Торговые центры обяжут размещать кинотеатры и детские игровые зоны не выше второго этажа

Соответствующие ограничения планируется ввести уже в этом году, — рассказал зампред Думского комитета по безопасности Анатолий Выборный. Он также отметил, что Госдума планирует ужесточить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.