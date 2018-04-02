Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман может стать фигурантом уголовного дела
Против политика, по некоторым данным, дал показания один из осужденных по делу об убийстве.
Следователи вновь работают с бывшим депутатом екатеринбургской гордумы Олегом Киневым, пишет интернет-издание Znak.com со ссылкой на источники, которые контактируют с региональным полицейским главком, прокуратурой и ФСБ. Два года назад Кинев получил 16 лет строгого режима за убийство пенсионерки Ольги Ледовской. Собеседники издания говорят, что новые показания заключенного ставят вопрос о причастности к тем событиям нынешнего главы Екатеринбурга. Якобы Евгений Ройзман должен был получить деньги, вырученные от продажи квартиры убитой. Косвенно о том, что вокруг этого дела вновь что-то происходит, свидетельствует тот факт, что как минимум трое из его фигурантов, невзирая на приличные сроки, заговорили о возможности условно-досрочного освобождения, добавляет Znak.com. Сам Ройзман сказал изданию, что в курсе происходящего. И считает все это так или иначе связаным с политической деятельностью и попыткой лишить его кресла главы Екатеринбурга.
Завтра свердловское Заксобрание рассмотрит законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Митинг против этих поправок пройдет сегодня вечером в городе.
Комментарии15
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bozk 02 апреля 2018 | 12:08
Или уголовка или отмена выборов. Россия - демократия !
evgolius7 02 апреля 2018 | 12:14
Алексей Кудрин и Владимир Путин фигурируют в материалах уголовного дела №144128, возбужденного в1999г.
Они, с помощью подложных документов предоставляли фирме «Двадцатый трест» невозвратные госкредиты на несколько миллионов $
Расследование закрыли только после инаугурации Путина.
Подельники по любому....
patrik04 02 апреля 2018 | 12:26
Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман может стать фигурантом уголовного дела...
Ему не привыкать. Не впервой Адольфу на зоне чалиться.
kokeshi 02 апреля 2018 | 12:09
Кто б сомневался.....
gad123 02 апреля 2018 | 12:15
kokeshi: Теория Эволюции так и считает, что динозавров ( их и так считанные остались!) надо добить!! Тем более, что еврей..
gregor 02 апреля 2018 | 12:10
Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман может стать фигурантом уголовного дела.
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В России возможно всё ,потому ,как тот ,который клялся на конституции ,является
,клятвопреступник .
Не гарант конституции ,а гарант нарушения конституции .
kup1964 02 апреля 2018 | 12:11
Уроды до Ройзмана добрались.... Это не Тулеев, он не нужен
lenin3 02 апреля 2018 | 12:12
А фот нефиг Ройзману быть выше Бога(т.е.Путина):из-за Ройзмана,который первым объявил траур в своём регионе по погибшим в Кемерово,а дальше пошли другие,Вошьдьюсквозь зубы пришлось объявлять всероссийский траур.
А такими темпами к 24-му году Ройзман мог стать реальным соперником для Вошьдя на выборах,вот и пришлось придумывать уголовку,как в своё время Навальному...
sjuzanna 02 апреля 2018 | 12:16
Этот Ройзман, яко канатоходец, все время ходит по острию ножа.
stichirichi 02 апреля 2018 | 12:19
...а у нас все тузы в колоде крапленые, в нашу игру нас выиграть невозможно...
vlabumur 02 апреля 2018 | 12:21
За что сижу , по совести не знаю,
Но прокуроры, видимо, правы.
Я всё, конечно, это понимаю,
Как обостренье классовой борьбы.
prender 02 апреля 2018 | 12:21
кто-тоо ещё сомневается, что 37 уже наступил?
ha12raz 02 апреля 2018 | 12:24
Когда нибудь всем, возбуждавшим дела по заведомо ложным основаниям, воздастся по делам их.
Короче, сядут суки.
orein51 02 апреля 2018 | 12:25
а мы ждали, когда очередная Хня начнется...
vasily_k 02 апреля 2018 | 12:26
у нас все могут стать "фигурантами"... страна такая стала.. С нашей же "помощью". И все к этому уже привыкли, благодаря "мудрой" госдуме с АП во главе. Если это еще не монархия, то где-то близко..