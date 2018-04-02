Торговые центры обяжут размещать кинотеатры и детские игровые зоны не выше второго этажа
Соответствующие ограничения планируется ввести уже в этом году, — рассказал зампред Думского комитета по безопасности Анатолий Выборный. Он также отметил, что Госдума планирует ужесточить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Комментарии7
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kochar 02 апреля 2018 | 11:50
Так не выше второго этажа кинотеатры и детские игровые зоны всегда было в инструкциях!!!
Что значит обязать???
Это был закон!
evgolius7 02 апреля 2018 | 11:57
kochar:
Забавно...где-то читал, что и сейчас это действующий закон.
Но ведь чиновникам пофигу..тут главное ведь оплата услуг.
pmasel 02 апреля 2018 | 12:16
Дурдом. Проще ввести дополнительные проверки и прочие меры пожарной безопасности в уже готовых центрах. Для новых контроль на уровне проекта.
natayak 02 апреля 2018 | 12:02
kochar: И, тем не менее, в подавляющем большинстве ТРЦ и ТРК кинотеатры - не просто выше второго, а сильно выше. Что вы хотите, ставки аренды на втором этаже высокие, там бутики.
grossalexis_032018 02 апреля 2018 | 11:52
Ну хорошо, а как это выполнить в действующих ТРЦ ? Между делом придется двигать еще и рестранные дворики - поляны RFC? MaC b прочие обжираловки.
По идиотизму сравниться может требование - вообще закрыть все ТРЦ и вернуться к формату рынков.
lacosta1969 02 апреля 2018 | 11:56
Детские зоны надо вообще вынести за пределы торговых центров. Их надо размещать в отдельных детских комплексах высотой не более 2-х этажей. Нечего мешать торговлю и детей . К хорошему это опять не приведёт.
podwodnik 02 апреля 2018 | 11:59
Значит большинство игровых зон закроется. На первых двух этажах игровые зоны аренду не потянут. С кинотеатрами сложнее, у нас два самых новых и центральных торговых центра имеют дорогущие зоны кинотеатров на 4-ом этаже. Причём они проектировались именно так и перестройка уже вряд ли получится.