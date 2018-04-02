Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман может стать фигурантом уголовного дела...

Против политика, по некоторым данным, дал показания один из осужденных по делу об убийстве.

Следователи вновь работают с бывшим депутатом екатеринбургской гордумы Олегом Киневым, пишет интернет-издание Znak.com со ссылкой на источники, которые контактируют с региональным полицейским главком, прокуратурой и ФСБ. Два года назад Кинев получил 16 лет строгого режима за убийство пенсионерки Ольги Ледовской. Собеседники издания говорят, что новые показания заключенного ставят вопрос о причастности к тем событиям нынешнего главы Екатеринбурга. Якобы Евгений Ройзман должен был получить деньги, вырученные от продажи квартиры убитой. Косвенно о том, что вокруг этого дела вновь что-то происходит, свидетельствует тот факт, что как минимум трое из его фигурантов, невзирая на приличные сроки, заговорили о возможности условно-досрочного освобождения, добавляет Znak.com. Сам Ройзман сказал изданию, что в курсе происходящего. И считает все это так или иначе связаным с политической деятельностью и попыткой лишить его кресла главы Екатеринбурга.

Завтра свердловское Заксобрание рассмотрит законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Митинг против этих поправок пройдет сегодня вечером в городе.