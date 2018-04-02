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11:30, 02 апреля 2018

Telegram уведомил Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений

Telegram уведомил Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Павел Чиков, руководитель международной группы «Агора», которая представляет мессенджер в судах.

Telegram дали 15 дней на то, чтобы выполнить предписание, этот срок истекает 4 апреля.

Комментарии

19

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putin_itogy 02 апреля 2018 | 11:35

Может вам ещё дать ключи от тумбочки...
Хрен тебе чухон, в крысиную мордочку..))

prorab1 02 апреля 2018 | 11:37

putin_itogy: Ну заблокируют Телеграмм в России. Кому станет легче?

pavelmistery 02 апреля 2018 | 11:38

prorab1: Властям разумеется

albert_streiselkuchen 02 апреля 2018 | 12:26

так у нас уже отрабатывается силовиками новый метод - просто тупо отбирают смартфоны на улицах и читают

hysteria 02 апреля 2018 | 11:38

Спектакль для юнного зрителя.)))
Уже не смешно.

pmasel 02 апреля 2018 | 12:05

Я вообще не понимаю эту историю с ключами которых в принципе нет. ФСБ хотят, что бы Дуров для них сделал дырку в программе, блэкдор. А по другому никак. Если такая возможность появится, то контролировать их будет невозможно.

evgolius7 02 апреля 2018 | 11:37

Родину любишь? Выкинь айфон.
Пей и пляши под наш патефонъ !

punyoshohlai 02 апреля 2018 | 11:43

evgolius7: под наш патефонъ !

И он не наш!

hastings 02 апреля 2018 | 11:53

evgolius7: у нас в поселке все без айфонов этих живут и ничего, нормально всё!

vlabumur 02 апреля 2018 | 12:05

hastings: у нас в поселке все без айфонов
++++++++++++++++++++++
Вы конкретный поселок назовите?

evgolius7 02 апреля 2018 | 12:17

vlabumur:
Он не может...да ветру на улицу бегает...
Сортир холодный и скользкий.
Нафига ему Айфон?

hastings 02 апреля 2018 | 12:24

evgolius7: сортир на улице не беда, беда когда страна стоит перед Западом на коленях...

captain_ 02 апреля 2018 | 11:47

Следите за руками - работает ФСБ:

1. Делаем вброс про 300 трупов.
2. Разоблачаем его.
3. 64 трупа уже не кажется много.

1. Берём зачинщика протеста.
2. Делаем из него козла.
3. Нет протеста.

Бинго!

neitral_n 02 апреля 2018 | 11:38

Молодцы! Пусть учатся работать по законам!

persona_non_grata 02 апреля 2018 | 11:52

А вся ФэЭсБа и прочие каратели не хотят ли полностью открыть архивы по Валленбергу и Ленину, которые до сих пор засекречены уже абсолютно не законно?

aisterh 02 апреля 2018 | 11:59

Они дураки чтоли? Ключи шифрования находятся на каждом смартфоне пользователя - один смартфон - один ключ.

oksana63 02 апреля 2018 | 12:02

Прощайся, Кадыров, с Телеграм(

ivan127_4 02 апреля 2018 | 12:18

Пусть блокируют, раз он не может.

gregor 02 апреля 2018 | 12:23

Всё зависит от Кадырова .
Если он рявкнет , то ФСБ заглохнет и извинится .
Так что слово за истинным Правителем России .

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