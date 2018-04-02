За бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохраняется резиденция, также ему полагается ежемесячная выплата, служебное помещение и помощник, — рассказал полпред президента в Сибирском округе Сергей Меняйло. Он сослался на региональный закон о присвоении Тулееву почетного звания «народный губернатор».

Тулеев руководил Кемеровской областью более 20 лет. Он ушел в отставку 1 апреля. Исполняющим обязанности губернатора назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев.