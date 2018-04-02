Владельцы группы «Сумма» братья Магомедовы помещены в одиночные камеры СИЗО «Лефортово»
Жалоб на условия содержания у них нет.
Зиявудин и Магомед Магомедовы будут находиться в разных одиночных камерах во время карантина. Такой режим предусмотрен для арестованных в первое время пребывания в СИЗО. В камере у обвиняемых только самое необходимое: железная тарелка, вода и немного сахара. Нет телевизора и газет, одежду разрешено носить только казенную, сообщила Интерфаксу зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. По ее словам, Магомедовы назвали тюремную кашу съедобной, хотя к такой еде не привыкли. Особых жалоб на здоровье у них нет, хотя у Магомеда Магомедова была старая травма колена, но ему позволили носить специальный наколенник. Арестованные только сожалеют, что не могут заниматься спортом, заключила Ева Меркачева. Владельцев группы «Сумма» подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей. Против них возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, особо крупной растрате и создании организованного преступного сообщества.
Магомедовы вину не признают и намерены обжаловать арест.
Комментарии6
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bosen48 02 апреля 2018 | 12:06
Для Дворковича настали трудные времена. Минус 2 миллиардера.
chapter_2 02 апреля 2018 | 12:07
bosen48: Владельцы группы «Сумма» братья Магомедовы, находящиеся под стражей в одиночных камерах СИЗО Лефортово, выйдут на свободу с чистыми карманами и совестью.
naivnyk 02 апреля 2018 | 12:07
А Малобродскому под шконкой обидно )
vlabumur 02 апреля 2018 | 12:10
Это "борьба бульдогов под ковром", тут пощады ждать не надо.
vise1 02 апреля 2018 | 12:12
... братья Магомедовы помещены в одиночные камеры СИЗО «Лефортово» .
Удар ножом в спину Медведеву ,
Володя , что ты твАришь ?!
ivan127_4 02 апреля 2018 | 12:13
"Самое свободное радио" в своей постоянной рубрике "Из жизни заключённых" вновь знакомит "самых свободных людей" с бытом преступников.
Оруэл отдыхает.