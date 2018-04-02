СК возбудил уголовное дело о поджоге торгового центра в Иркутской области 20 марта
Следственный комитет возбудил уголовное дело о поджоге торгового центра в Иркутской области 20 марта. Пожар продолжался почти сутки. Персонал и посетителей успели эвакуировать, никто не пострадал, — сообщает ТАСС.
Комментарии1
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evgolius7 02 апреля 2018 | 12:00
Пожар продолжался почти сутки...
Сколько шашлыков нажарили пожарные , пока тушили?