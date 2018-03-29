В Москве скончался драматург и режиссер Михаил Угаров

В Москве на 63-м году жизни умер драматург и режиссер, художественный руководитель «Театра.док» Михаил Угаров. Причиной стал внезапный сердечный приступ. Для всех, кто знал Михаила Угарова, его уход стал полнейшей неожиданностью, — рассказал Эху режиссер «Театра.док» Всеволод Лисовский.

Большая часть постановок в «Театре.док» выполнена в жанре документального театра. Здесь свои истории рассказывали заложники Норд-Оста. В 2014 году показали фильм о киевском Майдане. Показ был прерван полицией. В 2014-ом году театр был вынужден съехать из Трехпрудного переулка, где размещался с момента основания. Столичные власти не продлили договор об аренде, — напоминают «Ведомости».