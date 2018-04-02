Власти получат дополнительные возможности для блокировки сайтов в интернете
Об этом говорится в новых поправках, которые должна рассмотреть Госдума.
Блокировать тот или иной интернет-ресурс предлагается за сведения, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию. Причем не только какого-то гражданина, но и юридического лица, то есть компании. Законопроект был внесен сегодня в Госдуму. Авторами указаны группа депутатов от «Единой России» во главе с руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Механизм блокировки предлагается следующий: как только истекает срок, за который, по решению суда, надо было удалить порочащие сведения с сайта, и этого так и не было сделано, пристав обращается в Роскомнадзор. Причем сделать это он должен в течение рабочего дня. Дальше – блокировка. Как напоминает интернет-издание «Медуза», сейчас приставы могут лишь штрафовать тех, кто не удалил с сайта сведения, признанные порочащими честь и достоинство.
Из громких примеров, когда ответчик отказывается удалять информацию по требованию суда, пресса пишет о фильме Алексея Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон». Миллиардер Алишер Усманов, упомянутый в расследовании, выиграл суд у Навального и потребовал удалить порочащие сведения. Политик отказался.
Комментарии26
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amrigo 02 апреля 2018 | 11:08
На любую блокировку ждёт обход блокировки, а в будущем вообще невозможно будет блокировать, грядёт новая эра интернета и для Мизулиной настанут тяжёлые времена.
tvitov66 02 апреля 2018 | 11:12
amrigo: они получат ПОВОД к блокировки, а возможностей с каждым днем все меньше, т.к. каждый день сотни, а то и тысячи пользователей устанавливают себе анонимайзеры и VPN
hastings 02 апреля 2018 | 11:50
tvitov66: значит посадить тех кто устанавливает эти программы. Их ведь на Западе специально придумали, чтобы лишить Россию цифрового суверенитета.
rom8883 02 апреля 2018 | 11:20
amrigo: Далеко не все могут обходить блокировку.
antiboh 02 апреля 2018 | 11:23
rom8883: Да?Вернее сказать не все станут,ну так этих и так всё устраивает
testmeter 02 апреля 2018 | 11:26
rom8883: Далеко не все и читать-писать могут
marek 02 апреля 2018 | 11:53
rom8883:
Придётся научиться.
pavelmistery 02 апреля 2018 | 11:44
amrigo: Увы, опыт Китая и Северной Корее показывает, что блокировки работают успешно. Обходят только небольшой процент населения, а большая часть не знает, как это делать и смотрит/слушает/читает информацию от властей.
mikhail_spb_ 02 апреля 2018 | 11:09
Обычных возможностей для борьбы с правдой властным жуликам, ворам и бандитам уже мало.
Им потребовались "дополнительные" возможности.
navsegda 02 апреля 2018 | 11:14
Как дети , ей богу , они всерьёз думают что смогут контролировать информацию в интернете ))))))))))))))))
- Ну дебилы , мля (Лавров)
rom8883 02 апреля 2018 | 11:22
Вызывает сомнение, что подразумевают в госдуме под честью и достоинством.
sborisych 02 апреля 2018 | 11:32
rom8883:
"Привычка думать головой –
одна из черт сугубо личных,
поскольку ум, как таковой,
у разных лиц – в местах различных." \И.Губерман\
latinin 02 апреля 2018 | 11:24
во во, приставам дополнительный пробег гарантирован.
а все впустую.
testmeter 02 апреля 2018 | 11:24
"Власти получат дополнительные возможности для блокировки сайтов в интернете". Эти возможности они получат от Всевышнего, благодаря благословению патриарха Кирилла и окроплению святой водой
sborisych 02 апреля 2018 | 11:25
Блокировать тот или иной интернет-ресурс предлагается за сведения, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию. Причем не только какого-то гражданина, но и юридического лица, то есть компании.
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Вспомнился анекдот про одного Вовочку. Как-то так- "и эти люди!!! И эти люди запрещают мне ковыряться в носу?!?"..
marina27 02 апреля 2018 | 11:26
В Волоколамске воняет, говорите.... Ну-ну.
nigelliri56 02 апреля 2018 | 11:41
Что ж тут россиянам переживать? Если провести голосование российских предпочтений по части СМИ, то и здесь выиграл бы Путин. Куда там интернету до КисельТВ.
diximania1948 02 апреля 2018 | 11:41
Как обрадуется уточка Медведева, ей так надоела слава и известность!
i_c_e 02 апреля 2018 | 11:41
Неужели Life заблокируют за информацию о Грудинине?
greeg1 02 апреля 2018 | 11:41
Без паники, господа. Просто на место устаревшим IT-технологиям 3G и 4G российское правительство под руководством товарищей Д.Медведева и группой депутатов под руководством В.Пискарёвым вводит не имеющую аналога в мире внутренний интернет "Чебурашка" и платёжную систему "Кащей".
nikruchev 02 апреля 2018 | 11:47
greeg1: Ну да, Ё-мобиль уже рассекает мировые просторы. Форд обанкротился
greeg1 02 апреля 2018 | 12:13
nikruchev: Так и у Маска с Теслой пока не всё в порядке. Ну и что?
Главное состоит в том, что жгучее желание правительства лишить граждан свободы совести, слова, коммуникаций и передвижения это уже 90% выполнения задуманного.
vlabumur 02 апреля 2018 | 11:44
Если вы пытаетесь анализировать политическую ситуацию,
преподносимую разными СМИ по-разному,
то верить будете только тем, которые отражают вашу собственную точку зрения.
А какова точка зрения большинства?
Пропаганда, манипуляция сознанием (зомбирование) через телевизор и другие СМИ, в том числе и сетевые
власть выигрывает в головах людей! что делать ? Вопрос.
ha12raz 02 апреля 2018 | 11:46
А зачем этих м...даков спрашивать ?
Итак всё ясно с решением.
annacrimea 02 апреля 2018 | 11:54
Что там насчет "большого брата"? Вот именно. Можно вообще доступ в сеть оставить только для "проверенных" товарищей, в крайнем случае - по справке от участкового.
samkos 02 апреля 2018 | 12:04
Надо закрыть окончательно, чтобы не мучить пользователей неопределенностью.