку в греческом ресторане!! Это как свиная отбивная в мусульманской столовой в Иране!!
tararabumbia 02 апреля 2018 | 12:08
Хахаха
nitsahon 02 апреля 2018 | 12:10
гречневая крупа(да и специи тоже) - как правило - перевозятся в герметичной упаковке...
так что как-то верится в гипотезу газеты Sun с трудом...
gad123 02 апреля 2018 | 12:25
nitsahon: Кто платит, тот и музыку журналюгам ( и там таких не меньше!) заказывает!!
java_php 02 апреля 2018 | 12:10
Ну да, в каше. Которую намазали на ручку двери. Чего еще придумают про боевой отряд отравителей Путина?
sjuzanna 02 апреля 2018 | 12:13
Ели бы лобстеров не отравились бы.
perestarok 02 апреля 2018 | 12:14
"Вещество, которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь, могло находиться в гречневой каше"
До ручки они уже дошли раньше, теперь дошли до гречки. А не было ли ОВ в авторучке у шпиона?
ivan127_4 02 апреля 2018 | 12:15
А на туалетной бумаге не могло быть? А что, чем не версия?
kochar 02 апреля 2018 | 12:19
ivan127_4: Подняли мне настроение!
Уже и чепуха как факт закончилась,остались туалетная бумажка и клизма.
sg79g 02 апреля 2018 | 12:17
- Гречка, сэр!
Ну пистец, совсем запутались в сраколевстве..
А в пачку гречки то Новичка подбросить??? Или всю партию траванули?
А с ручкой что теперь? Они при входе ее гречкой потерли? ))))
Но "доказательства" сраколевских джентьльменов просто безупречны. Полюбуйтесь на их логику:
"По-прежнему нет полной уверенности в том, что покушение с помощью яда было осуществлено по приказу Кремля. Но когда Россия отвечает с помощью внушающего мало доверия троллинга, есть вероятность, что русские к этому причастны."
Вот так! Если не сознались сразу, тербуют доказательств и издеваются - это точно они!
ЭТО КЛИНИКА!!!
ura_123 02 апреля 2018 | 12:24
sg79g: ivan127_4: Из которой по импортозамещению тебе в магазинах сосиски и колбаску продают?
И тебе номерное,что это за слово-ТЕРБУЮТ?
andreyoo 02 апреля 2018 | 12:22
В пицце было.
В цветах было.
В доме было.
На дверном проеме было.
В вентиляции автомобиля было.
Я ничего не забыл?
А теперь еще и в каше!
Эк Скрипаля обложили! Ну точно Путин. Только он так мог.
Не понятно самая фигня, а почему копу плохо стало. Он тоже ту кашку подъел во время обыска? Ну да ничего, бриты умные, что-н. придумают.
max3446 02 апреля 2018 | 12:24
Это уже какая по сету версия британцев?
ura_123 02 апреля 2018 | 12:28
max3446: По сету? Это кирюшко,версия британской "раши тудей" под названием Sun. И как ты правильно подметило-ВЕРСИЯ.
stebinmaku 02 апреля 2018 | 12:26
Кашу "новичком" не испортишь..
valgava777 02 апреля 2018 | 12:27
Ресторан,лавочка,машина,чемодан,дверь,гречка !!!