Первый в истории «Почты России» запуск беспилотника закончился неудачей

Аппарат вместе с грузом потерпел крушение в Бурятии.

Дрон должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, которое расположено в 15 км от места старта. Как ранее сообщалось, это был пилотный проект. В дальнейшем такой способ доставки планировалось использовать в труднодоступных районах. Решение о выборе этой экспериментальной площадки было принято по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и гендиректора «Почты России» Николая Подгузова. Они оба приняли участие в торжественной церемонии запуска. Однако беспилотник не долетел до места назначения. На кадрах, появившихся в интернете, видно, как он сначала набирает высоту, а потом резко снижается и врезается в трехэтажный многоквартирный дом. К счастью, летательный аппарат не задел людей, стоявших возле подъезда. По словам главы Бурятии, изначально планировалось другое место запуска. Но в последний момент по просьбе телевизионщиков его организовали возле отделения почтовой связи для «хорошей картинки».

Точные причины крушения еще предстоит выяснить. По предварительным данным, бепилотник могли «сбить с толка» многочисленные точки wi-fi в близлежащих домах. Разработчики также не исключают и происков конкурентов.

Стоимость разбившегося дрона – 1 миллион 200 тысяч рублей. Восстановлению он не подлежит. Повторный запуск перенесли на другую дату.