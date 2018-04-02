"Вещество, которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь, могло находиться в гречневой каше"

Вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, могло находиться в гречневой каше. О такой версии следствия пишет сегодня газета The Sun со ссылкой на источники.

Британская полиция допросила подругу Юлии Скрипаль, которая работает в большой медицинской компании в России. Ее имя не уточняется. Как выяснилось, бывший разведчик-перебежчик хотел, чтобы его дочь привезла ему из России кое-какие продукты. В их числе, гречка, лавровые листья и специи. Но она забыла их купить и попросила об этом подругу, которая прилетела в Великобританию другим рейсом. Теперь, как рассказал собеседник издания, следствие подозревает, что отравляющее вещество «Новичок» могло содержаться в этих подарках, в частности, в каше.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Ранее в Скотленд-Ярде предполагали, что яд могли подбросить в чемодан Юлии еще в Москве. Затем в полиции пришли к выводу, что вещество нанесли на ручку двери дома Скрипаля в Солсбери.

Сейчас пострадавшие остаются в британской больнице. Как сообщалось, Юлия пришла в сознание и пошла на поправку, ее отец до сих пор находится в коме.