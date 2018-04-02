Первый в истории «Почты России» запуск беспилотника закончился неудачей
Аппарат вместе с грузом потерпел крушение в Бурятии.
Дрон должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, которое расположено в 15 км от места старта. Как ранее сообщалось, это был пилотный проект. В дальнейшем такой способ доставки планировалось использовать в труднодоступных районах. Решение о выборе этой экспериментальной площадки было принято по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и гендиректора «Почты России» Николая Подгузова. Они оба приняли участие в торжественной церемонии запуска. Однако беспилотник не долетел до места назначения. На кадрах, появившихся в интернете, видно, как он сначала набирает высоту, а потом резко снижается и врезается в трехэтажный многоквартирный дом. К счастью, летательный аппарат не задел людей, стоявших возле подъезда. По словам главы Бурятии, изначально планировалось другое место запуска. Но в последний момент по просьбе телевизионщиков его организовали возле отделения почтовой связи для «хорошей картинки».
Точные причины крушения еще предстоит выяснить. По предварительным данным, бепилотник могли «сбить с толка» многочисленные точки wi-fi в близлежащих домах. Разработчики также не исключают и происков конкурентов.
Стоимость разбившегося дрона – 1 миллион 200 тысяч рублей. Восстановлению он не подлежит. Повторный запуск перенесли на другую дату.
Комментарии12
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dennik 02 апреля 2018 | 11:49
А был ли дрон!? :-)))))
able_seamans 02 апреля 2018 | 12:15
dennik:
Расшифровка черных ящиков покажет кто виноват !
alexander25101977 02 апреля 2018 | 11:51
А в путинской России удачно только всё в мультиках.
ha12raz 02 апреля 2018 | 11:52
За посылку то точно не возместят владельцу......а за дрон с нас еще сдерут.
svetlanas41 02 апреля 2018 | 11:52
Сама идея хороша, но "Почта России" и ее упавший беспилотник - это уже анекдот.
vova36 02 апреля 2018 | 11:55
кругом враги, теперь вай фай запретят
vmaks 02 апреля 2018 | 11:56
Видео шикарное посмотрите, посылка прямо в окно залетает наготово.
annacrimea 02 апреля 2018 | 11:57
Итого было осуществлено два запуска: первый и последний.
sg79g 02 апреля 2018 | 12:00
Это раньше Почта России почему такая вредная была? Это потому что у нее дронов не было..
ЗЫ Стопудово кто то из "Уральских Пельменей" в трехэтажке с рогаткой сидел. У них к ПР свой счет. Редкая передача без шуток в ее адрес обходится )))
yazva_sibirskaya 02 апреля 2018 | 12:03
Рожденный ползать летать не может!
persona_non_grata 02 апреля 2018 | 12:07
Уж лучше, как всегда, на оленях.
i_c_e 02 апреля 2018 | 12:07
Думаю, конкурнты подгадили. UPS/DHL не хотят терять направление Улан-Удэ – Нижний Саянтуй