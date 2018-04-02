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10:31, 02 апреля 2018

За бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохраняется резиденция

За бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохраняется резиденция, также ему полагается ежемесячная выплата, служебное помещение и помощник, — рассказал полпред президента в Сибирском округе Сергей Меняйло. Он сослался на региональный закон о присвоении Тулееву почетного звания «народный губернатор».

Тулеев руководил Кемеровской областью более 20 лет. Он ушел в отставку 1 апреля. Исполняющим обязанности губернатора назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев.

Комментарии

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gregor 02 апреля 2018 | 10:36

За бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохраняется резиденция
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Феодализм .
21 век на дворе ,а в России ........ позорище .

evgolius7 02 апреля 2018 | 10:39

gregor:
А с какого перепугу?
Он что самый нуждающийся?
Детдома у нас как дворцы?
Мда...тот кто власть облизывает и прогибается достойны дворцов.
А если не так , то там будут сидеть солдаты НАТО!!!

costs 02 апреля 2018 | 10:45

evgolius7: чувак воровал воровал и всё равно мало

aleksandr39 02 апреля 2018 | 10:42

gregor: Кроме того за ним сохраняется зарплата и полное государственное содержание .

luger_max_otto 02 апреля 2018 | 10:45

Камера за ним должна сохраниться и место на кладбище.

pro_hanov 02 апреля 2018 | 10:45

gregor: Поместье оставили, теперь нужно ещё крепостных душ за боярином, проявившим себя на службе Государю, закрепить. А сгоревшие холопы - пустяк, дело житейское, бабы ещё нарожают.

igorrrpadlowitchs 02 апреля 2018 | 10:55

gregor: ему что негде жить? Или просто там работает, в отличии от 'зимней вишни' система пожаротушения?

gregory76 02 апреля 2018 | 10:37

Ну да, что еще нужно, чтобы встретить старость.

sensei54 02 апреля 2018 | 10:38

А за "Народным Патриком" что сохранится?
Персональный автомобиль, или безымянный ров?

gregor 02 апреля 2018 | 10:39

sensei54:
Менталитет раба .

mikhail_spb_ 02 апреля 2018 | 10:40


Вроде выгнали с госдолжости, но всё равно эта жирная пиявка присосалась к народным деньгам!

sergei_tn 02 апреля 2018 | 10:40

Вот это сильно. Меня это всегда веселило. А потомственное звание какое-нибудь, вроде дворянства, им не положено еще?

А почему водителям автобуса, после 40 лет непорочной работы не полагается тот автобус, который они водили? А буровикам вышку? А летчикам самолеты :)

pravdatut 02 апреля 2018 | 10:40

Что получает шахтер, который проработал 30 лет под землей???

hysteria 02 апреля 2018 | 10:43

pravdatut: +10500.
Молчи смерд.)))

vtodorol 02 апреля 2018 | 10:44

Народ единогласно на вече за это проголосовал...

grossalexis_032018 02 апреля 2018 | 10:45

В день дурака - рашкованским дуракам показали дулю ;)) а вы думали расследование пойдет в сторону губернатора и его связей. Вот вам быдло дудка, вот вам холопы свисток !!! Колпак с бубенчиками дадут после следующей катастрофы, ждать не долго ;))

kochar 02 апреля 2018 | 10:47

За бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохраняется всё нажитое непосильным трудом.
На пальцах конечно всё не перечислишь,но резиденцию ,ежемесячную выплату, служебное помещение и помощник с евнухом полагается феодалу.
Можно и пару монашек подкинуть для форсу. Народ схавает.

petrovitchcolyan 02 апреля 2018 | 10:48

Похоже Тулееву решили подарить мавзолей...
Недолго уж ему осталось.

nds 02 апреля 2018 | 10:54

Конечно. Не так страшно написать заявление об уходе, как расстаться с "непосильно нажитым".

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