В США произошла крупнейшая кража данных в истории розничной торговли

В результате хакерской атаки была похищена информация о кредитных картах больше пяти миллионов американцев.

Под удар хакерской группировки Fin7, также известной как JokerStash, попали клиенты магазинов дизайнерской одежды Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor. Оба магазина расположены в Нью-Йорке. По данным компании Gemini Advisory, злоумышленники уже выставили на продажу данные 125 тысяч кредитных карт, остальной массив информации также может быть раскрыт в ближайшее время. Речь идет о картах клиентов, которые совершали покупки с мая прошлого года по настоящее время.

По мнению специалистов, эта хакерская атака стала одной из самых масштабных и вредоносных для всей сферы ритейла. В заявлении Gemini Advisory подчеркивается, что клиенты интернет-представительств магазинов не пострадали. Тем же, кто совершал покупки в указанный период, рекомендовано заморозить свои кредитные карты.

Ранее жертвами хакеров из группировки Fin7 становились клиенты нескольких сетевых магазинов, а также отелей сети Trump Hotels, основанной действующим президентом США.