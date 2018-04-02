Полиция задержала возле Госдумы участницу одиночного пикета против домогательств, сооснователя проекта взаимопомощи для женщин «Проект W» Алену Попову. Об этом она сама сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я стояла с картонной фигурой депутата Леонида Слуцкого, на которой было написано: «Я руки не распускаю, если только чуть-чуть». Ко мне подошли сотрудники полиции, попросили предъявить паспорт и сказали, что с таким слоганом здесь стоять нельзя», — отметила Попова.

Активистка подчеркнула, что «это не слоган, а прямая цитата депутата», на что полицейские заявили, что «здесь вообще сегодня стоять нельзя». «После этого ко мне начали применять силу, затащили в автозак и отвезли в ОВД «Тверское», — добавила Попова.

Что касается завтрашней акции на Манежной площади, то она должна состояться в любом случае, отметила активистка. При этом пока неизвестно, согласовано ли место проведения мероприятия.