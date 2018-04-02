Telegram уведомил Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Павел Чиков, руководитель международной группы «Агора», которая представляет мессенджер в судах.

Telegram дали 15 дней на то, чтобы выполнить предписание, этот срок истекает 4 апреля.