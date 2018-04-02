Совладельцы группы компании «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы содержатся в СИЗО Лефортово
Совладельцы группы компании «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы содержатся в следственном изоляторе Лефортово. Вчера их посетили члены общественно-наблюдательной комиссии Москвы. Особых жалоб на здоровье нет, — рассказала «Интерфаксу» зампред ОНК Ева Меркачева. Она рассказала, что нахождение в карантине предусматривает содержание до десяти суток в одиночной камере, где есть только самое необходимое – немного сахара, железная тарелка и вода.
В минувшую субботу Тверской суд арестовал братьев Магомедовых, а также главу компании «Интекс» Артура Максидова. Их обвиняют в создании организованного преступного сообщества, мошенничества и хищения 2,5 миллиардов рублей.
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