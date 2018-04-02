Активистку Алёну Попову, организатора пикета «Нет домогательствам!», задержали во время одиночного пикета
Активистку Алёну Попову, организатора пикета «Нет домогательствам!», задержали сегодня во время одиночного пикета. Претензии сотрудников полиции выглядят смешно, рассказала «Эху» Алена Попова.
«Я стояла с картонной фигурой депутата Леонида Слуцкого, на которой было написано: «Я руки не распускаю, если только чуть-чуть». Ко мне подошли сотрудники полиции, попросили предъявить паспорт и сказали, что с таким слоганом здесь стоять нельзя», — отметила Попова. Активистка подчеркнула, что «это не слоган, а прямая цитата депутата», на что полицейские заявили, что «здесь вообще сегодня стоять нельзя». «После этого ко мне начали применять силу, затащили в автозак и отвезли в ОВД «Тверское», — добавила Попова.
Что касается завтрашней акции на Манежной площади, то она должна состояться в любом случае, отметила Попова. По ее словам, при этом пока не известно, согласовано ли место проведения мероприятия.
Комментарии45
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mikhail_spb_ 02 апреля 2018 | 11:07
Мильтоны защищают и пресмыкаются перед любым начальничком, даже если это похотливый воришка.
danko_klisma 02 апреля 2018 | 11:22
mikhail_spb_: мильтоны, вероятно, возможно, пролонгация, наверное, вроде. Тролль юморной. С заплатой. Похотливый.
luger_max_otto 02 апреля 2018 | 11:22
А что, будь Чикатило в номенклатуре, к его деяниям относились бы как к понятным мужским слабостям и жертв привозили бы, потом увозили и хоронили к примеру как самоубийц.
xoxlbizombi 02 апреля 2018 | 12:06
/Активистку Алёну Попову, организатора пикета «Нет домогательствам!», задержали во время одиночного пикета/
Так задержали, что уже и интервью эху москвы дала.
gregor 02 апреля 2018 | 11:08
Россия страна зазеркалья .
Всё что правильное запрещается , всё дерьмовое приветствуется .
Вот такое большинство , оно такое , это оно .
socialism 02 апреля 2018 | 11:27
//правильное запрещается//
Содом и гоморра правильно? Недовольны, что запрещают? А американская мода на голословную клевету о дмогательствах в России спросом не пользуется. Зря стараетесь.
Вот и американские сенаторы возмущаются - что бы ои ни предпринимали против России, ничего получается. Известно, откуда поганый ветер дует.
pavelmistery 02 апреля 2018 | 11:30
socialism: У одной журналистки есть аудиозапись, но в суд она пойти не может, так как у депутатов неприкосновенность...
bosen48 02 апреля 2018 | 11:52
pavelmistery: Да нет у неё ничего, если есть веские основания, то неприкосновенность снимается. Это поветрие с внезапным прозрением через много лет пошло из США
pavelmistery 02 апреля 2018 | 12:23
bosen48: Снять может только комиссия ГД по вопросам депутатской этики, если не ошибаюсь. А они полностью его оправдали. Нормально так, да? ))
socialism 02 апреля 2018 | 11:54
pavelmistery: Есть аудиозапись, пусть выложит её на Эхо.
Пусть все услышат. А голословные обвинения не помогут.
Но и тут есть проблема. Сфабриковать аудиозапись спецам ничего не стоит. То есть нужно выложить не только запись, но и подтверждение её подлинности.
pavelmistery 02 апреля 2018 | 12:19
socialism: Аудиозапись она отдала юристам, которые предъявят по просьбе комиссии ГД по вопросам депутатской этики РФ или суда. И там же эксперты могут проверить подлинность записи.
ostapbey 02 апреля 2018 | 11:30
socialism: ну раз ничего получается, то чего тебе переживать? Вот тебя твоя жена ИЗБИВАЕТ?
Избивает.. А она же думает что ты ее не любишь, вот и добивается любви.
А ты банальный импотент. И ничего.. Получается же?? вдует и все..
socialism 02 апреля 2018 | 11:50
ostapbey: Тебя жена избивает? И поэтому ты думаешь что и у других то же самое? С какой стати?
diximania1948 02 апреля 2018 | 11:35
socialism: Ну как не получается, Путинская экономика сразу ухнула вниз, до сих пор он её со дна тащит, но без толка.
socialism 02 апреля 2018 | 11:48
diximania1948: Ага. "Разорвана в клочья". Только вот амениканские сенаторы друг за другом плачут о том, что
их санкции против России не срабатывают. И вообще ничего не помогает.
neyexo 02 апреля 2018 | 11:09
Умница.
Значит, есть домогательствам!
уже можно обращаться за политубежищем
max3446 02 апреля 2018 | 11:09
Интересно посмотреть на лицо этой активистки. Думаю страшная как не знаю кто, до которой и домогаться то никто никогда не будет впринципе
mikhail_spb_ 02 апреля 2018 | 11:13
max3446:
http://alenapopova.ru
Тебе, видимо, красивые бабы не нравятся?
А нравятся только старые ботоксные мужики?
sv72 02 апреля 2018 | 11:22
max3446: Нам всем страшно интересно, что вы об этом думаете! Слава богу- написали, а то мы уже волновались
pavelmistery 02 апреля 2018 | 11:23
max3446: Интересная логика у лжепатриотов: Если женщина пожаловалась, значит она уродка и шлюха. Если она пожаловалась не сразу, то политическая проститутка. Если же она молчит и не жалуется на домогательства или изнасилования, тогда она сама добродетель. Мда, ощущение, что вы все из психушки сбежали...
luger_max_otto 02 апреля 2018 | 11:26
Без таких особенностей запутинцев не получается...
bosen48 02 апреля 2018 | 12:01
pavelmistery: Лжепатриот это ты. У вашей братии патриот это ругательное слово, а вот в США живут одни патриоты и никто их за это не пытается унизить.
pavelmistery 02 апреля 2018 | 12:16
bosen48: В США живут патриоты, которые любя свою страну, не закрывают глаза на её проблемы.
В России же незаконные действия властей находят поддержку среди лжепатриотов. Это не патриоты, это враги страны...
ostapbey 02 апреля 2018 | 11:23
max3446: слышь, юрыст..А ты ведь замечен с цветами под дверью Яровой!!!
Вот у тебя то любовь Яровая!
Криворотая красавица!!!
Даже))
diximania1948 02 апреля 2018 | 11:39
max3446: "Мальчик Путина"?
tttyyy 02 апреля 2018 | 11:14
А чего не с картонной фигурой Витьки Шендеровича вышла, его уже тоже обвиняют в домогательствах, но Матрас на это то точно имеет право.
good_dobrai 02 апреля 2018 | 11:25
tttyyy:
А её, бедняжку видать никто не лапает за ляжку.
Ну некрасивая она, хоть сколько выпей ты вина!
tttyyy 02 апреля 2018 | 11:28
good_dobrai: это ты про либералистических баб, там действительно одна страшнее другой, Альбац, Латынина, Ларина, Петровская, Собчак....
good_dobrai 02 апреля 2018 | 11:31
tttyyy:
Не продолжай, прошу тебя, ну
а то я сейчас блевану!
ostapbey 02 апреля 2018 | 11:38
tttyyy: одна едроссовская Старуха Шапокляк всех под юбку заткнет!! Королева ДУМЫ по красоте!!
(когда там М.Захарова не появляется только)
Даже!!
kochar 02 апреля 2018 | 11:20
"...с таким слоганом здесь стоять нельзя"
_____________
А с каким можно ?
Может эти:
· Под знаменем Ленина, вперед, к победе коммунизма!
· Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
· Отстоим завоевания Октября!
· Победа коммунизма неизбежна!
· Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!
good_dobrai 02 апреля 2018 | 11:22
Помню я эту Алёну Попову как, в своё время, она обманывала нас
Увеличивая цифры погибших в Крымске аж в тыщу раз!
ostapbey 02 апреля 2018 | 11:27
good_dobrai: а ты и сам обманываться рад. Как и твой друг захотел комиссарского тела Яровой.
Мах 34-46% озимая которая.
Даже..
vlabumur 02 апреля 2018 | 11:27
good_dobrai: Увеличивая цифры погибших в Крымске аж в тыщу раз!
++++++++++++++++++++++
Главное не уменьшать.
socialism 02 апреля 2018 | 11:31
good_dobrai:
Эти "алёны поповы" выполняют задание на опробование новомодной технологии свержения политиков. В США срабатывает, а в России фиг. Никого голословной клеветой не обманут. Тем более, что люди видят кто этим занимается - либеральная прозападная публика. Только они. И тут поддержки не дождутся.
venezianez49 02 апреля 2018 | 11:24
"... ко мне начали применять силу..." ....................................................................................
Неужели домогались ?
Ну, это, наверное - временное помешательство "насильников" ? Или, возможно, они - слабовидящие (к ней и приближаться-то опасно и неприятно) ?
vsveter 02 апреля 2018 | 11:32
Нормальный и воспитанный мужчина никогда не допустит поведения, которое может женщину оскорбить.
Только хамье ведёт себя по другому. Увы, женщины часто с этим сталкиваются. Но одно дело если это обычный парень или мужчина и совсем другое, если это властное лицо, начальник, преподаватель и т.п.
Вопрос с домогательствами излишне политизирован, зациклен только на власти, а проблема глубже. Невозможно согласиться и с теми, кто подменяет понятие домогательство флиртом, ухаживаниями и прочим.
С другой стороны в домогательстве обвинять легко и это можно использовать в политических целях.
neitral_n 02 апреля 2018 | 11:33
Даёшь Гайд-парк на лобном месте Красной площади!
diximania1948 02 апреля 2018 | 11:33
"Лобок Слуцкий" нажаловался?
stas_russkiy 02 апреля 2018 | 11:39
Ну, чё пристали к этому слуцкому? Он вообще нетрадиционной ориентации, как и все "члены" его партии. А руки распускает, чтобы думали, что он нормальный мужик...
ox1 02 апреля 2018 | 11:55
stas_russkiy: Пока эта звезда оппозиционной журналистики не предъявит лобок с отпечатком ладони Слуцкого, не поверю, что это её домогались, а не она домогалась.
slushatel43 02 апреля 2018 | 11:47
Руки прочь от Алены Поповой! Свободу!
gregor 02 апреля 2018 | 11:49
Активистку Алёну Попову, организатора пикета «Нет домогательствам!», задержали во время одиночного пикета
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Полицейские правы , в конституции ,на которой клялся Путин уже который раз ,так и написано :-" Сегодня , 02.04.2018 года, в этом месте ,стоять запрещено .
Не верите ? Почитайте конституцию России ,на которой клялся Путин .
grossalexis_032018 02 апреля 2018 | 12:01
Раньше на Тверской стояли роскошный путаны а менты работали охраной и это правда, это черт возьми правда. Каким то образом путан заменили на депутатов, а менты теже и занимаются тем же.
Вот ради смеха спросите у мента на Охотном ряду, как пройти на Мясницкую улицу или еще сложнее на Большую Никитскую. Вопрос как найти храм в котором венчался АС Пушкин этого питекантропа вышибет в астрал ;))
ivar1964 02 апреля 2018 | 12:02
А Песков задает вопрос: почему пострадавшие не обратились в полицию после домогательств Слуцкого! Вот потому и не обратились!