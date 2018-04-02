Владельцы группы «Сумма» братья Магомедовы помещены в одиночные камеры СИЗО «Лефортово»

Жалоб на условия содержания у них нет.

Зиявудин и Магомед Магомедовы будут находиться в разных одиночных камерах во время карантина. Такой режим предусмотрен для арестованных в первое время пребывания в СИЗО. В камере у обвиняемых только самое необходимое: железная тарелка, вода и немного сахара. Нет телевизора и газет, одежду разрешено носить только казенную, сообщила Интерфаксу зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. По ее словам, Магомедовы назвали тюремную кашу съедобной, хотя к такой еде не привыкли. Особых жалоб на здоровье у них нет, хотя у Магомеда Магомедова была старая травма колена, но ему позволили носить специальный наколенник. Арестованные только сожалеют, что не могут заниматься спортом, заключила Ева Меркачева. Владельцев группы «Сумма» подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей. Против них возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, особо крупной растрате и создании организованного преступного сообщества.

Магомедовы вину не признают и намерены обжаловать арест.