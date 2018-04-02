Приговор руководителю карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву будет вынесен 5 апреля
Приговор руководителю карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву будет вынесен 5 апреля, — рассказал «Новой газете» адвокат историка Виктор Ануфриев. По его словам, дело сложное, позиции защиты и обвинения резко противоположные – суду потребовалось больше времени. Ранее предполагалось, что приговор огласят во вторник, 3 апреля. Дмитриева обвиняют в изготовлении порнографии. Правозащитники считают, что Дмитриева преследуют карельские силовики за работу по восстановлению памяти жертв политических репрессий.
Комментарии2
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tttyyy 02 апреля 2018 | 10:50
В упор не понимаю, зачем мужику хранить снимки голой падчерицы в своём компе, под предлогом того, дабы наблюдать за динамикой её болезни, вообще-то для этого есть врачи.
kissa_ 02 апреля 2018 | 10:52
tttyyy:
Рабские Путинские портянки никогда не поймут, что насиловать детей толерантно и либерально.