Полиция задержала возле Госдумы участницу одиночного пикета против домогательств
Полиция задержала возле Госдумы участницу одиночного пикета против домогательств, сооснователя проекта взаимопомощи для женщин «Проект W» Алену Попову. Об этом она сама сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я стояла с картонной фигурой депутата Леонида Слуцкого, на которой было написано: «Я руки не распускаю, если только чуть-чуть». Ко мне подошли сотрудники полиции, попросили предъявить паспорт и сказали, что с таким слоганом здесь стоять нельзя», — отметила Попова.
Активистка подчеркнула, что «это не слоган, а прямая цитата депутата», на что полицейские заявили, что «здесь вообще сегодня стоять нельзя». «После этого ко мне начали применять силу, затащили в автозак и отвезли в ОВД «Тверское», — добавила Попова.
Что касается завтрашней акции на Манежной площади, то она должна состояться в любом случае, отметила активистка. При этом пока неизвестно, согласовано ли место проведения мероприятия.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
java_php 02 апреля 2018 | 11:05
Наверное хотела, чтобы немного кто нибудь подомогался немного.