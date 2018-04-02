Власти получат дополнительные возможности для блокировки сайтов в интернете

Об этом говорится в новых поправках, которые должна рассмотреть Госдума.

Блокировать тот или иной интернет-ресурс предлагается за сведения, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию. Причем не только какого-то гражданина, но и юридического лица, то есть компании. Законопроект был внесен сегодня в Госдуму. Авторами указаны группа депутатов от «Единой России» во главе с руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Механизм блокировки предлагается следующий: как только истекает срок, за который, по решению суда, надо было удалить порочащие сведения с сайта, и этого так и не было сделано, пристав обращается в Роскомнадзор. Причем сделать это он должен в течение рабочего дня. Дальше – блокировка. Как напоминает интернет-издание «Медуза», сейчас приставы могут лишь штрафовать тех, кто не удалил с сайта сведения, признанные порочащими честь и достоинство.

Из громких примеров, когда ответчик отказывается удалять информацию по требованию суда, пресса пишет о фильме Алексея Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон». Миллиардер Алишер Усманов, упомянутый в расследовании, выиграл суд у Навального и потребовал удалить порочащие сведения. Политик отказался.