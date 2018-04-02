В Москве к концу недели ожидается потепление до +17 градусов
В Москве к концу недели ожидается потепление до +17 градусов, — рассказал ТАСС ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.
По прогнозу, такая же погода сохранится и на следующей неделе.
Комментарии5
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tvitov66 02 апреля 2018 | 11:15
надеюсь плитку не смоет ... а то опять ноги ломать
evgolius7 02 апреля 2018 | 11:40
То,что сейчас творится со свалками....цветочки
Посмотрим,когда созреют ягодки в июне июле,когда начнётся жара под 30 градусов
vumba 02 апреля 2018 | 11:27
резиновые сапоги будут в тренде
svetlanas41 02 апреля 2018 | 11:36
Прошлогодний асфальт уже сходит просто слоями, а ямочный ремонт уже сошел...
poluputing 02 апреля 2018 | 11:40
начнётся обострение, ждите потрясающих заявлений от властьпридержащих. Главное, чтобы палец на кнопке не дрогнул от старческого тремора