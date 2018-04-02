Пресс-секретарь посольства США в Москве Олсон оказалась среди 60 американских дипломатов, которые будут высланы из РФ

Пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон оказалась среди 60 американских дипломатов, которые будут высланы из России, — сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники. В самом посольстве уточнили, что функции официального представителя будет выполнять заместитель Олсон Адреа Калан.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов и о закрытии генконсульства России в Сиэтле в знак солидарности с Великобританией. Спустя три дня Москва объявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытия генконсульства США в Санкт-Петербурге.