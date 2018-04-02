Владимир Пучков сообщил, что извинился в Кемерове перед родителями детей, погибших во время пожара
Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что извинился в Кемерове перед родителями детей, погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». «Это страшная трагедия, она должна стать для нас всех уроком», — сказал министр. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок – это официальные данные.
Комментарии8
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alexandr_l 02 апреля 2018 | 11:47
извинился в Кемерове перед родителями детей, погибших во время пожара
Ну это совершенно меняет дело.
evgolius7 02 апреля 2018 | 11:51
«Это страшная трагедия, она должна стать для нас всех уроком», — сказал министр.
А он это сказал кому и когда?
В ресторане после обеда или до него?
sumars 02 апреля 2018 | 11:54
alexandr_l: а он не хочет в отставку свалить?
preo 02 апреля 2018 | 11:55
alexandr_l: Вот так и сказал - "Sorry".
elimry 02 апреля 2018 | 11:55
В оставку
zloy_sok 02 апреля 2018 | 12:00
А извинился простите, за что? Что ТЦ опасный с нарушениями всех норм работал годы и якобы проверки проходил? Так это не извинения нужны, а суд-тюрьма.
abulkor 02 апреля 2018 | 12:02
Их гибель не напрасна, она является наглядным уроком для всех работников МЧС. Спасибо им от всех работников МЧС за этот урок.
aisterh 02 апреля 2018 | 12:08
смску послал