Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что извинился в Кемерове перед родителями детей, погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». «Это страшная трагедия, она должна стать для нас всех уроком», — сказал министр. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок – это официальные данные.