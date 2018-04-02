За бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохраняется резиденция
За бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохраняется резиденция, также ему полагается ежемесячная выплата, служебное помещение и помощник, — рассказал полпред президента в Сибирском округе Сергей Меняйло. Он сослался на региональный закон о присвоении Тулееву почетного звания «народный губернатор».
Тулеев руководил Кемеровской областью более 20 лет. Он ушел в отставку 1 апреля. Исполняющим обязанности губернатора назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев.
Комментарии19
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gregor 02 апреля 2018 | 10:36
За бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохраняется резиденция
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Феодализм .
21 век на дворе ,а в России ........ позорище .
evgolius7 02 апреля 2018 | 10:39
gregor:
А с какого перепугу?
Он что самый нуждающийся?
Детдома у нас как дворцы?
Мда...тот кто власть облизывает и прогибается достойны дворцов.
А если не так , то там будут сидеть солдаты НАТО!!!
costs 02 апреля 2018 | 10:45
evgolius7: чувак воровал воровал и всё равно мало
aleksandr39 02 апреля 2018 | 10:42
gregor: Кроме того за ним сохраняется зарплата и полное государственное содержание .
luger_max_otto 02 апреля 2018 | 10:45
Камера за ним должна сохраниться и место на кладбище.
pro_hanov 02 апреля 2018 | 10:45
gregor: Поместье оставили, теперь нужно ещё крепостных душ за боярином, проявившим себя на службе Государю, закрепить. А сгоревшие холопы - пустяк, дело житейское, бабы ещё нарожают.
igorrrpadlowitchs 02 апреля 2018 | 10:55
gregor: ему что негде жить? Или просто там работает, в отличии от 'зимней вишни' система пожаротушения?
gregory76 02 апреля 2018 | 10:37
Ну да, что еще нужно, чтобы встретить старость.
sensei54 02 апреля 2018 | 10:38
А за "Народным Патриком" что сохранится?
Персональный автомобиль, или безымянный ров?
gregor 02 апреля 2018 | 10:39
sensei54:
Менталитет раба .
mikhail_spb_ 02 апреля 2018 | 10:40
Вроде выгнали с госдолжости, но всё равно эта жирная пиявка присосалась к народным деньгам!
sergei_tn 02 апреля 2018 | 10:40
Вот это сильно. Меня это всегда веселило. А потомственное звание какое-нибудь, вроде дворянства, им не положено еще?
А почему водителям автобуса, после 40 лет непорочной работы не полагается тот автобус, который они водили? А буровикам вышку? А летчикам самолеты :)
pravdatut 02 апреля 2018 | 10:40
Что получает шахтер, который проработал 30 лет под землей???
hysteria 02 апреля 2018 | 10:43
pravdatut: +10500.
Молчи смерд.)))
vtodorol 02 апреля 2018 | 10:44
Народ единогласно на вече за это проголосовал...
grossalexis_032018 02 апреля 2018 | 10:45
В день дурака - рашкованским дуракам показали дулю ;)) а вы думали расследование пойдет в сторону губернатора и его связей. Вот вам быдло дудка, вот вам холопы свисток !!! Колпак с бубенчиками дадут после следующей катастрофы, ждать не долго ;))
kochar 02 апреля 2018 | 10:47
За бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохраняется всё нажитое непосильным трудом.
На пальцах конечно всё не перечислишь,но резиденцию ,ежемесячную выплату, служебное помещение и помощник с евнухом полагается феодалу.
Можно и пару монашек подкинуть для форсу. Народ схавает.
petrovitchcolyan 02 апреля 2018 | 10:48
Похоже Тулееву решили подарить мавзолей...
Недолго уж ему осталось.
nds 02 апреля 2018 | 10:54
Конечно. Не так страшно написать заявление об уходе, как расстаться с "непосильно нажитым".