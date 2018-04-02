В США произошла крупнейшая кража данных в истории розничной торговли
В результате хакерской атаки была похищена информация о кредитных картах больше пяти миллионов американцев.
Под удар хакерской группировки Fin7, также известной как JokerStash, попали клиенты магазинов дизайнерской одежды Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor. Оба магазина расположены в Нью-Йорке. По данным компании Gemini Advisory, злоумышленники уже выставили на продажу данные 125 тысяч кредитных карт, остальной массив информации также может быть раскрыт в ближайшее время. Речь идет о картах клиентов, которые совершали покупки с мая прошлого года по настоящее время.
По мнению специалистов, эта хакерская атака стала одной из самых масштабных и вредоносных для всей сферы ритейла. В заявлении Gemini Advisory подчеркивается, что клиенты интернет-представительств магазинов не пострадали. Тем же, кто совершал покупки в указанный период, рекомендовано заморозить свои кредитные карты.
Ранее жертвами хакеров из группировки Fin7 становились клиенты нескольких сетевых магазинов, а также отелей сети Trump Hotels, основанной действующим президентом США.
Комментарии4
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naivnyk 02 апреля 2018 | 10:37
Это Россия !!! )))
rktq 02 апреля 2018 | 10:52
naivnyk: Мюллер:
-а Вас Трамп, я порошу остаться..
и объяснить откуда на "клаве" русского хакера Ваши отпечатки.
eniro 02 апреля 2018 | 10:42
Подумаешь, хакеры похители информацию. В РФ хакеры умудряются наличняк из банков машинами вывозить! Вот это экстра-класс !
stoned_fox 02 апреля 2018 | 10:50
eniro: И как это оправдывает сложившуюся в штатах ситуацию? Или тебе лишь бы в лужу пернуть?