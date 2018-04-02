Telegram уведомил Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений
Telegram уведомил Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Павел Чиков, руководитель международной группы «Агора», которая представляет мессенджер в судах.
Telegram дали 15 дней на то, чтобы выполнить предписание, этот срок истекает 4 апреля.
Комментарии19
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putin_itogy 02 апреля 2018 | 11:35
Может вам ещё дать ключи от тумбочки...
Хрен тебе чухон, в крысиную мордочку..))
prorab1 02 апреля 2018 | 11:37
putin_itogy: Ну заблокируют Телеграмм в России. Кому станет легче?
pavelmistery 02 апреля 2018 | 11:38
prorab1: Властям разумеется
albert_streiselkuchen 02 апреля 2018 | 12:26
так у нас уже отрабатывается силовиками новый метод - просто тупо отбирают смартфоны на улицах и читают
hysteria 02 апреля 2018 | 11:38
Спектакль для юнного зрителя.)))
Уже не смешно.
pmasel 02 апреля 2018 | 12:05
Я вообще не понимаю эту историю с ключами которых в принципе нет. ФСБ хотят, что бы Дуров для них сделал дырку в программе, блэкдор. А по другому никак. Если такая возможность появится, то контролировать их будет невозможно.
evgolius7 02 апреля 2018 | 11:37
Родину любишь? Выкинь айфон.
Пей и пляши под наш патефонъ !
punyoshohlai 02 апреля 2018 | 11:43
evgolius7: под наш патефонъ !
И он не наш!
hastings 02 апреля 2018 | 11:53
evgolius7: у нас в поселке все без айфонов этих живут и ничего, нормально всё!
vlabumur 02 апреля 2018 | 12:05
hastings: у нас в поселке все без айфонов
++++++++++++++++++++++
Вы конкретный поселок назовите?
evgolius7 02 апреля 2018 | 12:17
vlabumur:
Он не может...да ветру на улицу бегает...
Сортир холодный и скользкий.
Нафига ему Айфон?
hastings 02 апреля 2018 | 12:24
evgolius7: сортир на улице не беда, беда когда страна стоит перед Западом на коленях...
captain_ 02 апреля 2018 | 11:47
Следите за руками - работает ФСБ:
1. Делаем вброс про 300 трупов.
2. Разоблачаем его.
3. 64 трупа уже не кажется много.
1. Берём зачинщика протеста.
2. Делаем из него козла.
3. Нет протеста.
Бинго!
neitral_n 02 апреля 2018 | 11:38
Молодцы! Пусть учатся работать по законам!
persona_non_grata 02 апреля 2018 | 11:52
А вся ФэЭсБа и прочие каратели не хотят ли полностью открыть архивы по Валленбергу и Ленину, которые до сих пор засекречены уже абсолютно не законно?
aisterh 02 апреля 2018 | 11:59
Они дураки чтоли? Ключи шифрования находятся на каждом смартфоне пользователя - один смартфон - один ключ.
oksana63 02 апреля 2018 | 12:02
Прощайся, Кадыров, с Телеграм(
ivan127_4 02 апреля 2018 | 12:18
Пусть блокируют, раз он не может.
gregor 02 апреля 2018 | 12:23
Всё зависит от Кадырова .
Если он рявкнет , то ФСБ заглохнет и извинится .
Так что слово за истинным Правителем России .