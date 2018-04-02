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11:05, 02 апреля 2018

Власти получат дополнительные возможности для блокировки сайтов в интернете

Об этом говорится в новых поправках, которые должна рассмотреть Госдума.

Блокировать тот или иной интернет-ресурс предлагается за сведения, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию. Причем не только какого-то гражданина, но и юридического лица, то есть компании. Законопроект был внесен сегодня в Госдуму. Авторами указаны группа депутатов от «Единой России» во главе с руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Механизм блокировки предлагается следующий: как только истекает срок, за который, по решению суда, надо было удалить порочащие сведения с сайта, и этого так и не было сделано, пристав обращается в Роскомнадзор. Причем сделать это он должен в течение рабочего дня. Дальше – блокировка. Как напоминает интернет-издание «Медуза», сейчас приставы могут лишь штрафовать тех, кто не удалил с сайта сведения, признанные порочащими честь и достоинство.

Из громких примеров, когда ответчик отказывается удалять информацию по требованию суда, пресса пишет о фильме Алексея Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон». Миллиардер Алишер Усманов, упомянутый в расследовании, выиграл суд у Навального и потребовал удалить порочащие сведения. Политик отказался.

Комментарии

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amrigo 02 апреля 2018 | 11:08

На любую блокировку ждёт обход блокировки, а в будущем вообще невозможно будет блокировать, грядёт новая эра интернета и для Мизулиной настанут тяжёлые времена.

tvitov66 02 апреля 2018 | 11:12

amrigo: они получат ПОВОД к блокировки, а возможностей с каждым днем все меньше, т.к. каждый день сотни, а то и тысячи пользователей устанавливают себе анонимайзеры и VPN

hastings 02 апреля 2018 | 11:50

tvitov66: значит посадить тех кто устанавливает эти программы. Их ведь на Западе специально придумали, чтобы лишить Россию цифрового суверенитета.

rom8883 02 апреля 2018 | 11:20

amrigo: Далеко не все могут обходить блокировку.

antiboh 02 апреля 2018 | 11:23

rom8883: Да?Вернее сказать не все станут,ну так этих и так всё устраивает

testmeter 02 апреля 2018 | 11:26

rom8883: Далеко не все и читать-писать могут

marek 02 апреля 2018 | 11:53

rom8883:
Придётся научиться.

pavelmistery 02 апреля 2018 | 11:44

amrigo: Увы, опыт Китая и Северной Корее показывает, что блокировки работают успешно. Обходят только небольшой процент населения, а большая часть не знает, как это делать и смотрит/слушает/читает информацию от властей.

mikhail_spb_ 02 апреля 2018 | 11:09


Обычных возможностей для борьбы с правдой властным жуликам, ворам и бандитам уже мало.
Им потребовались "дополнительные" возможности.

navsegda 02 апреля 2018 | 11:14

Как дети , ей богу , они всерьёз думают что смогут контролировать информацию в интернете ))))))))))))))))
- Ну дебилы , мля (Лавров)

rom8883 02 апреля 2018 | 11:22

Вызывает сомнение, что подразумевают в госдуме под честью и достоинством.

sborisych 02 апреля 2018 | 11:32

rom8883:
"Привычка думать головой –
одна из черт сугубо личных,
поскольку ум, как таковой,
у разных лиц – в местах различных." \И.Губерман\

latinin 02 апреля 2018 | 11:24

во во, приставам дополнительный пробег гарантирован.
а все впустую.

testmeter 02 апреля 2018 | 11:24

"Власти получат дополнительные возможности для блокировки сайтов в интернете". Эти возможности они получат от Всевышнего, благодаря благословению патриарха Кирилла и окроплению святой водой

sborisych 02 апреля 2018 | 11:25

Блокировать тот или иной интернет-ресурс предлагается за сведения, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию. Причем не только какого-то гражданина, но и юридического лица, то есть компании.
===
Вспомнился анекдот про одного Вовочку. Как-то так- "и эти люди!!! И эти люди запрещают мне ковыряться в носу?!?"..

marina27 02 апреля 2018 | 11:26

В Волоколамске воняет, говорите.... Ну-ну.

nigelliri56 02 апреля 2018 | 11:41

Что ж тут россиянам переживать? Если провести голосование российских предпочтений по части СМИ, то и здесь выиграл бы Путин. Куда там интернету до КисельТВ.

diximania1948 02 апреля 2018 | 11:41

Как обрадуется уточка Медведева, ей так надоела слава и известность!

i_c_e 02 апреля 2018 | 11:41

Неужели Life заблокируют за информацию о Грудинине?

greeg1 02 апреля 2018 | 11:41

Без паники, господа. Просто на место устаревшим IT-технологиям 3G и 4G российское правительство под руководством товарищей Д.Медведева и группой депутатов под руководством В.Пискарёвым вводит не имеющую аналога в мире внутренний интернет "Чебурашка" и платёжную систему "Кащей".

nikruchev 02 апреля 2018 | 11:47

greeg1: Ну да, Ё-мобиль уже рассекает мировые просторы. Форд обанкротился

greeg1 02 апреля 2018 | 12:13

nikruchev: Так и у Маска с Теслой пока не всё в порядке. Ну и что?
Главное состоит в том, что жгучее желание правительства лишить граждан свободы совести, слова, коммуникаций и передвижения это уже 90% выполнения задуманного.

vlabumur 02 апреля 2018 | 11:44


Если вы пытаетесь анализировать политическую ситуацию,
преподносимую разными СМИ по-разному,
то верить будете только тем, которые отражают вашу собственную точку зрения.

А какова точка зрения большинства?
Пропаганда, манипуляция сознанием (зомбирование) через телевизор и другие СМИ, в том числе и сетевые
власть выигрывает в головах людей! что делать ? Вопрос.

ha12raz 02 апреля 2018 | 11:46

А зачем этих м...даков спрашивать ?
Итак всё ясно с решением.

annacrimea 02 апреля 2018 | 11:54

Что там насчет "большого брата"? Вот именно. Можно вообще доступ в сеть оставить только для "проверенных" товарищей, в крайнем случае - по справке от участкового.

samkos 02 апреля 2018 | 12:04

Надо закрыть окончательно, чтобы не мучить пользователей неопределенностью.

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