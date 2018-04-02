Владельцы группы «Сумма» братья Магомедовы находятся под стражей в одиночных камерах СИЗО Лефортово
Владельцы группы «Сумма» братья Магомедовы находятся под стражей в одиночных камерах СИЗО Лефортово, — рассказал РИА «Новости» секретарь общественно-наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Он уже навестил Магомедовых в изоляторе. По словам Мельникова, братья на условия содержания не жалуются, однако хотели бы получить некоторые личные вещи от родственников.
Следственный комитет подозревает Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей. Форбс оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1 миллиард четыреста миллионов долларов, он занимает 63-е место в списке среди богатейших россиян.
Комментарии3
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tvitov66 02 апреля 2018 | 10:39
братья Магомедовы - "Можем повторить!"
sandro_007 02 апреля 2018 | 10:53
Надеюсь, что братья молчать не станут и следствие выйдет на медведковских.
s011ma 02 апреля 2018 | 10:49
К ним в гости Сечин не заходил?