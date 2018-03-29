Мероприятия, посвященные всемирному дню информирования о проблеме аутизма, пройдут в ряде городов России 2 апреля

Сегодня в ряде городов России пройдут мероприятия, посвященные всемирному дню информирования о проблеме аутизма. В Москве главной площадкой станет музей-заповедник Царицыно, где состоится инклюзивный фестиваль «Люди как люди», рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор региональной общественной организации помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт» Елена Багарадникова.

На фестивале будет представлена большая программа как для детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра, так и для специалистов, которые с ними работают. В мероприятии примет участие порядка 70 организаций, которые оказывают помощь детям с нарушениями развития.

«Мы должны информировать общество, о том, что такие люди есть, что это может случиться с каждым и что с этим делать. Что не надо отчаиваться, если у вас такой ребенок. Помощь можно найти. Главное знать, куда обратиться, и сделать это своевременно», — отметила Багарадникова.

По ее словам, значительная часть программы будет посвящена родителям детей с нарушениями развития. «Вторая часть для тех родителей, у которых либо возникли подозрения на то, что у ребенка аутизм, либо они хотят знать об этом больше и уже достаточно давно воспитывают таких детей», — рассказала она.

Багарадникова также сообщила, что в Москве в этот день состоится еще несколько тематических мероприятий. Российская детская государственная библиотека проведет раздачу книг «Вместе веселее», а также показ мультфильмов, посвященных теме аутизма и толерантности. Свою инклюзивную программу также представят Пушкинский музей и Московская консерватория.